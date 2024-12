MISE À JOUR ÉCONOMIQUE FÉDÉRALE - UNE RÉPONSE BIEN PARTIELLE AUX ENJEUX DU SECTEUR MANUFACTURIER QUÉBÉCOIS

MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ -Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a pris connaissance de la mise à jour économique déposée aujourd'hui par le gouvernement fédéral et la considère timide dans les circonstances actuelles de grande incertitude économique.

Les manufacturiers québécois traversent des moments difficiles, notamment à cause des menaces d'imposition de tarifs douaniers par Donald Trump. MEQ souhaitait une réponse plus forte pour soutenir le secteur manufacturier, un des piliers économiques du Québec.

« Certaines mesures annoncées sont positives, notamment la révision des crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental, ainsi que la reconduction de l'incitatif à l'investissement accéléré. Pour ce qui est du plan pour protéger les frontières, bien qu'il soit bienvenu, ses impacts sur l'imposition potentielle de tarifs douaniers sont encore à prouver. De nombreuses questions sur son applicabilité demeurent en suspens. De plus, il n'y a aucune mesure pour soutenir rapidement les entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre notamment dus aux coupures au programme de travailleurs étrangers temporaires annoncées cet automne, alors qu'il s'agit d'un des plus grands freins pour nos entreprises actuellement » a affirmé Julie White, vice-présidente Affaires publiques et porte-parole par intérim de MEQ.

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

