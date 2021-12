Mise à jour économique fédérale : réaction de la FTQ.

MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) déplore l'absence d'engagements clairs en faveur de la mise en place à court terme d'un régime d'assurance médicaments public et universel ainsi que sur une réforme urgente du régime d'assurance-emploi.

« Le gouvernement Trudeau doit tenir sa promesse d'instaurer un régime d'assurance médicaments public et universel. Il y a urgence. Chaque mois, il y a trop de Québécois et de Québécoises qui doivent choisir entre payer leurs médicaments ou payer leur épicerie et leur loyer. En ce qui a trait à l'assurance emploi, là aussi, c'est silence radio. Pourtant, ça fait des années que nous réclamons un traitement équitable pour les travailleurs et travailleuses qui ont contribué toute leur vie active à la caisse d'assurance-emploi. La COVID-19 a démontré clairement que les montants et la couverture sont insuffisants, cela doit être corrigé » déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« Il va falloir que le gouvernement fédéral livre ses engagements et ses promesses. Il y a beaucoup de flou dans cette mise à jour. Qu'en est-il de la transition juste pour les travailleurs et travailleuses, des transferts en santé pour les provinces, dont le Québec, de la lutte contre les paradis fiscaux? Quant au fonds de 60 millions de dollars pour le monde du spectacle et de la scène, la FTQ voit d'un bon œil ce soutien financier nécessaire mais souhaite que cette aide se rende aussi aux travailleurs et travailleuses de l'industrie durement affectés par la crise de la COVID-19. Même chose pour l'aide aux aînés; c'est bien beau de donner un chèque ponctuel, mais que va-t-il arriver une fois cet argent dépensé? c'est le retour à la case départ pour les personnes âgées » ajoute le secrétaire général de La FTQ.

« Finalement, Il va falloir que le gouvernement s'engage dans une relance économique forte, sans retour à des politiques d'austérité, tout en se préoccupant des secteurs durement affectés par la crise de la COVID-19. Cette relance doit être aussi accompagnée d'une stratégie industrielle ambitieuse, structurante, verte et solidaire », conclut Denis Bolduc.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

Renseignements: Source : FTQ; Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]