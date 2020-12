Mise à jour économique fédérale - Les coopératives agricoles reconnues comme un modèle d'affaires prospère

MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La prolongation de cinq ans du programme de part à imposition différée (PID) dans la mise à jour économique du gouvernement fédéral est une bonne nouvelle pour les coopératives agricoles. Cette mesure de type « préférence temporelle » crée en 2005 pour assurer la capitalisation des coopératives agricoles est stable et peu coûteuse, et elle permet à la coopérative de se financer tout en contribuant au développement économique régional, comme l'indiquait en 2019 un rapport du Comité permanent des finances.

« Les besoins en capitalisation des coopératives agricoles demeurent aussi présent qu'en 2005. En choisissant de prolonger le programme, le gouvernement fédéral prend des mesures tangibles pour assurer la prospérité à long terme des coopératives. Qui plus est, il favorise l'économie rurale et facilite la planification à long terme des coopératives agricoles. Pour Sollio Groupe Coopératif, son réseau de coopératives et ses membres, voir cette mesure maintenue alors qu'elle arrivait à sa fin au 31 décembre prochain est un soulagement et cela constitue sans contredit une bonne nouvelle », déclare monsieur Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif.

Sollio Groupe Coopératif tient à saluer l'écoute du gouvernement et des élus des autres formations politiques qui ont démontré de l'intérêt à l'égard de notre modèle d'affaires coopératif et du développement de notre secteur. Sollio Groupe Coopératif tient également à remercier les coopératives de son réseau ainsi que ses coopératives agricoles consœurs que sont United Farmers of Alberta, Gay Lea, Agropur et Exceldor, de même que Coopératives et Mutuelles Canada (CMC), pour leur appui soutenu.

Compensations pour les producteurs de lait, d'œufs et de volaille

Les compensations financières annoncées pour les producteurs en lien avec la signature d'accords commerciaux par le Canada (PTPGP, AECG) constituent par ailleurs une autre bonne nouvelle en lien avec la mise à jour économique du gouvernement. Or, il faut souligner que la gestion de l'offre c'est la vitalité des communautés rurales, donc il serait avant tout primordial que le gouvernement s'engage à ne plus jamais y toucher. « L'aide annoncée est une bonne nouvelle dans le contexte actuel, pour autant que les fonds seront versés rapidement aux producteurs. En tant que transformateur, nous espérons qu'il y aura éventuellement aussi des compensations sous forme de programme d'aide pour moderniser nos usines face à la pénurie de main-d'œuvre, de même que pour réduire nos coûts de production face à la concurrence étrangère. Et nous jugeons qu'il serait bénéfique que la majorité des contingents d'importation soit accordée aux transformateurs », a tenu à ajouter monsieur Ghislain Gervais.

Nouveau Fonds des solutions climatiques naturelles pour l'agriculture

Sollio Groupe Coopératif voit d'un bon œil la création d'un nouveau Fonds des solutions climatiques naturelles pour l'agriculture. D'entrée de jeu, Sollio Groupe Coopératif entend offrir son expertise dans le cadre du développement de la nouvelle stratégie agroenvironnementale canadienne qui guidera les orientations du Fonds.

À propos de Sollio Groupe coopératif

Fondé en 1922, Sollio Groupe Coopératif (auparavant La Coop fédérée) est parmi les plus importantes entreprises agroalimentaires au Québec, l'unique coopérative d'approvisionnement agricole pancanadienne et la 27e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Répartie dans plusieurs provinces canadiennes, elle représente plus de 122 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés dans 50 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation. Elle emploie plus de 15 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 7,282 milliards de dollars. Ses activités se déploient en trois divisions : Olymel S.E.C., Sollio Agriculture et Groupe BMR inc. Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif

SOURCE Sollio Groupe Coopératif

Renseignements: Hugo Larouche, directeur par intérim, affaires publiques et communication d'entreprise, Sollio Groupe Coopératif, 514 384 6450, poste 3604, [email protected]

Liens connexes

www.lacoop.coop