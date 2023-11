Mise à jour économique du Québec - Le Club des petits déjeuners réagit à la mise à jour économique

BOUCHERVILLE, QC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Le Club des petits déjeuners salue l'investissement de 5 millions de dollars annoncé aujourd'hui dans la mise à jour économique du gouvernement du Québec. Grâce à cette bouffée d'air, l'organisme pourra continuer de soutenir plus de 79 000 enfants tous les matins à travers la province et faire face à la forte croissance des demandes vécue au cours des deux derniers mois. Après une analyse rigoureuse, le Club des petits déjeuners pourra évaluer le nombre d'écoles supplémentaires, actuellement sur la liste d'attente, qu'il sera possible de rejoindre grâce à cet investissement.

L'aide financière annoncée était essentielle pour pouvoir faire face à la situation vécue, causée par l'inflation qui touche directement ses activités, mais aussi les familles qui font appel à ses services. Cette annonce constitue donc un premier pas dans la bonne direction, mais le chemin à parcourir pour répondre à l'ensemble des besoins est encore long.

En effet, rappelons que la semaine dernière, le Club des petits déjeuners demandait au gouvernement du Québec de prévoir dans son prochain budget, les sommes nécessaires pour rejoindre les 180 000 enfants qui fréquentent un établissement scolaire situé en milieu défavorisé afin de leur offrir une équité des chances de réussite. Cette demande importante demeure donc valide.

« Nous recevons l'annonce d'aujourd'hui comme une marque de confiance et comme un signal encourageant de la part du gouvernement du Québec puisque cela nous permettra de maintenir nos activités auprès des enfants, dans un contexte où les besoins sont criants et en croissance constante depuis la rentrée scolaire. »

-- Tommy Kulczyk, président et chef de la direction, Club des petits déjeuners

« Avoir le ventre plein, c'est un élément fondamental pour favoriser la réussite scolaire des enfants. De notre côté, nous sommes prêts, dès maintenant, à rejoindre tous les enfants en milieu défavorisé afin de leur offrir une équité des chances et nous souhaitons vivement que le gouvernement du Québec emboite le pas rapidement à ce projet réaliste et réalisable. »

-- Marie-Claude Bienvenue, vice-présidente, relations gouvernementales et municipales

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn.

