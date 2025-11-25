Mise à jour économique du Québec : des mesures qui allient prévisibilité et compétitivité

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la mise à jour économique et financière présentée aujourd'hui par le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, qui vise à stimuler l'investissement privé en contexte de ralentissement économique. Les mesures annoncées témoignent d'un engagement du gouvernement du Québec envers le soutien au développement économique et la consolidation de la compétitivité des entreprises québécoises.

« La Chambre tient à souligner l'amélioration des finances publiques et la diminution du déficit initialement anticipé. Le Québec est la province qui affiche la plus grande amélioration de son solde budgétaire en pourcentage de son PIB. Une saine gestion du fardeau et de la dette était une mesure attendue par le milieu des affaires. L'approche responsable du ministre Girard est donc rassurante », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Adapter le régime fiscal pour favoriser l'investissement privé et la productivité

« Nous saluons la décision de prolonger et de bonifier les mesures d'amortissement accélérées. Le milieu des affaires réclamait ces incitatifs afin de pouvoir investir plus rapidement dans la modernisation des équipements, l'accélération du virage numérique et l'optimisation des opérations. En s'arrimant aux mesures prévues dans le budget fédéral, le gouvernement accroît la prévisibilité (jusqu'en 2029-2030) et envoie au secteur privé un signal clair en faveur de l'innovation. Ces mesures profiteront à nos grands secteurs de force métropolitains, notamment l'aérospatiale, l'ingénierie et les technologies », a ajouté Isabelle Dessureault.

Les entreprises montréalaises réclamaient un allègement du fardeau fiscal. Le gouvernement confirme aujourd'hui une réduction de ce fardeau par des mesures concrètes, telles que la réduction des cotisations sociales des entreprises au RRQ et au RQAP. Ces mesures s'ajoutent à l'abolition de l'impôt sur les gains en capital, un geste salué par le milieu des affaires, et contribuent à rendre le régime fiscal québécois plus compétitif.

« Nous prenons note de la volonté du gouvernement de déposer un projet de loi visant à accélérer la réalisation de projets prioritaires et d'envergure nationale, à l'instar du gouvernement fédéral. Si nous voulons livrer de grands projets plus rapidement tout en assurant une empreinte locale positive, il faut adopter une approche agile et alléger la bureaucratie à outrance. L'allègement du carcan réglementaire est ce qui permet aux entreprises d'investir et d'exécuter plus vite. La Chambre sera au rendez-vous pour veiller à ce que le projet de loi tienne vraiment ces promesses », a conclu Isabelle Dessureault.

Des mesures pour favoriser l'innovation et renforcer le bassin de talents dans la métropole

La Chambre voit d'un bon œil l'annonce d'un nouvel investissement de 8,5 millions de dollars destiné à renforcer l'écosystème de recherche. Alors que les récentes modifications aux politiques d'immigration ont fortement secoué les universités du Grand Montréal et affaibli leur capacité à attirer des talents internationaux, la capacité de recruter des chercheurs et des étudiants aux cycles supérieurs demeurera essentielle pour assurer la vitalité de Montréal comme métropole du savoir.

Renforcer la réponse à l'itinérance

Nous prenons acte de l'investissement additionnel de 5 millions de dollars pour soutenir le déploiement des mesures hivernales d'urgence destinées aux personnes en situation d'itinérance. Cette enveloppe vient bonifier les 21 millions de dollars déjà annoncés. Le projet novateur proposé hier par trois développeurs privés, qui se ferait en collaboration avec la Société d'habitation du Québec, pour construire 2 500 logements présente un fort potentiel. Nous saluons à cet effet l'ouverture du gouvernement du Québec et de la mairesse de Montréal à contribuer à ce type de modèles collaboratifs, capables de générer des solutions durables.

Enfin, la Chambre demeure perplexe face au versement du Fonds d'électrification et de changements climatiques vers le Fonds des générations. Plusieurs entreprises du Grand Montréal avaient contribué au Fonds d'électrification et de changements climatiques afin de soutenir l'adaptation et la lutte contre les changements climatiques. Nous aurons l'occasion de discuter de l'approche du gouvernement à cet égard, le vendredi 28 novembre, alors que la Chambre recevra à sa tribune Eric Girard, ministre des Finances.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

LinkedIn : Chambre de commerce du Montréal métropolitain

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]