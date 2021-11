Mise à jour économique du Gouvernement du Québec

RARETÉ DE MAIN-D'ŒUVRE ET DÉSÉQUILIBRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL : L'IDQ

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le ministre des Finances du Québec s'apprête à déposer un minibudget axé sur les enjeux de main-d'œuvre, l'Institut du Québec (IDQ) publie aujourd'hui un plan d'action concret pour atténuer les déséquilibres du marché du travail et les enjeux de rareté de main-d'œuvre. « On ne peut pas s'attaquer aux enjeux de main-d'œuvre seulement en éteignant des feux, affirme Mia Homsy, PDG de l'IDQ. Le gouvernement devrait plutôt présenter dès maintenant un plan complet pour gérer la problématique à plus long terme et de façon transversale. Il est normal de vouloir agir rapidement lorsqu'un problème est aigu. Mais des décisions de court terme, - aussi séduisantes soient-elles et ce, même si elles peuvent jouer un certain rôle- risqueraient de se limiter à du rafistolage. Gérer par urgence ne constitue pas une véritable solution. Il est temps de préparer l'avenir et de transformer l'urgence en opportunité pour le Québec. »

Pas de solutions magiques

Pour combler les postes vacants, plusieurs proposent des solutions séduisantes comme la venue beaucoup plus importante d'immigrants temporaires ou encore le retour à l'emploi rapide et en force des 60 ans et plus. Ces propositions sont tout à fait pertinentes, mais elles ne constituent pas une panacée. La réalité est beaucoup plus complexe et nuancée et exige de revoir en profondeur les façons de faire actuelles.

La rareté de main-d'œuvre et les déséquilibres du marché du travail résultent de plusieurs causes, ce qui exige de devoir affronter simultanément plusieurs problèmes distincts. En clair, il n'y aura pas de solution unique, ni de recette magique. Il faudra plutôt déployer un ensemble de mesures pour s'attaquer aux multiples facettes du problème et, au-delà du nombre de travailleurs requis, penser davantage aux compétences pertinentes et à leur utilisation optimale.

Changement de paradigme

La plupart des solutions pour résoudre les tensions du marché du travail reposent sur l'éducation et davantage de formation en entreprise pour développer les compétences des travailleurs, accroître substantiellement la productivité et changer les pratiques dans les milieux de travail. En règle générale, ces processus prennent des mois, voire des années à se transformer et pour qu'ils puissent éventuellement porter leurs fruits, il faut agir vigoureusement dès maintenant.

Selon les divers travaux de l'IDQ, la voie la plus porteuse consiste à miser sur la formation et la productivité pour atténuer les pressions et les déséquilibres du marché de l'emploi. « Le rehaussement des compétences et la requalification des travailleurs tout au long de leur vie doivent occuper une place prépondérante dans les politiques économiques du gouvernement. Tant que ce changement de paradigme ne sera pas réellement assimilé par le gouvernement, les employeurs et les syndicats et, que les mesures d'aides aux entreprises et aux travailleurs n'en tiendront pas pleinement compte, le statu quo va perdurer », conclut Mia Homsy.

NOS RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES

POUR LA MISE À JOUR ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Développer une vision intégrée et cohérente des enjeux de main-d'œuvre

Briser les silos entre les ministères et les autres intervenants gouvernementaux ; Mieux planifier les besoins en main-d'œuvre dans les réseaux de la santé et de l'éducation ainsi que ceux en lien avec les grands projets gouvernementaux ; Prioriser les professions et les secteurs les plus stratégiques ; Gérer les urgences dans les services publics en étant conscient des limites de ces solutions à court terme.



Planifier un développement économique basé sur les talents Remplacer l'objectif de création d'emplois par une finalité de transformation de l'emploi en modifiant les critères d'octroi de l'aide publique et en repensant les programmes d'accompagnement des entreprises pour refléter ce virage.



Effectuer un rattrapage en immigration et poursuivre les efforts d ' intégration S'assurer d'atteindre les cibles migratoires fixées et les reports annoncés ; Réduire de façon urgente les délais d'admission des immigrants ; Poursuivre les efforts pour faciliter la reconnaissance des compétences et de l'expérience étrangère.



Miser sur l'éducation, la formation et le développement des compétences Mettre en place des incitatifs fiscaux plus généreux pour la formation continue des travailleurs; Encourager davantage la formation en entreprise par un élargissement de certains programmes.



Revoir l'organisation du travail Dans le secteur public : planification et souplesse ; Dans le secteur privé : prévision et soutien des PME dans la gestion prévisionnelle de leurs effectifs.



Susciter le maintien à l'emploi des travailleurs âgés Adapter et réorganiser les milieux d'emploi notamment en atténuant la charge de travail et la nature des tâches à effectuer; Ajuster la fiscalité en rendant remboursable le crédit d'impôt pour la prolongation de carrière et en exemptant les travailleurs dont l'âge permet d'être admissibles à la Régie des rentes de leur obligation d'y cotiser.

