Mise à jour économique - « Cette mise à jour économique annonce des années d'austérité » - Vincent Marissal

QUÉBEC, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Avec la mise à jour économique présentée aujourd'hui, Québec solidaire redoute que des années difficiles d'austérité brutale soient à prévoir. Le député solidaire responsable de la justice économique et fiscale, Vincent Marissal, s'inquiète de l'avenir sombre qui pointe sur l'horizon économique du Québec.

« Alors que le gouvernement du Québec refuse obstinément d'aller chercher de nouveaux revenus ou d'utiliser ses versements au Fonds des générations, les Québécoises et Québécois doivent malheureusement s'attendre à des compressions désastreuses dans les services publics, au cours des prochaines années », s'inquiète le député de Rosemont.

Les GAFAM, les institutions financières et les plus fortunés épargnés

Le ministre établit ses perspectives d'équilibre budgétaire en se fiant sur une augmentation des transferts fédéraux en santé, sans avoir de garanties quant à cette source de revenus. Vincent Marissal dénonce cette manière cavalière de planifier les prochains exercices financiers. Il est important de rappeler que les services publics du Québec étaient dans un état précaire avant la crise, en raison de l'austérité libérale. Pour atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans, le gouvernement devra encore couper là où ça fait mal.

« On met le pied sur le frein en attendant que le fédéral fasse quelque chose. Il n'y a rien dans cette mise à jour pour répondre aux secteurs qui crient à l'aide depuis le début de la crise. Le prochain budget est seulement en mars, les travailleuses et travailleurs de ces secteurs vont passer les quatre prochains mois à s'époumoner pendant que le ministre refuse de les écouter et de leur fournir l'aide qu'ils réclament. Pendant ce temps, les plus fortunés et les grandes entreprises sont encore épargnés », s'insurge le député solidaire.

La relance verte se fait toujours attendre

Bien que la crise écologique ne prenne pas de pause durant la pandémie, le gouvernement prend la décision d'attendre avant de s'y attaquer. En effet, aucune somme ne sera consacrée afin d'accroître la relance verte avant 2021-2022.

« Nous vivons une crise sanitaire, une crise économique et une crise écologique. Nous avons une occasion historique de procéder à une transition verte. Cependant, il n'y a rien de prévu cette année, on prévoit même faire l'inverse. Le gouvernement prévoit même investir dans le transport de gaz naturel ! », conclut Vincent Marissal.

Une solution à portée de main

Rappelons que, le 14 mai dernier, Québec solidaire proposait d'augmenter les revenus de l'État avec un impôt de pandémie temporaire. Cette mesure d'équité permettrait d'aller chercher de nouveaux revenus pour compenser une partie des pertes financières liées à la crise.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Mélanie Guillemette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 668-2734 ou [email protected]