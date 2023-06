Mise à jour du Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats - Québec protège 27 nouvelles espèces fauniques et pose d'autres gestes bénéfiques pour la faune en situation précaire

QUÉBEC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec vient d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (REFMVH), ce qui lui permet de désigner 27 nouvelles espèces fauniques et de déterminer les caractéristiques identifiant les habitats de 28 espèces menacées ou vulnérables.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Sélectionnées selon leur priorité de conservation et leur évaluation par le Comité aviseur sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables du Québec, les 27 nouvelles espèces désignées sont réparties en 16 espèces désignées menacées et 11 espèces désignées vulnérables, parmi lesquelles on retrouve quatre espèces de chauves-souris, sept d'oiseaux, six de poissons, plusieurs d'insectes, des serpents et d'autres mammifères d'importance, comme le rorqual commun. Par ailleurs, le REFMVH permet de modifier le statut de la rainette faux-grillon de l'Ouest, qui passe d'espèce vulnérable à espèce menacée en raison de l'état des populations et de ses habitats, qui continue de régresser malgré les activités de rétablissement réalisées ces dernières années.

La désignation de nouvelles espèces est l'étape préliminaire permettant d'avoir accès à un plus grand coffre d'outils pour favoriser leur rétablissement. La désignation contribue, notamment, à l'élaboration de mesures de protection, à la création d'équipes de rétablissement et à la publication de plans de rétablissement. La désignation des espèces fauniques et la description des caractéristiques de leurs habitats dans le Règlement donnent ensuite la possibilité de protéger légalement, au besoin, leurs habitats.

Citation :

« Grâce à cette modification règlementaire, nous posons un geste fort pour assurer la survie de 27 nouvelles espèces et contribuons ainsi concrètement à protéger la biodiversité du Québec et celle de la planète. Cette mise à jour est non seulement conforme à nos engagements internationaux en matière de conservation de la biodiversité et des espèces, mais c'est aussi un exemple tangible de ce que nous réserve le Plan Nature 2030, qui fera l'objet de consultations à l'automne. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

La présente mise à jour du REFMVH vise également à apporter les ajustements nécessaires pour harmoniser les noms des espèces qui y sont décrites avec ceux utilisés par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec et la plus récente mise à jour de la Liste de la faune vertébrée du Québec réalisée en janvier dernier. Ces sources sont considérées comme les références pour la taxinomie de la faune du Québec.

Le Comité aviseur sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables du Québec a entrepris, en mai dernier, la réévaluation de plusieurs espèces, de même que l'évaluation de nouvelles espèces. À la suite de ces évaluations, un nouveau processus de désignation pourrait être entrepris.

Puisque ces espèces sont issues, soit de la Liste des espèces floristiques et fauniques susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables, soit de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (loi fédérale), il ne s'agit pas de nouvelles espèces à considérer lors de la réalisation des études d'impact en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Liens connexes :

Source : Mélina Jalbert

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région des Laurentides

Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs