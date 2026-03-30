QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) est fière de publier la mise à jour du Guide sur l'accessibilité des bâtiments, une référence pour le milieu de la construction. Conçu à l'origine pour les concepteurs, architectes, entrepreneurs et autres intervenants du milieu de la construction, ce document constitue un outil essentiel pour toute personne désireuse de promouvoir un environnement bâti plus accessible.

Cette mise à jour est publiée à la suite de la dernière révision du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction, entrée en vigueur le 17 avril 2025.

RBQ-visuel-Accessibilite-guide (Groupe CNW/Régie du bâtiment du Québec)

Un ouvrage complet

Le guide explique l'intention et les objectifs de certaines exigences, tout en facilitant la compréhension de leur application grâce à des textes et à des illustrations. Il introduit 34 modifications techniques et contient 215 recommandations qui vont au-delà des exigences du Code, ainsi que 18 exemples d'erreurs d'interprétation. Cette nouvelle version contient une synthèse qui répertorie les dispositions ajoutées, modifiées ou abrogées. Elle introduit également des exigences pour améliorer l'accessibilité des bâtiments aux personnes ayant une incapacité auditive ou visuelle.

La réalisation de ce guide s'inscrit dans la mesure 71 du plan d'action gouvernemental 2024-2029 La fierté de vieillir, issu de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.

Citation

« En publiant le Guide sur l'accessibilité des bâtiments en 2022, la RBQ s'est positionnée en leader par rapport aux enjeux dans ce domaine. Avec cette mise à jour, la RBQ démontre toute l'importance qu'elle accorde à l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées. »

Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ

Au sujet de la RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction, à la qualité des bâtiments et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ est responsable de l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines de sa compétence. De plus, la RBQ a comme fonction le contrôle de la qualification des entrepreneurs, des constructeurs-propriétaires et des inspecteurs en bâtiments d'habitation de façon à s'assurer de leur probité, de leur compétence et de leur solvabilité.

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SOURCE Régie du bâtiment du Québec

Source : Laurent Bérubé, Direction des communications, 1 866 374-7747, [email protected]