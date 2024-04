DELTA, BC, le 19 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique; l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada; l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec; et l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada; présenteront les investissements du budget fédéral en appui aux jeunes entrepreneurs et entrepreneuses.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Un point de presse suivra l'activité.

Date

Le lundi 22 avril 2024

Heure (locale)

11 h 10

Les journalistes qui souhaitent assister à l'annonce en personne sont priés de confirmer leur participation en soumettant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 10 h 30, le lundi 22 avril. Des renseignements sur la façon d'y assister seront fournis par la suite.

