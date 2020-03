Mise à jour de la Société Canadian Tire concernant sa réponse à la COVID-19

Les magasins du Groupe détail Canadian Tire demeureront ouverts selon des heures réduites.

Les magasins Mark's/L'Équipeur, SportChek, Atmosphere, Party City, Pro Hockey Life, National Sports et PartSource seront fermés jusqu'au 2 avril.

TORONTO, le 18 mars 2020 /CNW/ - La Société Canadian Tire (TSX:CTC,TSX:CTC.a) a annoncé aujourd'hui qu'en réponse aux préoccupations grandissantes à l'égard de la COVID-19, elle réduira les heures d'ouverture du Groupe détail Canadian Tire et fermera temporairement ses autres magasins de détail, notamment Mark's/L'Équipeur, SportChek, Atmosphere, Party City, Pro Hockey Life, National Sports et PartSource. Ces fermetures temporaires seront en vigueur du 19 mars au 2 avril. Après cette période, nous réévaluerons la situation. Durant cette période de fermetures, les employés à temps plein et à temps partiel seront payés.

Le Groupe détail Canadian Tire, qui exploite plus de 500 magasins à l'échelle du pays, soutient ses communautés en donnant accès à des articles essentiels dont les Canadiens et Canadiennes ont besoin durant cette période. Les heures d'ouverture des magasins Canadian Tire seront réduites afin de permettre un nettoyage accru et le réapprovisionnement des stocks. Les postes Essence+ demeureront ouverts selon l'horaire habituel.

« Canadian Tire et ses marchands associés ont toujours été présents pour soutenir leurs communautés durant les urgences et les périodes de crise. Au cours des derniers jours, les Canadiens et Canadiennes se sont tournés vers le Groupe détail Canadian Tire pour se procurer les provisions dont ils ont besoin pour gérer l'impact de la COVID-19. Alors que nous continuons à nous adapter à l'évolution rapide des besoins du pays, nous tenons à nous assurer que nous déployons tous les efforts nécessaires pour garder nos magasins ouverts et appuyer notre équipe, déclare Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire. La fermeture de nos magasins de détail qui ne sont pas aussi essentiels est la bonne décision à prendre afin d'aider à limiter la propagation du virus. »

Canadian Tire continue de prendre des précautions pour veiller à la sécurité et au bien-être de ses employés et de ses clients, notamment en intensifiant le nettoyage de ses magasins, en encourageant les membres de ses équipes à pratiquer une hygiène rigoureuse et en disposant des désinfectants pour les mains et des lingettes à tous les postes de travail et lieux de rassemblement, comme les salles à manger et les salles d'attente. Afin d'aider à protéger et à soutenir les personnes âgées et les clients plus vulnérables, de nombreux marchands associés de Canadian Tire offrent des heures de magasinage réservées ou mettent de côté des stocks aux fins de ramassage.

« Durant ces fermetures temporaires, nos clients peuvent encore magasiner en ligne dans l'ensemble de la famille d'entreprises Canadian Tire. Cela dit, en raison de l'augmentation des commandes en ligne, il se peut que le délai d'expédition de vos articles soit plus long que d'habitude. Nous vous demandons donc d'être patients », ajoute M. Hicks.

