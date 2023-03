Mise à jour de la Société Canadian Tire concernant l'incendie au centre de distribution A.J. Billes

TORONTO, le 28 mars 2023 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) (la « Société » ou « l'entreprise ») a présenté aujourd'hui une mise à jour à la suite de l'incendie du 15 mars à son centre de distribution A.J. Billes situé au 8550, Goreway Drive à Brampton, en Ontario. Le centre de distribution dessert les magasins du Groupe détail Canadian Tire (Groupe détail CT) à l'échelle nationale et est l'un des plus importants centres de distribution de la Société au pays.

Les employés ont été évacués du centre de distribution en toute sécurité conformément à des protocoles d'urgence bien exécutés. La Société tient à remercier les pompiers et les premiers intervenants qui ont travaillé sans relâche pour contenir l'incendie et qui ont contribué à protéger la santé et la sécurité des membres de l'équipe.

Les activités de l'installation sont suspendues depuis le 15 mars. Des travaux de restauration sont en cours, y compris la restauration de l'électricité, les évaluations structurelles et le nettoyage. Les équipes de nettoyage sur place accordent la priorité aux zones qui permettront aux activités de reprendre le plus rapidement possible étape par étape. Entre-temps, la Société continue de transférer certains de ses stocks prioritaires à ses autres centres de distribution de l'Ontario et met en place des installations temporaires afin de faciliter la gestion de l'acheminement des articles vers les magasins du Groupe détail Canadian Tire.

L'étendue des dommages et les délais de restauration, ainsi que les répercussions financières sur les résultats du premier trimestre de la Société sont toujours en cours d'évaluation. Certains des coûts prévus, notamment les pertes de stocks, les dommages au bâtiment, le nettoyage, les réparations et les livraisons retardées en raison de l'arrêt temporaire des activités de l'installation, devraient avoir des répercussions sur les résultats du premier trimestre. La Société continuera de travailler avec son fournisseur d'assurance à ce sujet au cours des prochains mois.

D'autres détails seront communiqués dans le cadre des résultats du premier trimestre de 2023 de la Société qui seront annoncés le 11 mai 2023.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient de l'information pouvant constituer des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs fournissent des informations essentielles sur les attentes et les projets actuels de la direction et permettent aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre la situation financière escomptée de l'entreprise, ses résultats d'exploitation et son contexte opérationnel. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué de presse reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs commerciaux, économiques, concurrentiels et à d'autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des projets de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Pour obtenir des renseignements sur les facteurs de risque et les incertitudes importants, ainsi que sur les facteurs et hypothèses importants pris en considération lors de la préparation des énoncés prospectifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de l'entreprise diffèrent considérablement des prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions, veuillez consulter la rubrique 11.0 (risques clés et gestion des risques) de notre rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet terminé le 31 décembre 2022, ainsi que d'autres documents publics de la Société, disponibles à l'adresse http://www.sedar.com et à l'adresse https://investors.canadiantire.ca/. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

Renseignements: Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343, [email protected]; Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]