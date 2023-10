MISE À JOUR DE LA FEUILLE DE ROUTE GOUVERNEMENTALE POUR LA MODÉLISATION DES DONNÉES DES INFRASTRUCTURES (BIM)

QUÉBEC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - La Société québécoise des infrastructures (SQI), en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et quatre grands donneurs d'ouvrage publics1 du Québec impliqués dans la transformation numérique de l'industrie de la construction, sont heureux de dévoiler la mise à jour de la Feuille de route gouvernementale du BIM2.

En mars 2021, le gouvernement du Québec déployait le Plan d'action pour le secteur de la construction (PAC). Celui-ci visait notamment à accroître la productivité et à lutter contre la rareté de la main-d'œuvre.

Le gouvernement du Québec reconnaît et mise sur le potentiel du virage numérique dans l'industrie de la construction, notamment les processus et outils du BIM. C'est pourquoi la Feuille de route gouvernementale identifie des cibles d'implantation particulières aux différents donneurs d'ouvrage publics, décrit les actions qui seront entreprises pour soutenir son déploiement et en donner la cadence, ceci afin de permettre aux entreprises de se préparer à cette transformation importante.

L'objectif est d'introduire le BIM dans les projets d'infrastructure publique réalisés au Québec tels que les bâtiments institutionnels, les bâtiments d'habitation, travaux de génie civil et voirie ainsi que les actifs industriels. Cette initiative gouvernementale avec les projets publics est le premier pas de ce virage numérique, lequel s'étendra à l'ensemble de l'industrie de la construction au Québec.

Les cibles à atteindre sont de:

Susciter l'adhésion des acteurs de l'industrie à la démarche et à l'adoption du virage numérique sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement;

Soutenir l'accroissement de la productivité dans l'industrie de la construction;

Favoriser le recrutement de la relève dans tous les secteurs de l'industrie de la construction.

Participez au Sommet BIM 2023

Organisé par les donneurs d'ouvrage publics de la Feuille de route gouvernementale, le Sommet BIM 2023 est un événement d'échange incontournable pour tous les acteurs de la construction qui désirent créer de la valeur pour leur organisation. Il s'agit d'une excellente opportunité de vous informer, de vous outiller et d'avoir une meilleure compréhension du BIM et du virage numérique de l'industrie de la construction.

Inscrivez-vous à l'événement, soit le 21 novembre à Québec ou le 23 novembre à Montréal.

Qu'est-ce que la modélisation des données des infrastructures (BIM)?

Le BIM est un processus collaboratif axé sur le développement, l'utilisation, l'échange et la gestion de modèles de données numériques liés à un projet ou à un portefeuille d'infrastructures dans le but d'améliorer sa conception, sa construction et son exploitation.

Il constitue un outil d'aide à la décision durant le cycle de vie complet d'une infrastructure. Les données ainsi générées dès les premières étapes de la conception pourront être réutilisées et exploitées au sein d'une panoplie de technologies complémentaires servant à élaborer, à construire, à exploiter, à occuper et à disposer d'un ouvrage.

Source : Direction des communications - Société québécoise des infrastructures

[email protected]

1 La Société québécoise des infrastructures et le ministère des Transports et de la Mobilité durable sont coresponsables du dossier de modélisation des données des infrastructures en collaboration avec Hydro-Québec, la Société d'habitation du Québec, la Ville de Montréal et la Ville de Québec.

2 Le Building Information Modeling (BIM) ou modélisation des données des infrastructures en français, est le déploiement des processus et outils pour la modélisation des données du bâtiment.

SOURCE Société québécoise des infrastructures