Mise à jour de la date limite pour l'achat d'un permis de chasse à l'orignal dans les zones 3 et 4

QUÉBEC, le 27 août 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs effectue une mise à jour de l'information diffusée concernant la date limite pour l'achat d'un permis de chasse à l'orignal dans les zones 3 et 4 pour la saison 2024. Ainsi, la date limite pour ces deux zones est déplacée du 18 au 11 octobre 2024, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour la plupart des zones, les chasseurs souhaitant pratiquer la chasse à l'orignal, que ce soit à l'arbalète, à l'arme à feu ou à l'arc, doivent se procurer un permis avant minuit à la date limite spécifiée, quel que soit le type d'arme utilisé.

Les dates limites pour l'achat des permis de chasse à l'orignal pour l'ensemble des zones de chasse pour les saisons 2024 et 2025 sont donc les suivantes :

Saison 2024

- Zones 1 et 2 : 18 octobre 2024

- Zones 3 et 4 : 11 octobre 2024

- Zones 10 et 11 (parties ouest) : 11 octobre 2024

- Zones 12, 13, 15, 26, 27 : 11 octobre 2024

- Zones 14, 16, 18, 28 : 27 septembre 2024

- Zones 19 (partie sud), 22, 29 : 20 septembre 2024

- Zones 5, 6, 7, 8, 9, 10 (partie est), 11 (partie est) et 20 : Aucune date limite

Saison 2025

- Zones 1 et 2 : 17 octobre 2025

- Zones 3 et 4 : 17 octobre 2025

- Zones 10 et 11 (parties ouest) : 10 octobre 2025

- Zones 12, 13, 15, 26, 27 : 10 octobre 2025

- Zones 14, 16, 18, 28 : 26 septembre 2025

- Zones 19 (partie sud), 22, 29 : 29 septembre 2025

- Zones 5, 6, 7, 8, 9, 10 (partie est), 11 (partie est) et 20 : Aucune date limite

Ces dates limites ne s'appliquent pas à l'achat d'un permis de chasse à l'orignal dans une pourvoirie sans droits exclusifs, dans une réserve faunique pour une chasse contingentée, sur le territoire d'une pourvoirie avec droits exclusifs de chasse, ou dans une ZEC offrant des secteurs de chasse à accès contingenté.

Nous vous invitons à consulter le site Web du Ministère pour prendre connaissance de la réglementation en vigueur et des périodes de chasse mises à jour afin de bien planifier vos activités.

Faits saillants :

La date limite d'achat ne s'applique pas si vous chassez dans les zecs Dumoine, Kipawa , Maganasipi ou Restigo (permis pour la zone 13) pendant la période de chasse à l'arme à chargement par la bouche, à l'arbalète et à l'arc.

, Maganasipi ou Restigo (permis pour la zone 13) pendant la période de chasse à l'arme à chargement par la bouche, à l'arbalète et à l'arc. La date limite d'achat ne s'applique pas si vous chassez dans les zones 1 et 2 pendant la période de chasse à l'arme à chargement par la bouche, à l'arbalète et à l'arc.

