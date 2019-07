Mise à jour de l'information - Analyse quotidienne de l'eau de la piscine ou du spa pour assurer la sécurité des baigneurs

OTTAWA, le 11 juill. 2019 /CNW/ - Le temps de la baignade est de retour! Que vous utilisiez votre piscine ou votre spa pour vous amuser en famille ou entre amis, pour faire de l'exercice ou simplement pour relaxer, rappelez-vous que les microorganismes comme les bactéries et les virus aiment aussi en profiter!

Si vous analysez quotidiennement et désinfectez régulièrement l'eau de votre piscine ou de votre spa, vous pouvez éliminer les microorganismes indésirables et éviter de devenir malade cet été. Même si l'eau semble propre, elle pourrait être contaminée. Nager ou se baigner dans une eau mal désinfectée peut causer des otites, des gastro-entérites et des éruptions cutanées. Il est donc très important d'analyser l'eau de votre piscine ou spa chaque jour.

Dans le cas des piscines gonflables et des piscines pour enfants, il est recommandé de les vider et de les nettoyer après chaque utilisation étant donné que leur eau n'est pas traitée.

Ce que vous devez faire

Analyser l'eau de la piscine ou du spa

Maintenez toujours un bon équilibre des paramètres de l'eau dans tous les types de piscines et de spas.

Vérifiez quotidiennement la concentration de désinfectant, le pH, l'alcalinité totale et la dureté calcique de l'eau au moyen d'une trousse d'analyse de bonne qualité, que vous pouvez acheter dans un magasin d'équipement de piscines et de spas. Vous pouvez également apporter un échantillon d'eau chez un détaillant de piscines et de spas aux fins d'analyse.

Limitez la prolifération d'algues. Les algues peuvent rendre glissantes les surfaces des piscines et des spas et réduire l'efficacité des désinfectants.

Produits et appareils de nettoyage

Tous les produits (produits chimiques et appareils) servant à lutter contre les microorganismes et les algues dans l'eau des piscines et des spas doivent être homologués ou inscrits à l'annexe de la Loi sur les produits antiparasitaires . Assurez‑vous qu'un numéro d'homologation de produit antiparasitaire figure sur l'étiquette du produit, par exemple :

. Assurez‑vous qu'un numéro d'homologation de produit antiparasitaire figure sur l'étiquette du produit, par exemple : Numéro d'homologation 00000 LPA



Numéro d'homologation 00000 Loi sur les produits antiparasitaires, ou la mention « Inscrit à l'annexe de la Loi sur les produits antiparasitaires ».

Vous pouvez également faire une recherche dans la base de données des étiquettes de Santé Canada , en ligne ou au moyen de l'application pour appareil mobile, afin de trouver les renseignements les plus récents.

Vous pouvez également faire une recherche dans la base de données des étiquettes de Santé , en ligne ou au moyen de l'application pour appareil mobile, afin de trouver les renseignements les plus récents. Lorsque vous utilisez des produits chimiques pour piscines et spas, suivez le mode d'emploi qui figure sur l'étiquette. Celui-ci précise la quantité de produit à utiliser et les précautions à prendre pour manipuler le produit en toute sécurité, y compris l'équipement de protection approprié.

Dans le cas des appareils pour piscines et spas qui produisent ou distribuent un désinfectant, des instructions détaillées figurent dans le manuel de l'utilisateur, sur l'emballage et sur l'appareil lui-même. Lisez toujours l'étiquette et le manuel de l'utilisateur avant d'installer et d'utiliser un appareil.

Entreposage des produits

Les produits chimiques pour piscines et spas doivent être entreposés dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière du soleil et des matières inflammables, comme l'essence et les engrais.

Gardez tous les produits chimiques pour piscines et spas hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter toute exposition accidentelle.

Signaler un problème lié à la santé ou à la sécurité

Signalez tout effet indésirable lié à un produit antiparasitaire au fabricant, qui est tenu par la loi de le déclarer à Santé Canada. Vous pouvez également déclarer un incident lié à l'exposition à un pesticide directement à Santé Canada en remplissant un formulaire de déclaration d'incident.

Autres renseignements

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983; Renseignement au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709