Mise à jour - Consommation de substances lors des évènements estivaux et des festivals

OTTAWA, le 20 juin 2019 /CNW/ - Santé Canada reconnaît que les Canadiens peuvent choisir de consommer de l'alcool, du cannabis ou d'autres substances alors qu'ils assistent à des évènements, à des festivals et à d'autres rassemblements au cours de l'été. Bien que le choix le plus sûr soit celui de ne pas consommer, connaître les risques peut contribuer à réduire les méfaits possibles.

Conseils pour réduire les risques pour la santé associés à la consommation d'alcool, de cannabis ou d'autres substances, comme les opioïdes

Ne prenez pas le volant si vous avez consommé de l'alcool, du cannabis ou d'autres substances. Choisissez un conducteur désigné avant de consommer. Vous pouvez également prendre un taxi ou les transports en commun, ou y aller à pied.

Ne montez pas dans un véhicule si vous soupçonnez que la personne qui conduit a consommé de l'alcool, du cannabis ou d'autres substances, et veillez à ce que cette personne ne conduise pas.

Évitez de consommer plus d'une substance (alcool, cannabis, drogue, médicament) à la fois, car les interactions entre substances peuvent être dangereuses et imprévisibles.

Les drogues et les médicaments illicites contiennent souvent des substances dangereuses (p. ex. opioïdes hautement toxiques, comme le fentanyl et le carfentanil) qui peuvent entraîner une surdose ou la mort.

Si une personne a l'air mal en point, ne la laissez pas seule. Restez avec elle et appelez immédiatement les secours.

Vous devez avoir l'âge légal dans une province ou un territoire (18 ans, 19 ans ou plus) pour acheter, posséder et consommer du cannabis ou de l'alcool. Il est illégal d'acheter, de posséder et de consommer d'autres drogues ainsi que des médicaments qui vous ne sont pas prescrits.

Alcool

Utilisez les Directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada pour vous aider à déterminer la limite de consommation qui vous convient.

pour vous aider à déterminer la limite de consommation qui vous convient. Ne laissez jamais votre verre sans surveillance et n'acceptez aucune boisson, même de l'eau, d'une personne que vous ne connaissez pas bien ou en qui vous n'avez pas confiance.

Ne combinez pas alcool et boisson énergisante. L'effet stimulant peut masquer les signes d'ivresse.

Cannabis

Si vous décidez de consommer du cannabis, commencez par en prendre une petite quantité et attendez de ressentir les effets avant d'en prendre plus.

Les produits de cannabis comestibles peuvent présenter des risques particuliers pour la santé et la sécurité. Lorsque le cannabis est ingéré plutôt qu'inhalé, il faut plus de temps pour en ressentir les effets. Il faut parfois jusqu'à quatre heures pour que les effets maximaux se fassent sentir, et consommer plus de cannabis pendant cette période peut accroître le risque d'effets indésirables.

Autres substances (p. ex. opioïdes)

Ne consommez jamais de drogues quand vous êtes seul. Restez avec des amis ou des personnes en qui vous avez confiance.

Ne prenez jamais de médicaments d'ordonnance prescrits à quelqu'un d'autre.

Ayez de la naloxone sur vous si vous ou une personne de votre entourage consommez des drogues ou des médicaments. La naloxone neutralise temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes.

Si une personne a l'air mal en point et que vous soupçonnez une surdose, ne la laissez pas seule. Composez immédiatement le 911 ou le numéro des services d'urgence de votre localité et suivez les directives.

Restez sur place jusqu'à l'arrivée des secours. La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose offre une protection juridique aux personnes en possession de substances illicites qui demandent l'aide des secours d'urgence en cas de surdose.

Pour en savoir plus

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709