MONTRÉAL, le 10 oct. 2025 /CNW/ - METRO INC. (TSX: MRU) souhaite faire une mise à jour concernant son centre de distribution de produits surgelés situé à Toronto, dont les opérations ont été interrompues le 12 septembre 2025 en raison d'un problème mécanique dans le système de réfrigération.

METRO continue d'exécuter son plan de contingence afin d'assurer l'approvisionnement de ses magasins. Grâce à l'engagement de nos équipes et à la collaboration de nos partenaires, tous les magasins Metro et Food Basics en Ontario continuent à répondre aux besoins de notre clientèle.

Le problème mécanique a touché plusieurs éléments du système de réfrigération mais les réparations, qui sont complexes, avancent normalement et devraient être complétées dans les prochaines semaines ce après quoi, les opérations reprendront graduellement.

L'impact financier de cette situation est estimé à 22 M après impôts au quatrième trimestre de l'exercice financier 2025, ce qui inclut principalement des pertes d'inventaire de même que d'autres coûts directs. D'autres coûts non-récurrents seront également encourus lors du premier trimestre de l'exercice financier 2026. Ces impacts financiers n'incluent pas les montants que METRO pourrait recouvrer auprès de ses assureurs.

La Société prévoit faire sa prochaine mise à jour lors de l'annonce de ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice financier 2025 le 19 novembre prochain.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les attentes de la direction concernant des événements futurs prévus, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives à l'état et à l'impact du problème dans le système de réfrigération du centre de distribution de produits surgelés de Toronto. Ces informations prospectives contiennent généralement des verbes au futur ou au conditionnel et les mots « plan », « estimé » et « prévoit » ou d'autres termes similaires. Ces déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement le reflet des estimations et des attentes de la direction. Bien que METRO estime que ces déclarations sont fondées sur des informations et des hypothèses actuelles, raisonnables et complètes, elles sont nécessairement soumises à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la direction telles qu'elles sont énoncées dans ces déclarations prospectives pour diverses raisons, notamment la disponibilité des ressources, l'analyse continue de la situation, l'évolution de cette situation et son impact, les conditions du marché et la conjoncture économique générale, ainsi que les risques et incertitudes décrits dans la section « Gestion des risques » des documents d'information déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date des présentes et METRO ne s'engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou autres. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs contenus dans ces déclarations prospectives peuvent ou non se produire. METRO ne peut garantir que les résultats, plans ou événements prévus se réaliseront ni qu'ils se réaliseront dans les délais prévus.

À propos de METRO Inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 21 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 995 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

