MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - METRO INC. (TSX : MRU) annonce aujourd'hui le résultat des votes des actionnaires à l'élection des administrateurs et administratrices lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu hier, le 27 janvier 2026.

Les 11 candidats et candidates proposés par la direction ont été élus comme administrateurs et administratrices. Conformément aux procurations reçues et aux votes déposés, chacune des 11 personnes suivantes a été élue comme membre du Conseil d'administration de METRO INC., poste qu'elle occupera jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur ait été dûment élu ou nommé. Les résultats du vote sont les suivants :

NOM DU CANDIDAT OU DE LA

CANDIDATE VOTES

POUR % ABSTENTION %









Lori-Ann Beausoleil 165 449 083 97,99 % 3 389 354 2,01 % Maryse Bertrand 159 262 833 94,33 % 9 575 604 5,67 % Pierre Boivin 167 304 931 99,09 % 1 533 506 0,91 % Geneviève Brouillette 168 767 827 99,96 % 70 610 0,04 % Stephanie Coyles 164 328 298 97,33 % 4 510 139 2,67 % Geneviève Fortier 165 448 280 97,99 % 3 390 157 2,01 % Marc Guay 167 678 039 99,31 % 1 160 398 0,69 % Eric R. La Flèche 167 959 892 99,48 % 878 545 0,52 % Brian McManus 166 060 644 98,35 % 2 777 793 1,65 % Michael Motz 168 595 441 99,86 % 242 996 0,14 % Pietro Satriano 168 538 193 99,82 % 300 244 0,18 %

La Société félicite les administrateurs et les administratrices pour leur élection au conseil d'administration.

