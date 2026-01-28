METRO ANNONCE LE RÉSULTAT DU VOTE DE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES English

Nouvelles fournies par

METRO INC.

28 janv, 2026, 10:34 ET

MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - METRO INC. (TSX : MRU) annonce aujourd'hui le résultat des votes des actionnaires à l'élection des administrateurs et administratrices lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu hier, le 27 janvier 2026.

Les 11 candidats et candidates proposés par la direction ont été élus comme administrateurs et administratrices. Conformément aux procurations reçues et aux votes déposés, chacune des 11 personnes suivantes a été élue comme membre du Conseil d'administration de METRO INC., poste qu'elle occupera jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur ait été dûment élu ou nommé. Les résultats du vote sont les suivants :

NOM DU CANDIDAT OU DE LA
CANDIDATE

VOTES
POUR

%

ABSTENTION

%





Lori-Ann Beausoleil

165 449 083

97,99 %

3 389 354

2,01 %

Maryse Bertrand

159 262 833

94,33 %

9 575 604

5,67 %

Pierre Boivin

167 304 931

99,09 %

1 533 506

0,91 %

Geneviève Brouillette

168 767 827

99,96 %

70 610

0,04 %

Stephanie Coyles

164 328 298

97,33 %

4 510 139

2,67 %

Geneviève Fortier

165 448 280

97,99 %

3 390 157

2,01 %

Marc Guay

167 678 039

99,31 %

1 160 398

0,69 %

Eric R. La Flèche

167 959 892

99,48 %

878 545

0,52 %

Brian McManus

166 060 644

98,35 %

2 777 793

1,65 %

Michael Motz

168 595 441

99,86 %

242 996

0,14 %

Pietro Satriano

168 538 193

99,82 %

300 244

0,18 %

La Société félicite les administrateurs et les administratrices pour leur élection au conseil d'administration.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 22 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 1000 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les enseignes Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

SOURCE METRO INC.

Source et information : METRO, Relations médias, [email protected]

Profil de l'entreprise

METRO INC.

À propos de METRO inc. Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 22 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d’être est...