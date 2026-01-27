MONTRÉAL, le 13 janv. 2026 /CNW/ - METRO (TSX : MRU) tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires et annoncera les résultats du 1er trimestre de l'exercice financier 2026 le mardi 27 janvier prochain. À cette occasion, trois événements sont prévus successivement, dont une rencontre avec les journalistes à 11 h 30.

Renseignements :

Assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra de manière hybride

Le mardi 27 janvier 2026 à 10 h

Pour accéder à la plateforme de diffusion pour assister à l'assemblée annuelle des actionnaires par webdiffusion en direct, cliquez ici. À noter qu'il vous sera possible de vous connecter qu'à partir de 9 h 45 le matin de l'événement, en passant par la fonction « Invité ». Pour y assister en personne, l'assemblée annuelle des actionnaires se tiendra chez Lumi Expérience au 1250 boul. René-Lévesque Ouest, bureau 3610, Montréal, H3B 4W8.

Rencontre de presse à 11 h 30, qui se tiendra de manière hybride

Les journalistes sont invité•e•s à rencontrer le président et chef de la direction,

Eric La Flèche, et le vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier, Nicolas Amyot, à 11 h 30. Veuillez écrire à [email protected] pour vous inscrire et accéder à la conférence de presse en présentiel ou recevoir le lien permettant de suivre la rencontre sur notre plateforme de diffusion, durant laquelle vous aurez l'occasion de poser vos questions. Veuillez noter que la rencontre est uniquement offerte aux représentants des médias et que l'inscription préalable est obligatoire.

Rappel - Conférence téléphonique à 13 h 30, qui se tiendra virtuellement

L'entreprise tiendra un appel à l'intention des investisseurs et des analystes financiers à 13 h 30. Cliquez ici pour y accéder.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 22 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 1000 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

Source et information : METRO, Relations médias, [email protected]