Mise à jour budgétaire - Le logement étudiant hors marché : une contribution pérenne à la lutte contre la hausse du coût de la vie et la pénurie de main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'UTILE tient à souligner l'importante contribution qu'offre le logement étudiant hors marché pour lutter contre deux maux auxquels souhaite s'attaquer le gouvernement du Québec avec certaines mesures prévues à la mise à jour budgétaire : la hausse du coût de la vie et la pénurie de la main-d'œuvre. L'UTILE recommande ainsi de prévoir des investissements supplémentaires dans ce modèle innovant.



« En annonçant la bonification permanente de l'Aide financière aux études, le gouvernement reconnaît l'importante hausse du coût de la vie pour les étudiantes et étudiants. Cette hausse fulgurante n'est pas étrangère à l'explosion du coût des loyers disponibles dans les villes étudiantes. Le loyer est effectivement de loin la plus grosse dépense des ménages étudiants. Investir en logement étudiant abordable, c'est donc une bonne façon de lutter contre la précarité pour les 250 000 étudiant•e•s locataires du Québec », avance Laurent Levesque, cofondateur et directeur général de l'UTILE.

« Si la pénurie de main-d'œuvre frappe également le Québec de plein fouet, l'afflux de nouvelles cohortes d'étudiant•e•s internationaux apportera également son lot de défis. Les villes étudiantes connaissent déjà d'importantes pénuries de logements abordables. C'est pourquoi le logement étudiant hors marché permet à la fois de garantir que ces étudiant•e•s pourront répondre à l'appel du Québec et y trouver un appartement abordable en plus d'alléger la pression sur les marchés locatifs locaux », poursuit-il.

L'UTILE s'est fixé l'objectif de construire au moins 1100 logements abordables dans plusieurs villes étudiantes partout au Québec d'ici 5 ans. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, l'UTILE estime qu'elle serait en mesure de livrer 800 logements étudiants en 2025 grâce à une participation de 25M$ du gouvernement du Québec en 2022-2023. L'UTILE espère donc qu'une approche innovante complémentaire au nouveau programme annoncé permettra de contribuer au développement de l'offre de logement étudiant hors marché pour combler une partie des besoins criants de la population étudiante.

