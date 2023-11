Mise à jour budgétaire du Québec : des investissements bien arrimés avec les défis de la métropole

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la mise à jour économique et financière du Québec et des annonces présentées aujourd'hui par le ministre des Finances du Québec et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Eric Girard.

« La mise à jour présentée par le ministre Girard confirme la bonne santé des finances publiques du Québec dans un contexte de ralentissement économique. Les prévisions pour l'année à venir sont rassurantes pour les entreprises fortement préoccupées par les risques de récession dans la mesure où elles indiquent le maintien d'une croissance économique positive pour les années 2023 et 2024. Dans ce contexte, nous soutenons la décision du ministre de maintenir l'objectif d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2027-2028 », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous saluons l'accord trouvé avec les municipalités autour de la déclaration de réciprocité. Les villes font face à une multiplication de leurs dépenses, dont une partie ne relève pas nécessairement de leurs champs de compétence. C'était un signal attendu par le milieu des affaires dans le cadre de l'optimisation des dépenses municipales », a poursuivi Michel Leblanc.

« La mesure visant à égaliser la mise du fédéral pour la construction de logements sociaux et abordables est une excellente nouvelle. Cette enveloppe de 1,8 milliard de dollars doit permettre d'accroître l'offre de logements et d'accélérer les mises en chantier sur notre territoire. En plus d'agir sur l'offre, nous sommes satisfaits de voir que des sommes importantes sont prévues pour la formation de la main-d'œuvre en construction dans un contexte de forte pénurie dans le secteur. Ce sera maintenant à la Ville de Montréal d'être au rendez-vous pour réduire rapidement les barrières au développement immobilier, notamment la lourdeur administrative et les délais de traitement. La métropole accuse un retard important en matière de mises en chantier et ces sommes additionnelles doivent débloquer les choses. C'est essentiel pour que ces investissements se concrétisent en nouveaux projets d'habitation sur l'île de Montréal », a détaillé Michel Leblanc.

« L'impact des changements climatiques sur les infrastructures va continuer de se faire ressentir dans les prochaines années. À ce titre, nous accueillons favorablement les sommes allouées aux municipalités pour accélérer l'adaptation aux changements climatiques. Il faudra aussi veiller à ce que les entreprises, et notamment les PME, bénéficient de tout le soutien nécessaire dans leur transition verte », a ajouté Michel Leblanc.

« La prise en charge par le gouvernement de 70 % des déficits annoncés par l'ARTM est un compromis qui va dans le bon sens. Les sociétés de transport vont poursuivre leur exercice d'optimisation et s'assurer que cette situation ne se reproduise pas chaque année. Elles devront travailler avec les gouvernements pour trouver une solution à long terme pour le financement du transport collectif », a précisé Michel Leblanc.

« Le milieu des affaires est préoccupé par les enjeux d'itinérance et la situation des personnes marginalisées au centre-ville. La pérennisation de l'aide d'urgence incluse dans la mise à jour va dans la bonne direction et rejoint les demandes des acteurs du milieu. En parallèle, nous saluons les sommes réservées pour la construction de 500 logements sociaux destinés aux personnes en situation d'itinérance. Cette approche est conforme aux bonnes pratiques reconnues dans la lutte contre l'itinérance », a conclu Michel Leblanc.

Le vendredi 10 novembre, la Chambre recevra à sa tribune Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des relations avec les Québécois de langue anglaise.

