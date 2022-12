Mise à jour budgétaire du gouvernement du Québec: la FECQ attend des réponses quant à l'utilisation des transferts fédéraux liés au retrait des intérêts sur les prêts étudiants

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances du Québec présentait aujourd'hui une mise à jour budgétaire avec l'objectif d'offrir à la population un certain répit face à la hausse du coût de la vie actuelle. Alors qu'aucune nouvelle mesure d'aide aux étudiant.e.s n'a été annoncée, la FECQ rappelle qu'elle attend toujours de savoir ce que le gouvernement provincial compte faire des sommes fédérales qui lui seront versées pour compenser l'élimination à long terme des intérêts sur les prêts étudiants fédéraux.

La Fédération saisit donc l'occasion pour rappeler que, puisque la formule d'Aide financière aux études (AFE) québécoise ne demande pas de paiement d'intérêts sur les prêts avant la fin des études d'une personne, cette mesure perd de son sens si elle est appliquée par calque dans la province. En effet, les personnes étudiantes qui suivent en ce moment des cours et des stages ne retireraient rien de cette élimination dans l'immédiat, alors qu'elles sont pourtant frappées de plein fouet par l'inflation.

« Ce que la Fédération réclame depuis des mois, c'est une aide directe aux étudiantes et aux étudiants qui doivent composer avec la hausse des prix du transport, du loyer et de l'épicerie avec un revenu souvent extrêmement modeste. L'élimination des intérêts sur les prêts étudiants peut être une mesure pertinente, mais qui bénéficierait d'abord aux personnes déjà diplômées » constate Maya Labrosse, présidente de la FECQ.

LA BONIFICATION DU PROGRAMME D'AFE TOUJOURS NÉCESSAIRE

Devant cette absence de nouvelles mesures spécifiques, la Fédération souligne que les besoins sont toujours criants au sein de la population étudiante et qu'une réelle bonification du programme de « prêts et bourses » est toujours attendue. Idéalement, les sommes versées par Ottawa pour compenser la province serviront à augmenter le nombre et le montant des bourses étudiantes offertes aux personnes en ayant le plus besoin.

« Alors que les négociations entre le provincial et le fédéral sont en cours au sujet des transferts liés au retrait des intérêts sur les prêts étudiants, nous réitérons l'urgence d'utiliser ces sommes à bon escient : c'est dans les poches des étudiant.e.s que cet argent pourra faire une différence concrète pour améliorer leur condition » réitère Mme Labrosse.

À PROPOS DE LA FECQ

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente 80 000 étudiantes et étudiants provenant de 28 cégeps répartis sur tout le territoire québécois. Depuis près de 33 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

SOURCE Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

Renseignements: Étienne Ouellet, attaché de presse, coordonnateur aux relations et aux communications, (514) 554-0576, [email protected]