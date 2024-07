Mise à jour - Avis de ne pas consommer de wontons au poulet et aux crevettes préparés et vendus par l'entreprise Les Aliments SLC inc.

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Le communiqué de rappel d'aliments diffusé le 24 juillet 2024 a été mis à jour. Le produit visé aurait été vendu dans plusieurs établissements des régions de Montréal, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale.

Wontons Poulet & Crevettes (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Wontons Poulet & Crevettes_lot (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Les Aliments SLC inc., située au 7725, rue Cordner, à Montréal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car cet aliment est susceptible de contenir la bactérie Salmonella.

Dénomination du produit Format Lot visé « WONTON POULET ET CREVETTES » 360 g NO24179EXP27JUNE2025

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente dans plusieurs établissements des régions de Montréal, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale. Il était emballé dans un sac de plastique et vendu à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

La consommation d'aliments contaminés par cette bactérie peut causer la salmonellose, une maladie d'origine alimentaire. Chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, la salmonellose peut causer des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, elle peut se manifester par des symptômes de courte durée comme de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée parfois accompagnée de sang dans les selles. Les symptômes apparaissent généralement de 6 à 72 heures après la consommation d'un aliment contaminé. Les symptômes durent généralement de trois à sept jours. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur X (anciennement Twitter) à l'adresse suivante : www.twitter.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1 Numéro de référence : 5055A

Source : Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 www.mapaq.gouv.qc.ca













SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation