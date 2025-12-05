/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le président du Conseil du Trésor soulignera les mesures visant à protéger et à transformer les industries canadiennes de l'acier et du bois d'œuvre/ English
05 déc, 2025, 08:00 ET
OTTAWA, ON, le 4 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, tiendra un événement chez Brannon Steel afin de présenter les nouvelles mesures visant à aider les industries canadiennes de l'acier et du bois d'œuvre.
Un point de presse suivra l'annonce.
Date
Le 5 décembre 2025
Heure (heure locale)
11 h 30
Endroit
Brannon Steel
12 Tilbury Court
Brampton (Ontario)
L6T 3T4
SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Personnes-ressources (média): Matthieu Perrotin, Directeur des enjeux et directeur adjoint des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]
