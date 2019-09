MISE À JOUR - Avis aux médias - Le ministre MacAulay et le premier ministre King feront une annonce importante concernant bien-être des anciens combattants et de leurs familles

STRATFORD, PE, le 3 septembre 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, feront une annonce importante qui aura des répercussions positives sur le bien-être des vétérans et de leur famille à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le ministre MacAulay ainsi que les autres participants à l'activité seront disponibles pour une prise de photos et pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Endroit : Hôtel de ville de Stratford

Salle Southport

234, promenade Shakespeare

Stratford (Î.-P.-É.)



Date : Mercredi 4 septembre 2019



Heure : 10 h (HNA)

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Demandes des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, vac.media-medias.acc@canada.ca; John Embury, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, john.embury@canada.ca

