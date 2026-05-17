OTTAWA, ON, le 17 mai 2026 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a confirmé, au moyen d'analyses en laboratoire, un cas de hantavirus Andes au Canada. Ce cas a été signalé par l'administratrice provinciale de la santé de la Colombie-Britannique le 16 mai et concernait un passager du navire de croisière MV Hondius.

Des échantillons provenant de la Colombie-Britannique ont été envoyés au Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l'ASPC à Winnipeg pour des analyses de confirmation. Le 16 mai, l'échantillon d'une personne a été confirmé positif pour le hantavirus. Une deuxième personne, qui voyageait avec le cas confirmé, a obtenu un résultat négatif au LNM. Aucun autre cas n'a été identifié à ce jour. Tous les contacts à risque élevé s'isolent et continueront d'être suivis de près par les autorités locales de santé publique.

L'ASPC, la province de la Colombie-Britannique et les autorités locales de santé publique travaillent ensemble pour veiller à ce que toutes les mesures de santé publique continuent d'être respectées afin de protéger la santé de la population canadienne.

Le risque global pour la population générale au Canada associé à l'éclosion du hantavirus Andes liée au navire de croisière MV Hondius demeure faible à l'heure actuelle. Tous les cas confirmés à ce jour concernaient des passagers ou des membres d'équipage du MV Hondius. Compte tenu de la gravité de ce virus, nous adoptons une approche prudente afin d'assurer la protection des Canadiennes et des Canadiens.

L'ASPC a transmis l'information concernant le cas positif à l'Organisation mondiale de la Santé dans le cadre du Règlement sanitaire international et continuera de communiquer de l'information pour appuyer l'enquête mondiale en cours sur l'éclosion.

« Nous tenons à remercier les autorités de santé publique et le personnel de première ligne de la Colombie-Britannique pour les soins dévoués qu'ils fournissent et pour leur gestion continue de la situation, ainsi que les passagers pour leur coopération avec les consignes de santé publique visant à assurer la sécurité de tous », a déclaré la Dre Joss Reimer, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

L'ASPC continuera de surveiller la situation de près, de fournir des conseils et un soutien aux partenaires provinciaux et territoriaux en santé publique, et de communiquer des mises à jour au besoin.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

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