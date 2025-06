OTTAWA, ON, le 16 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé un financement de 5 millions de dollars pour soutenir l'initiative Soyons actifs de ParticipACTION pour 2025-2026. Cette initiative vise à promouvoir l'activité physique au Canada par le biais de campagnes de sensibilisation nationales, de défis communautaires et de bulletins sur les niveaux d'activité physique.

ParticipACTION mobilise la population canadienne en ligne et dans ses communautés grâce à son Défi communautaire, qui permet à tous, en particulier aux groupes confrontés à des obstacles à l'activité physique, de faire plus facilement de l'exercice.

Rester actif améliore la santé physique et mentale et réduit le risque de maladies chroniques. Cet investissement souligne notre engagement en faveur de communautés plus saines et plus actives partout au Canada.

« Partout au Canada, l'inactivité physique et la sédentarité continuent d'être un défi. Rester actif est essentiel pour prévenir les maladies chroniques et améliorer la santé et le bien-être général. C'est pourquoi nous nous associons à des organisations telles que ParticipACTION afin de promouvoir des modes de vie plus sains et plus actifs à l'échelle nationale. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Bouger et être actif devrait être simple, mais pour trop de gens, cela reste encore hors de portée. Le programme Bougeons ensemble vise à rendre l'activité physique plus accessible, de sorte que davantage de Canadiens et Canadiennes puissent bouger, se sentir mieux et mener une vie plus saine. »

L'honorable Adam van Koeverden

Secrétaire d'État (Sports)

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour son engagement continu à soutenir le travail important de ParticipACTION. L'activité physique n'est pas seulement bonne pour nous, elle est essentielle pour une vie plus longue, plus saine et plus épanouissante. Elle renforce notre corps, notre esprit et nos communautés. Il est temps de faire de l'activité physique une priorité nationale et de veiller à ce que chaque Canadien ait la possibilité d'être actif chaque jour. »

Elio Antunes

Président-directeur général de ParticipACTION

ParticipACTION est un organisme caritatif canadien sans but lucratif qui, depuis 1971, encourage les Canadiennes et les Canadiens à adopter un mode de vie sain en intégrant l'activité physique à leur quotidien.

Depuis 2018, l'initiative Soyons actifs a obtenu des résultats dans l'ensemble de son programme d'activités, notamment en matière d'éducation du public, de recherche et de défis communautaires en matière d'activité physique. L'année dernière seulement, Soyons actifs a touché 568 000 participants grâce au Défi communautaire. Grâce à ce financement, cette initiative devrait produire des résultats positifs qui profiteront au plus grand nombre possible de Canadiennes et de Canadiens, y compris les populations prioritaires.

a obtenu des résultats dans l'ensemble de son programme d'activités, notamment en matière d'éducation du public, de recherche et de défis communautaires en matière d'activité physique. L'année dernière seulement, a touché 568 000 participants grâce au Défi communautaire. Grâce à ce financement, cette initiative devrait produire des résultats positifs qui profiteront au plus grand nombre possible de Canadiennes et de Canadiens, y compris les populations prioritaires. Les niveaux d'inactivité physique et de sédentarité restent élevés, seuls 49,2 % des adultes et 43,9 % des enfants et des jeunes respectant les recommandations en matière d'activité physique au Canada .

