OTTAWA, ON, le 28 juill. 2022 /CNW/ - Apotex Inc. procède au rappel de certains lots de comprimés d'Apo-Acyclovir (acyclovir) de 200 mg et 800 mg, en raison de présence d'impuretés de nitrosamine (N-nitrosodimethylamine [NDMA]) allant au-delà ou près des seuils acceptables. Apo-Acyclovir est un médicament antiviral sous ordonnance qui sert au traitement du zona et de l'herpès génital ainsi qu'à la réduction du risque de récurrence.

La NDMA est considérée comme un cancérogène probable chez l'humain. Cela signifie que l'exposition à long terme à un niveau supérieur à ce qui est jugé acceptable peut accroître le risque de cancer. Nous sommes tous exposés à de faibles concentrations de nitrosamines par les aliments que nous mangeons (p. ex. viandes salées et fumées, produits laitiers, légumes), par l'eau potable et par la pollution atmosphérique. Il n'y a pas de risque immédiat de continuer à prendre le médicament visé par ce rappel, puisque le risque accru de cancer implique généralement une exposition à long terme à l'impureté de nitrosamine au-dessus du seuil acceptable.

Cet avis est une mise à jour d'un communiqué sur un rappel antérieur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques et sur la marche à suivre, veuillez consulter l'avis intégral.

Produits visés

Compagnie Produit DIN Lot Date de péremption Apotex Inc. Apo-Acyclovir 200 mg 02207621 RH9369 08/2022 Apotex Inc. Apo-Acyclovir 200 mg 02207621 TF4466 08/2024 Apotex Inc. Apo-Acyclovir 800 mg 02207656 TE5062 06/2023 Apotex Inc. Apo-Acyclovir 800 mg 02207656 TH6119 12/2023

