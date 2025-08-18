Mirabel annonce son intention de déposer sa candidature pour l'organisation des Jeux du Canada Hiver 2031, en partenariat avec la région des Laurentides

MIRABEL, QC, le 18 août 2025 /CNW/ - La Ville de Mirabel, en collaboration étroite avec les sept MRC de la région des Laurentides, est fière d'annoncer le dépôt officiel de sa candidature pour l'organisation des Jeux du Canada - Hiver 2031. Ce projet ambitieux, porté conjointement par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) et la ville de Mirabel, vise à faire de cet événement sportif d'envergure une réussite mémorable pour Mirabel et la région des Laurentides.

L'obtention de l'organisation des Jeux du Canada - Hiver 2031 représenterait une occasion exceptionnelle pour la communauté mirabelloise et laurentienne de s'engager dans un événement d'envergure nationale, tout en laissant un héritage durable en matière d'infrastructures, de tourisme et de développement régional. Ce projet, qui tenait profondément à cœur à l'ancien maire de Mirabel, M. Patrick Charbonneau, constitue également une étape importante dans le rayonnement de la ville de Mirabel et l'ensemble de la région des Laurentides à l'échelle nationale.

« C'est avec fierté que nous déposerons notre candidature pour accueillir les Jeux du Canada - Hiver 2031. Cette occasion unique de soutenir les jeunes athlètes dans la poursuite de leurs rêves permettra également de mettre en valeur notre ville et de stimuler l'économie des Laurentides, en plus de laisser un héritage positif pour nos jeunes et les générations futures. Ce projet est un legs que nous souhaitons offrir à notre communauté, et c'est un honneur de poursuivre cette vision à travers ce grand projet », a déclaré le maire de Mirabel, M. François Bélanger.

Un comité de travail a été mis sur pied en mai dernier pour préparer la formation du comité de candidature, réunissant des représentants du milieu des affaires, du sport, de la culture et du secteur municipal de Mirabel et des Laurentides. Plusieurs personnalités ont déjà confirmé leur implication dans cette aventure prometteuse. La composition officielle du comité de candidature sera dévoilée dans les prochaines semaines.

Nous sommes également heureux d'annoncer que les coprésidents du comité de candidature seront M. Jocelyn Thibault, ancien joueur de hockey de la LNH et figure emblématique du sport québécois, ainsi que M. François Cantin, ancien maire de Blainville, homme d'affaires et fondateur du Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides (CDESL). Leur expertise et leur engagement, tous deux ayant contribué à l'organisation de grands événements sportifs, seront des atouts majeurs pour mener à bien cette ambitieuse démarche.

Le projet de candidature des Jeux du Canada - Hiver 2031 à Mirabel et dans la région des Laurentides témoigne de la volonté collective de dynamiser notre région et de faire rayonner le sport, la culture et le développement économique.

Nous vous tiendrons informés de l'avancement de cette initiative et invitons toute la population à suivre cette aventure passionnante.

À propos du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL) représente et soutient les intérêts de la région des Laurentides auprès des instances gouvernementales. Formé des préfets des sept municipalités régionales de comté (MRC) et du maire de la Ville de Mirabel, le CPERL travaille à concilier les efforts des décideurs de chaque territoire.

SOURCE Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL)

Source : Christian Côté, Directeur Général, Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), 450-822-8574 | [email protected]