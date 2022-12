Ministère de la Santé et des Services sociaux - Nomination du docteur Stéphane Bergeron au poste de sous-ministre adjoint à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaciennes

QUÉBEC, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, du docteur Stéphane Bergeron à titre de sous-ministre adjoint à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaciennes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Son entrée en fonction est prévue le 4 janvier 2023.

Titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université Laval, le docteur Bergeron a une feuille de route impressionnante. Il a notamment assumé différentes fonctions à titre de gestionnaire au CHUL, à l'Hôpital Saint-François d'Assise et à L'Hôtel-Dieu de Québec entre 1996 et 1999. Il a également pratiqué la médecine d'urgence et la médecine familiale dans les régions de Québec et de la Beauce de 1993 à 2004. Il a auparavant été président-fondateur, chef de la direction et président du conseil d'administration des cliniques d'épilation par laser Epiderma inc., puis président et consultant médical chez Medical Intelligence inc. Le docteur Bergeron est actuellement directeur des services professionnels et des affaires médicales au CHU de Québec - Université Laval, où il a également agi comme directeur adjoint des services professionnels de 2014 à 2020.

« Je me réjouis de la nomination du docteur Bergeron à ce poste crucial de notre ministère. Les défis sont nombreux, mais il est la personne tout indiquée pour poursuivre les efforts afin de, notamment, améliorer l'efficacité et la fluidité des soins et des services offerts dans l'ensemble des établissements du Québec. Je le remercie d'avoir accepté de relever ce défi, et je remercie la docteure Opatrny pour le travail accompli au cours des dernières années. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

