TSXV: OIII | OTCQX:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 11 mars 2024 /CNW/ - Minière O3 Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (" Minière O3 " ou la " Société") est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente de vente et de transfert (l'" Entente ") complétant la vente de sa propriété Louvem à Eldorado Gold (Québec) Inc. (" Eldorado Québec ") en vertu de laquelle Minière O3 a accepté de vendre un intérêt de 100 % dans sa propriété Louvem située à Val-d'Or, Québec, Canada, en échange d'une contrepartie en espèces de 80 000 $CAN et de la conservation par Minière O3 d'une redevance de 0,5 % sur le rendement net de fonderie (" RNF ") payable à la Société sur toute la production de métaux provenant des claims constituant la propriété Louvem (" RNF de Louvem ").

Documents connexes VOIR PDF Télécharger le communiqué de presse - Minière O3 vend sa propriété de Louvem à Eldorado Gold (Groupe CNW/O3 Mining Inc.)

Dans le cadre de l'Entente, Minière O3 a accordé à Eldorado Québec le droit de racheter à Minière O3, 50% du RNF de Louvem (ce qui équivaut à une participation de 0,25% dans le RNF) à tout moment après la conclusion de l'accord, moyennant un paiement immédiat de 250 000 dollars canadiens, à verser en une seule fois.

La Société a initialement acquis la Propriété Louvem auprès de Monarch Gold Corporation ("Monarch") conformément à une convention d'achat d'actifs datée du 16 mars 2020. La Société a acquis une participation de 50 % dans la propriété Louvem en échange de l'émission de 4 546 actions ordinaires de la Société, sous réserve d'une redevance de 1% RNF accordée à Monarch avec un rachat de redevance de 0,5% RNF pour 300 000 $CAN. Eldorado Quebec assume le devoir de cette redevance en faveur de Monarch. La société a acquis la participation restante de 50% pour une contrepartie en espèces de 10 000 $CAN. Pour plus d'informations concernant l'acquisition de la propriété Louvem par la Société, voir le communiqué de presse "O3 Mining Acquires Interests in the Regcourt and Louvem Properties from Monarch Gold", daté du 17 mars 2020.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (75 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

SOURCE O3 Mining Inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec : José Vizquerra | Chef de la direction, président et administrateur, [email protected]; Alex Rodriguez | Vice-président, développement corporatif, [email protected]; Téléphone : +1 (647) 391-7724, Sans frais : +1 (833) 979-3516