Minière O3 a foré 86 000 mètres en 2019 et 2020 sur ses propriétés Malartic et Alpha en s'appuyant sur l'inventaire minéral au Québec de 3,9 millions d'onces d'or (ressources totales mesurées et indiquées de 2,4 millions d'onces d'or contenues dans 62,0 Mt @ 1,22 g / t Au et un total de 1,5 million d'onces d'or contenues dans 20,2 Mt @ 2,27 g / t Au dans la catégorie présumée).

Le succès de l'exploration à ce jour, ainsi qu'un financement de 35,0 millions de dollars canadiens récemment complété, portant le total des liquidités et des investissements à 145,9 millions de dollars canadiens, donnent à Minière O3 la confiance nécessaire pour étendre le programme de forage alors qu'elle exécute sa stratégie de triple exploration visant à convertir, agrandir et découvrir des ressources, par le biais du deuxième programme de forage en importance au Québec derrière notre société sœur Minière Osisko. L'achèvement des 250 000 mètres supplémentaires portera le total à environ 350 000 mètres sur les propriétés depuis le début du forage en septembre 2019.

Le budget d'exploration pour 2021-2022 est de 49,3 millions de dollars pour 125 000 mètres budgétisés pour Malartic et 125 000 mètres pour Alpha. Après la fin de la saison hivernale en avril, la société continuera de forer toute l'année, avec six foreuses.

Stratégie Minière O3

Convertir: Sur le projet Marban sur la propriété Malartic, Minière O3 est entrain d'entreprendre des forages intercalaires pour convertir les ressources minérales présumées aux catégories mesurées et indiquées alors qu'elle s'apprête à terminer une étude de préfaisabilité, prévue pour 2022. Marban a une Évaluation Économique Préliminaire («ÉÉP») qui a été annoncé le 08 septembre 2020. qui décrit une production à ciel ouvert de 115 000 onces par an pendant 15 ans.

Agrandir: Minière O3 poursuivra ses forages et testera de nouvelles zones dans un rayon de 5 kilomètres du site proposé de l'usine de Malartic dans le but d'identifier de nouvelles ressources minérales pouvant être intégrées au plan minier, une stratégie que la société a exécutée avec succès en 2020 (voir les communiqués de presse du 24 novembre 2020 et du 3 novembre 2020). L'ÉÉP Marban était basée sur une ressource mesurée et indiquée de 1,9 million d'onces d'or contenues dans 54,2 Mt @ 1,10 g / t Au et un total de 0,6 million d'onces d'or contenues dans 13,2 Mt @ 1,44 g / t Au dans la catégorie présumée.

Minière O3 vise également à continuer d'étendre l'empreinte des ressources minérales dans les secteurs Orenada-Bulldog et Akasaba à Alpha où la société a une option près de l'usine Aurbel. Alpha contient actuellement 1,2 million d'onces d'or (ressources totales mesurées et indiquées de 0,5 million d'onces d'or contenues dans 7,7 Mt @ 2,00 g / t Au et un total de 0,7 million d'onces d'or contenues dans 5,9 Mt @ 3,80 g / t Au en la catégorie inférée).

Découvrir: Minière O3 a comme objectif de poursuivre la découverte de nouvelles zones minéralisées dans les secteurs Simkar et Omega à Alpha et tester les cibles générées par l'équipe d'exploration et vérifiées à l'aide de l'intelligence artificielle («IA») par Mira Geoscience Ltd. intégrant des bases de données de forage et de cartographie, des échantillons géochimiques, Ensembles de données de polarisation induite (IP), électromagnétique (EM), magnétique et gravimétrique (voir communiqué de presse du 6 août 2020).

«Nous voyons que le marché à la recherche de grands gisements d'or économiques dans des juridictions favorables à l'exploitation minière et c'est exactement ce que Minière O3 est en train de fournir. Nous avons sécurisé les ressources financières pour élargir la portée prévue de nos programmes d'exploration 2021 et 2022 pour convertir, agrandir et découvrir et continuer à construire des onces autour de nos deux sites de production potentiels à Val-d'Or. 2021 sera une année passionnante pour Minière O3 car ce programme d'exploration fait progresser encore plus le potentiel de production de Malartic et d'Alpha », a déclaré le président et chef de la direction Jose Vizquerra.

Faits Saillants

Le forage sur la propriété Malartic permettra de tester les extensions des gisements de minerai inclus dans le ÉÉP de septembre 2020 (voir le communiqué de presse du 8 septembre 2020) pour accroître la base de ressources minérales, spécifiquement concentrée sur Norlartic - Kierens, Nord-Nord, North Shear, Marban et les gisements de Gold Hawk. Les autres cibles de forage incluent Orion # 8, Golden Bridge, MK, Malartic H, Marban NE et Camflo deep, y compris des extensions de zones minéralisées historiques à moins de trois kilomètres des puits à ciel ouvert de l'EEP, qui offrent un potentiel supplémentaire pour augmenter les ressources dans la zone du projet minier Marban .

Les forages sur Alpha viseront à étendre les gisements connus à Bulldog, Orenada, Simkar et Akasaba et procéder à une estimation des ressources lorsque nous estimons qu'il y a suffisamment de ressources pour générer un scénario économique. Le forage suivra des intersections de forage importantes pour prouver la continuité des teneurs et des largeurs dans le but de se transformer en nouveaux gisements et de faire de nouvelles découvertes dans les secteurs Bulldog-Orenada, Omega, Simkar et Akasaba.

BMO 30eme Conférence Métaux et Mines

Jose Vizquerra, président et chef de la direction, fera une présentation à la conférence BMO Global Metals & Mining le mercredi 3 mars à 16 h 00. (EST) dans le cadre du panel du groupe Osisko aux côtés d'Osisko Développement, Minière Osisko et Osisko Métaux, et sera disponible pour des réunions individuelles tout au long de la conférence. Les demandes de réunion peuvent être faites via le site Web de la conférence.

La Conférence mondiale sur les métaux et les mines de BMO est l'un des événements les plus importants du secteur. Cette conférence de cinq jours sur invitation seulement réunit des chefs de file de l'industrie minière et des investisseurs institutionnels du monde entier. L'événement est considéré comme un baromètre du sentiment de l'industrie pour l'année à venir.

Figure 1: Carte de la propriété Alpha

Figure 2: Carte de la propriété Malartic

Personne Qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Gariepy. (OIQ # 107538), VP Exploration, qui est une «personne qualifiée» au sens du Règlement 43-101 - Normes d'information sur les projets miniers («Règlement 43-101»).

Au sujet de Minière O3

Minière O3, qui fait partie du groupe d'entreprises d'Osisko, est une entreprise d'exploration aurifère et un développeur minier prêt à produire à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe Osisko chevronnée en construction minière alors que Minière se dirige à devenir un producteur aurifère avec des gisements de plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V :OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com/

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des «informations prospectives» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une «information prospective». Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent mais pas toujours en utilisant des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu « , » interprété « , » l'avis de la direction « , » anticipe « ou » n'anticipe pas « , » planifie « , » budget « , » planifié « , » prévisions « , » estimations « , » croit « ou » a l'intention « ou des variantes de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient » ou « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » censés se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation du COVID-19; l'impact des perturbations liées au COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et d'autres impacts sur le marché financier et social du COVID-19 et les réponses au COVID 19. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction pense, ou considérées à l'époque comme des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne seront pas ceux anticipés, estimés ou prévu, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

