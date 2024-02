9,6 g/t Au sur 6,2 mètres dans le sondage O3MA-23-539 à une profondeur verticale de 36 mètres, incluant 104 g/t sur 0,5 mètre dans le secteur Norlartic Extension





M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a commenté : « Ces nouvelles intersections provenant de notre programme intercalaire de 2023 à Marban Alliance fourniront des données supplémentaires pour faire avancer les ressources existantes à Marban Alliance. Situés dans le gîte Norlartic Extension, ces résultats rehaussent notre confiance d'optimiser la ressource des fosses satellites à Norlartic Extension dans notre étude de faisabilité à venir. Nous continuerons de publier les résultats de notre campagne de forage intercalaire de 2 886 mètres au fur et à mesure que les résultats d'analyse seront reçus. »

La campagne de forage de 2023 dans le secteur Norlartic Extension ciblait les meilleures intersections de la campagne de forage de 2022 (voir les communiqués de Minière O3 datés du 6 juillet 2022 intitulé « Minière O3 recoupe 2,3 g/t Au sur 14,8 mètres à l'extérieur des fosses proposées à Marban Ingénierie » et du 27 février 2023 intitulé « Minière O3 recoupe 3,7 g/t Au sur 11,0 mètres dans Norlartic Extension à Marban Ingénierie »). Dans ce secteur adjacent à la fosse Marban principale, trois fosses satellites basées uniquement sur le forage historique ont été définies dans le cadre de notre étude de préfaisabilité.. Une étendue latérale de 200 mètres contenant de multiples essaims de dykes dans le secteur Norlartic Extension a été forée jusqu'à une profondeur verticale de 250 mètres selon un espacement de 40 mètres, correspondant à l'espacement de forage utilisé ailleurs sur la propriété pour convertir les ressources présumées à la catégorie indiquée. Les résultats publiés aujourd'hui, ainsi que ceux de 2022, montrent deux lentilles minéralisées près de la surface d'une longueur d'au moins 200 mètres chacune. Les résultats d'analyse complets pour 9 des 18 sondages de cette campagne ont été reçus jusqu'à maintenant. Lorsque tous les résultats d'analyse auront été reçus, les résultats de 2022 et 2023 dans le secteur Norlartic Extension seront intégrés dans une mise à jour des ressources qui servira dans le cadre de notre future étude de faisabilité sur le projet Marban Alliance.

L'essaim de dykes qui encaisse la minéralisation aurifère dans le secteur Norlartic Extension est géologiquement identique à celui qui encaisse la minéralisation à Norlartic et Kierens. Il s'agit de dykes finement grenus de composition mafique et intermédiaire qui ont été suivis sur 2 kilomètres le long d'un corridor et qui servent de marqueurs pour le corridor minéralisé.

Tableau 1 : Intersections de forage près de la surface. Seuls les intervalles d'un facteur métal supérieurs à 5,0 (g/t Au x mètres) sont rapportés, seuil de coupure de 0,3 g/t Au et à moins de 200 mètres sous la surface.

Sondage De (m) À (m) Teneur (g/t Au) Longueur

dans l'axe

de forage (m) Profondeur

verticale (m) Zone O3MA-23-532 26,0 34,0 0,9 8,0 25 Norlartic Extension 91,6 102,8 0,9 11,2 83 O3MA-23-535 101,7 105,0 1,5 3,3 81 O3MA-23-537 48,7 50,1 5,3 1,4 36 59,7 63,0 2,1 3,3 46 O3MA-23-539 25,1 31,0 3,7 5,9 21 43,7 49,9 9,6 6,2 36 incluant (or visible*) 47,8 48,3 104,0 0,5 36 O3MA-23-546 111,2 128,4 1,2 17,2 106 O3MA-23-548 133,9 137,3 2,1 3,4 117 154,0 161,9 0,9 7,9 136



L'épaisseur réelle est présentement inconnue, mais est estimée à 65-80 % des longueurs présentées dans l'axe de forage. Les résultats d'analyse n'ont pas été coupés, sauf indication contraire. * Intervalle où de l'or visible a été observé.



Figure 1 : Photos de la minéralisation à 48,0 mètres dans le sondage O3MA-23-539.

Figure 2 : Carte du projet Marban Alliance

Figure 3 : Localisation des intersections significatives dans le secteur Norlartic Extension

Tableau 2 : Paramètres techniques des sondages de la campagne 2023-2024 dans le secteur Norlartic Extension.

Sondage Azimut



(°) Pendage



(°) Profondeur de départ



(m) Profondeur finale



(m) Longueur



(m) UTM Zone 18

Estant

(m) UTM Zone 18

Nordant

(m) Statut

des

résultats

d'analyse O3MA-23-532 207 -56 0 213 213 278089 5336567 Tous

reçus O3MA-23-533 198 -47 0 189 189 278028 5336548 Tous

reçus O3MA-23-534 198 -73 0 117 117 277950 5336510 Tous

reçus O3MA-23-535 213 -53 0 147 147 277984 5336475 Tous

reçus O3MA-23-536 207 -57 0 132 132 278069 5336453 Tous

reçus O3MA-23-537 208 -52 0 117 117 278013 5336435 Tous

reçus O3MA-23-538 207 -56 0 132 132 278038 5336494 Tous

reçus O3MA-23-539 204 -50 0 120 120 278105 5336435 Tous

reçus O3MA-23-540 198 -46 0 120 120 278120 5336409 Tous

reçus O3MA-23-541 207 -47 0 126 126 278159 5336391 Partiels O3MA-23-542 203 -52 0 156 156 278177 5336428 Tous à

venir O3MA-23-543 206 -58 0 198 198 278205 5336453 Tous à

venir O3MA-23-544 210 -55 0 171 171 278069 5336531 Tous à

venir O3MA-23-545 207 -57 0 192 192 278098 5336507 Partiels O3MA-23-546 207 -62 0 204 204 278113 5336530 Partiels O3MA-23-547 213 -46 0 222 222 278161 5336528 Partiels O3MA-23-548 206 -60 0 222 222 278161 5336528 Partiels O3MA-24-582 216 -55 0 109 109 278209 5336384 Tous à

venir

Mise à jour sur la campagne de forage intercalaire de 2024

La campagne de forage intercalaire de 2024 à Marban Alliance est principalement axée sur le gîte Malartic H dans le but de convertir les ressources présumées en fosse à la catégorie indiquée. Le programme à Malartic H est déjà débuté et comprend environ 28 000 mètres de forage. Les résultats d'analyse pour environ 10 000 mètres de carottes de forage sont actuellement attendus.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Sébastien Vigneau, géo. (OGQ no 993), géologue principal de Minière O3, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Minière O3 a examiné tous les rapports AQ/CQ disponibles, les déviations et inclinaisons en forage, la localisation des trous de forage, les journaux originaux et les certificats de laboratoire disponibles. Minière O3 a inspecté et validé individuellement tous les intervalles minéralisés dans les carottes de forage.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (75 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com .

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur les travaux de forage planifiés et en cours, l'importance des résultats de forage, la capacité de poursuivre le forage, l'impact du forage sur la définition de ressources, la capacité d'intégrer de nouveaux résultats de forage dans une mise à jour du rapport technique et du modèle de ressources. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage dans le secteur Norlartic Extension; l'importance des résultats de forage; la capacité des résultats de forage de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

