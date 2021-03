Faits saillants du forage:

5.1 g/t Au sur 5.1 mètres y incluant 13.1 g/t Au sur 0.5 mètre et 15.2 g/t Au sur 0.7 mètre dans le sondage O3MA-21-033-W1 dans la zone North Shear

sur y incluant sur et sur dans le sondage dans la zone North Shear 2.7 g/t Au sur 10.6 mètres y compris 26.9 g/t Au sur 0.5 mètres dans le sondage O3MA-21-033 près de la surface dans la nouvelle zone Triple North

« La découverte de la nouvelle zone Triple North à l'extérieur de l'enveloppe de la fosse Norlartic continue de renforcer notre confiance dans le potentiel d'expansion des ressources exploitables à Marban. Avec 125 000 mètres de forage prévus pour le projet Marban, notre programme de forage continue de croître, tout comme le potentiel de nouvelles découvertes », a déclaré le président et chef de la direction José Vizquerra.

Les intersections publiées aujourd'hui dans les trous O3MA-21-033, O3MA-21-033-W1 et O3MA-21-039 font partie de six trous de forage complétés plus tôt cette année pour tester des extensions en profondeur des zones North North et North Shear, qui sont toutes deux proposées pour l'exploitation à ciel ouvert dans l'EEP Marban 2020. Les résultats des analyses de quatre autres sondages dans ces zones sont en attente.

Au total, 51 trous de forage ont été forés à Marban depuis le début de la campagne en août 2020, en se concentrant sur les zones Kierens, Kierens NW, Gold Hawk, Orion, MK, North Shear, North North et Marban NE. Les résultats d'analyse de 23 trous de forage sont en attente.

Tableau 1: Intersections des sondages (seules les intersections supérieures à 5 g/t Au * m sont signalées, teneur de coupure 0,3 g/t Au au-dessus de 200 m et 1.0 g\t Au en-dessous de 200 m)

Sondage De (m) A

(m) Interval

(m) Au non coupé

(g/t) Zone O3MA-21-033 38.9 49.5 10.6 2.7 Triple North (new zone) incl. 38.9 39.4 0.5 26.9 incl. 43.8 44.5 0.7 8.9 O3MA-21-033-W1 580.2 585.3 5.1 5.1 North Shear incl. 581.1 581.6 0.5 13.1 incl. 583.1 583.8 0.7 15.2 O3MA-21-039 286.9 288.8 1.9 5.3 North North



Remarque: La détermination de la largeur réelle est actuellement inconnue mais est estimée à 65-80% de l'interval de longueur de carotte rapporté pour les zones.

Tableau 2: Détails des collets de sondage

Sondage Azimut

(˚) Pendage

(˚) Longueur

(m) UTM E UTM N O3MA-21-033 206 -72 701 277929 5337816 O3MA-21-033-W1 206 -72 31 277929 5337816 O3MA-21-039 208 -73 666 277756 5337904

Le sondage O3MA-21-033 a recoupé une nouvelle zone appelée Triple North, à une profondeur verticale d'environ 30 mètres. Le trou a recoupé stockwork de veines de quartz-carbonate avec de la pyrite disséminée et de l'or visible dans une granodiorite albitisée et cisaillée. L'intervalle a retourné 2,7 g / t Au sur 10,6 mètres, dont 26,9 g / t Au sur 0,5 mètre et 8,9 g / t Au sur 0,7 mètre. La zone Triple North est ouverte latéralement et en profondeur.

La zone North Shear a été recoupée dans le trou O3MA-21-033-W1 et a confirmé la continuité en profondeur de la zone minéralisée. L'intervalle minéralisé a été intercepté à 200 mètres sous la dernière intersection historique de la zone North Shear et a retourné 5,1 g / t Au sur 5,1 mètres, dont 13,1 g / t Au sur 0,5 mètre et 15,2 g / t Au sur 0,7 mètre, agrandissant le potentiel de la zone plus en profondeur. La minéralisation est encaissée dans une veine de quartz-carbonate avec de l'or visible et de la pyrite disséminée au contact cisaillé entre des roches volcaniques mafiques et un dyke felsique.

Le sondage O3MA-21-039 a recoupé la zone North North à une profondeur verticale d'environ 200 mètres et a recoupé une granodiorite albitisée. La minéralisation est constituée de veines de quartz-carbonate-tourmaline contenant jusqu'à 2% de pyrite disséminée. L'intersection a retourné 5,3 g / t Au sur 1,9 mètre.

Figure 1: Carte de la propriété Malartic

Figure 2: Carte de forage du projet Marban

Personne Qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Gariepy. (OIQ # 107538), VP Exploration, qui est une « personne qualifiée» au sens du Règlement 43-101 - Normes d'information sur les projets miniers («Règlement 43-101»).

Protocoles de contrôle de la qualité et de rapport

La détermination de la largeur réelle est actuellement inconnue mais elle est estimée à 65-80% de l'intervalle de longueur de carotte rapporté pour les zones. Les dosages ne sont pas coupés sauf indication contraire. Les interceptions se produisent dans les limites géologiques des zones principales, mais n'ont pas été corrélées aux domaines de veines individuels pour le moment. Les demi-carottes sont expédiées au laboratoire Agat à Val-d'Or, Québec et Mississauga, Ontario pour analyse. Le noyau est écrasé à 75% passant -2 mm (10 mesh), une division de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85% passant 75 microns (200 mesh) et 50 g est analysé par Fire Assay (FA) avec une absorption atomique Finition spectrométrie (AAS). Les échantillons titrant> 10,0 g / t Au sont ré-analysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g. Les matériaux et les blancs standard certifiés commerciaux sont systématiquement insérés par les géologues d'O3 Mining dans la chaîne d'échantillonnage tous les 18 carottes dans le cadre du programme AQ / CQ. Des tests tiers sont soumis à d'autres laboratoires désignés pour 5% de tous les échantillons. La conception du programme de forage, l'assurance qualité / contrôle de la qualité («AQ / CQ») et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées employant un programme d'AQ / CQ conforme à la norme NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie.

Au sujet de Minière O3

Minière O3, qui fait partie du groupe d'entreprises d'Osisko, est une entreprise d'exploration aurifère et un développeur minier prêt à produire à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe Osisko chevronnée en construction minière alors que Minière se dirige à devenir un producteur aurifère avec des gisements de plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V :OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com/

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent mais pas toujours en utilisant des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu « , » interprété « , » l'avis de la direction « , » anticipe « ou » n'anticipe pas « , » planifie « , » budget « , » planifié « , » prévisions « , » estimations « , » croit « ou » a l'intention « ou des variantes de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient » ou « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » censés se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation du COVID-19; l'impact des perturbations liées au COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et d'autres impacts sur le marché financier et social du COVID-19 et les réponses au COVID 19. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction pense, ou considérées à l'époque comme des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne seront pas ceux anticipés, estimés ou prévu, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

