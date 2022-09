Toronto, le 13 sept. 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. ( TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu les premiers résultats du programme de forage de 10 500 mètres dans le secteur du pli Hygrade sur le projet Marban Ingénierie à Val-d'Or, Québec, Canada.

Points saillants des forages :

5,7 g/t Au sur 7,6 mètres dans le sondage O3MA-22-341 , incluant 30,9 g/t Au sur 1,2 mètre , au sein d'une intrusion ultramafique fortement altérée en biotite, avec de la minéralisation associée à des veines de quartz contenant de l'or visible

dans le sondage , incluant , au sein d'une intrusion ultramafique fortement altérée en biotite, avec de la minéralisation associée à des veines de quartz contenant de l'or visible 20,5 g/t Au sur 2,2 mètres dans le sondage O3MA-22-351, incluant 73,5 g/t Au sur 0,6 mètre, au sein d'une komatiite cisaillée associée à un dyke felsique avec des veines de quartz et de l'or visible

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a déclaré : « Nous sommes très heureux des premiers résultats issus de nos travaux d'exploration dans le secteur du pli Hygrade dans la partie nord-ouest du projet Marban Ingénierie, dans le cadre de notre programme d'exploration en terrain connu. Cette vaste position de terrain sous-explorée offre un grand potentiel de découverte, avec la présence de plusieurs indices historiques. Avec les récents résultats positifs de notre étude de préfaisabilité (VAN (5 %) de 463 M$ CA, TRI sans facteur d'endettement de 23,2 % et plus de 160 koz d'or par année) qui démontrent un projet autonome robuste, nous attendons avec impatience l'étude de faisabilité à venir et les travaux d'exploration afin d'accroître les ressources minérales présumées. »

Marban Ingénierie - Exploration en terrain connu

Minière O3 a entrepris un programme d'exploration en terrain connu qui s'est déroulé de la fin-juin au début-septembre, forant 10 500 mètres dans le secteur du pli Hygrade. Ce secteur englobe deux anciennes mines, Malartic Hygrade et Orion no 8, qui ont produit 40 000 oz Au (le tableau 2 résume la production historique). Le secteur du pli Hygrade englobe aussi le gîte Malartic H, qui se compose d'un empilement de plusieurs zones encaissées dans des basaltes et des dykes felsiques mais qui n'a jamais été exploité.

La compilation des résultats de forage historiques a révélé que ce secteur avait été sous-exploré par le passé, malgré des intersections historiques à haute teneur au sein d'épaisses unités basaltiques similaires au basalte qui encaisse le gisement Marban. Les résultats d'analyse de 6 500 échantillons restent à venir dans le secteur du pli Hygrade. La campagne de forage estivale a confirmé la présence de structures minéralisées au sein des unités basaltiques et la Société prévoit réaliser des travaux de suivi par forage dans le cadre de la campagne de l'hiver 2023, ciblant les meilleures intersections lorsque les résultats auront été reçus. La campagne hivernale aura aussi pour objectif de mieux définir et d'augmenter l'étendue de la minéralisation connue autour des gisements Malartic H, Malartic Hygrade et Orion no 8.

Tableau 1 : Intervalles minéralisés des sondages (seuls les intervalles supérieurs à 5 g/t Au * m sont rapportés)

Sondage De (m) À (m) Au (g/t) Intervalle

(m) O3MA-22-341 120,4 128,0 5,7 7,6 incluant 126,8 128,0 30,9 1,2 O3MA-22-348 29,3 29,8 14,2 0,5 O3MA-22-351 232,6 234,8 20,5 2,2 incluant 232,6 233,2 73,5 0,6 O3MA-22-321 173,9 179,0 1,1 5,1 O3MA-22-308 443,6 446,7 1,9 3,1

Tableau 2 : Production historique dans le secteur du pli Hygrade

Mine Société Années Tonnes g/t Au Onces Au Malartic Hygrade Malartic Hygrade 1962-1963 28 000 19,6 18 000 Orion no 8 Malartic Hygrade 1987-1990 131 000 5,3 22 000

Source : « Marban Engineering NI 43-101 Technical Report and Mineral Resources Estimate, Val-d'Or, Quebec, Canada » (communiqué de presse du 1er mars 2022)

Figure 1 : Carte de la propriété Marban

Figure 2 : Carte de surface du secteur du pli Hygrade

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

