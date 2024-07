35,1 g/t Au sur 4,5 mètres dans le sondage O3MA-24-678 à une profondeur verticale de 72,9 mètres, incluant 102,0 g/t sur 1,5 mètre à Malartic H



M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a commenté : « Les résultats de notre programme d'exploration à Malartic H continuent de livrer d'excellentes intersections de forage. Ces dernières proviennent du deuxième lot de résultats d'analyse suivant l'annonce de nos premiers résultats d'analyse positifs le 17 avril 2024. Malartic H donne constamment des résultats intéressants qui augmentent le potentiel de croissance latéralement ainsi qu'en profondeur. Notre équipe réalise actuellement d'autres travaux de forage à Malartic H et nous continuons d'espérer que ces travaux de forage additionnels pourront soutenir la qualité et la croissance potentielle du gîte. Nous sommes fiers du travail accompli jusqu'à maintenant à Malartic H, dont les résultats confirment notre opinion quant à la robustesse du projet Marban Alliance et au rôle de Malartic H dans le projet. »

L'objectif de la campagne de forage 2024 ciblant le gîte Malartic H consiste à convertir les ressources minérales qui sont actuellement classées dans les ressources minérales présumées, dans le cadre de l'estimation de ressources minérales actuelle de la Société, à la catégorie des ressources minérales indiquées (voir le communiqué de presse de Minière O3 daté du 20 juin 2023 et intitulé « Minière O3 publie une première estimation de ressources minérales pour Malartic H »). La partie hivernale de la campagne de forage 2024 totalisait 121 sondages; les résultats d'analyse pour 42 d'entre eux sont annoncés aujourd'hui (incluant 8 sondages avec résultats partiels) et les résultats de 56 sondages ont déjà été annoncés antérieurement (voir le communiqué de presse de Minière O3 daté du 17 avril 2024 et intitulé « Minière O3 recoupe 119,1 g/t Au sur 2,5 mètres dans le secteur Malartic H à Marban Alliance »), tandis que les résultats de 23 trous de forage sont encore en attente. À la suite d'une pause pour le dégel printanier, la campagne de forage a recommencé avec un court programme de forage de 5 700 mètres requis pour compléter l'espacement de 40 mètres entre les sondages nécessaire pour la conversion à une catégorie supérieure. La Société annoncera les meilleurs résultats d'analyse dès qu'ils seront disponibles.

Gîte Malartic H

Le gîte Malartic H a une étendue latérale reconnue de 950 mètres, une largeur de 300 mètres et s'étend jusqu'à une profondeur verticale de 500 mètres. Il est situé à moins de cinq kilomètres de l'usine de traitement proposée et décrite dans l'étude de faisabilité publiée pour Marban Alliance en 2022, et environ un kilomètre au nord de l'ancienne mine Malartic Hygrade, près de la charnière d'un pli régional en Z. Le système minéralisé reste partiellement ouvert latéralement et complètement ouvert en profondeur. Notamment, le gîte Malartic H est situé entre les extensions au nord-ouest des cisaillements Marbenite et Norbenite, qui encaissent la majeure partie des ressources du projet Marban Alliance. À Malartic H, les deux cisaillements sont orientés au nord-ouest et inclinés à environ 70 degrés vers le nord-est. Le gîte est encaissé dans une séquence de la Formation de Jacola montrant une alternance de volcanites mafiques et ultramafiques. Tel qu'observé dans le secteur Hygrade, de nombreux systèmes de dykes intermédiaires à felsiques sont injectés dans la séquence volcanique. La minéralisation se présente sous forme de pyrite disséminée avec de l'or visible localement dans des veines et veinules de quartz et des disséminations dans la roche encaissante. Les zones montrent une corrélation spatiale avec des cisaillements au sein des unités volcaniques mafiques ou avec des dykes intermédiaires à felsiques. Toutes les zones sont à peu près subparallèles.

Figure 1 : Photo de l'or visible à 104,5 mètres dans le sondage O3MA-24-678 à Malartic H

Tableau 1 : Intersections de forage à Malartic H. Seuls les intervalles dont le facteur métal est supérieur à 5,0 (g/t Au x mètres) sont rapportés, seuil de coupure de 0,3 g/t Au et à moins de 200 mètres sous la surface. Voir le tableau 2 ci-dessous pour les paramètres techniques complets.

Sondage De (m) À (m) Profondeur

verticale (m) Teneur (g/t Au) Longueur dans

l'axe de forage (m) Facteur

métal (g/t Au x m) O3MA-24-578 5,4 19,1 7,6 1,7 13,7 23,1 O3MA-24-588 75,6 78,3 53,2 3,3 2,7 8,9 O3MA-24-611 51,3 58,1 37,3 1,3 6,8 8,6 O3MA-24-611 74,0 78,5 52,1 2,4 4,5 11,0 O3MA-24-620 59,0 69,4 55,8 0,9 10,4 9,4 O3MA-24-622A 211,0 220,9 206,1 0,6 9,9 6,1 O3MA-24-634 61,8 63,0 61,9 5,8 1,2 7,0 O3MA-24-645 127,9 133,2 92,2 1,1 5,3 5,9 O3MA-24-651 54,8 62,0 40,4 0,7 7,2 5,1 O3MA-24-654 185,3 190,5 130,8 1,1 5,2 5.5 O3MA-24-655 69,2 84,6 52,7 3,0 15,4 45,5 O3MA-24-661 43,5 47,0 31,8 3,5 3,5 12,2 O3MA-24-666 98,1 107,2 77,3 0,8 9,1 7,6 O3MA-24-666 111,3 115,1 85,1 7,6 3,8 28,8 Including 112,3 112,9 84,6 33,2 0,6 19,9 O3MA-24-668 31,9 34,6 22,6 2,5 2,7 6,7 O3MA-24-672 88,6 92,6 67,9 3,8 4,0 15,1 O3MA-24-674 152,6 153,4 131,3 7,4 0,8 6,0 O3MA-24-674 192,4 192,9 165,1 58,4 0,5 29,2 O3MA-24-675 78,4 94,4 87,5 1,7 16,0 26,5 Including 78,4 79,2 79,9 12,3 0,8 9,8 O3MA-24-678 103,0 107,5 72,9 35,1 4,5 158,1 Including 104,5 106,0 72,9 102,0 1,5 153,0 O3MA-24-678 207,4 215,3 145,9 1,4 7,9 11,1 O3MA-24-678 279,5 295,2 197,7 2,1 15,7 33,3 O3MA-24-678 299,5 318,8 212,4 2,1 19,3 40,9 Including 310,1 310,8 213,3 31,7 0,7 22,2 O3MA-24-678 335,5 352,3 235,8 1,4 16,8 24,4 O3MA-24-678 388,7 396,1 268,3 3,3 7,4 24,1 O3MA-24-679 16,8 20,3 14,1 2,6 3,5 9,0 O3MA-24-682 12,8 21,0 11,5 0,9 8,2 7,7 O3MA-24-682 34,3 48,1 29,1 1,3 13,8 17,8 O3MA-24-682 101,0 107,5 73,9 1,0 6,5 6,5 O3MA-24-685 138,5 145,0 100,5 2,3 6,5 14,8

L'épaisseur réelle est présentement inconnue, mais est estimée à 65-80 % des longueurs présentées dans l'axe de forage pour les zones. Les résultats d'analyse n'ont pas été coupés, sauf indication contraire.

Figure 2 : Carte du projet Marban Alliance

Figure 3 : Malartic H - Carte des intersections significatives

Tableau 2 : Paramètres techniques des sondages de la campagne 2024 à Malartic H pour lesquels des résultats d'analyse ont été reçus

Sondage Azimut (°) Pendage (°) Profondeur

de départ (m) Profondeur finale (m) Longueur (m) UTM

Zone 18 Estant (m) UTM

Zone 18 Nordant (m) Statut des

résultats

d'analyse* O3MA-24-549 224 -45 0 141,3 141,3 275488 5339570 Tous reçus O3MA-24-550A 224 -49 0 182,7 182,7 275596 5339618 Tous reçus O3MA-24-551A 215 -81 0 129,2 129,2 275488 5339570 Tous reçus O3MA-24-552 226 -50 0 183,1 183,1 275484 5339510 Tous reçus O3MA-24-553 224 -50 0 158,6 158,6 275625 5339582 Tous reçus O3MA-24-554A 224 -48 0 213 213 275521 5339495 Tous reçus O3MA-24-555 224 -45 0 126 126 275453 5339528 Tous reçus O3MA-24-556 224 -45 0 153 153 275410 5339496 Tous reçus O3MA-24-557 224 -50 0 189 189 275558 5339526 Tous reçus O3MA-24-558 224 -45 0 96 96 274904 5339951 Tous reçus O3MA-24-559 224 -55 0 225 225 275372 5339515 Tous reçus O3MA-24-560 224 -46 0 168 168 275593 5339450 Tous reçus O3MA-24-561 224 -45 0 96 96 274939 5339929 Tous reçus O3MA-24-562 224 -45 0 162 162 275565 5339478 Tous reçus O3MA-24-563 63 -85 0 108 108 275373 5339515 Tous reçus O3MA-24-564 225 -45 0 105 105 274985 5339922 Tous reçus O3MA-24-565 224 -55 0 180 180 275383 5339432 Tous reçus O3MA-24-566A 225 -60 0 107,9 107,9 275605 5339351 Tous reçus O3MA-24-567 224 -45 0 106 106 275028 5339904 Tous reçus O3MA-24-569 224 -45 0 189,1 189,1 275374 5339457 Tous reçus O3MA-24-570 224 -46 0 180,1 180,1 275570 5339372 Tous reçus O3MA-24-571 224 -45 0 105 105 275060 5339878 Tous reçus O3MA-24-572 225 -55 0 108 108 275553 5339412 Tous reçus O3MA-24-573 224 -45 0 141,1 141,1 275329 5339417 Tous reçus O3MA-24-574 224 -45 0 105 105 275562 5339317 Tous reçus O3MA-24-575 224 -45 0 147 147 275101 5339918 Tous reçus O3MA-24-576 224 -45 0 143,6 143,6 275531 5339336 Tous reçus O3MA-24-578 224 -45 0 168 168 275120 5339880 Partiels O3MA-24-579 224 -50 0 170,6 170,6 275307 5339451 Tous reçus O3MA-24-580 224 -45 0 144 144 275514 5339371 Tous reçus O3MA-24-581 224 -45 0 137,9 137,9 275079 5339843 Tous reçus O3MA-24-583 224 -45 0 147 147 275492 5339396 Tous reçus O3MA-24-584A 224 -45 0 123 123 275285 5339487 Tous reçus O3MA-24-585 224 -45 0 93 93 275017 5339842 Partiels O3MA-24-587 224 -45 0 90 90 275289 5339382 Tous reçus O3MA-24-588 224 -45 0 96 96 274987 5339864 Tous reçus O3MA-24-589 224 -50 0 174 174 275481 5339457 Tous reçus O3MA-24-590 224 -50 0 99 99 275270 5339416 Tous reçus O3MA-24-591 224 -45 0 96 96 274948 5339878 Tous reçus O3MA-24-592 224 -45 0 108 108 275184 5339503 Tous reçus O3MA-24-593 224 -45 0 216 216 275187 5339776 Partiels O3MA-24-594 224 -45 0 105 105 275222 5339483 Tous reçus O3MA-24-595 252 -45 0 188 188 275590 5339613 Partiels O3MA-24-597 224 -45 0 94,6 94,6 275243 5339449 Tous reçus O3MA-24-598 214 -63 0 231 231 275190 5339965 Tous reçus O3MA-24-599 225 -66 0 156 156 275020 5340267 Tous reçus O3MA-24-600 224 -45 0 102 102 275039 5339803 Tous reçus O3MA-24-602 224 -45 0 138,2 138,2 275081 5339786 Tous reçus O3MA-24-603 224 -45 0 213,2 213,2 275201 5339958 Tous reçus O3MA-24-604 224 -45 0 171,1 171,1 274987 5340286 Tous reçus O3MA-24-606 234 -55 0 198,1 198,1 275099 5340231 Partiels O3MA-24-607 197 -65 0 261 261 275201 5339958 Tous reçus O3MA-24-609 210 -52 0 162,2 162,2 275071 5340220 Tous reçus O3MA-24-611 224 -45 0 189 189 275160 5339920 Partiels O3MA-24-612 224 -45 0 221,9 221,9 275207 5339749 Tous reçus O3MA-24-613 239 -65 0 186 186 275154 5339953 Tous reçus O3MA-24-614 224 -45 0 110,8 110,8 274989 5340199 Tous reçus O3MA-24-615 206 -45 0 291,2 291,2 275172 5340092 Tous reçus O3MA-24-617 239 -80 0 207 207 275154 5339953 Tous reçus O3MA-24-618 238 -59 0 369 369 275512 5339760 Tous reçus O3MA-24-619 224 -45 0 201 201 275141 5339956 Tous reçus O3MA-24-620 224 -56 0 165 165 275095 5340185 Tous reçus O3MA-24-621 223 -46 0 162 162 275326 5339526 Tous reçus O3MA-24-622A 216 -72 0 225 225 275119 5339999 Tous reçus O3MA-24-623 228 -46 0 216 216 275115 5340141 Tous reçus O3MA-24-624 224 -56 0 291 291 275512 5339760 Tous reçus O3MA-24-626 238 -67 0 237 237 275115 5340141 Tous reçus O3MA-24-627 202 -51 0 226 226 275471 5339696 Tous reçus O3MA-24-628 224 -45 0 183 183 275110 5339983 Tous reçus O3MA-24-630 224 -45 0 198 198 275073 5340113 Tous reçus O3MA-24-634 228 -85 0 204 204 275326 5339526 Tous reçus O3MA-24-637 212 -64 0 312 312 275419 5339755 Tous reçus O3MA-24-641 224 -45 0 159,1 159,1 275028 5340011 Tous reçus O3MA-24-645 224 -45 0 200,7 200,7 275069 5340051 Tous reçus O3MA-24-647 225 -70 0 165 165 275216 5339862 Tous reçus O3MA-24-651 224 -45 0 247,5 247,5 275275 5339698 Tous reçus O3MA-24-652 224 -45 0 174 174 274979 5340083 Tous reçus O3MA-24-654 224 -45 0 346 346 275298 5339941 Tous reçus O3MA-24-655 224 -45 0 178,1 178,1 275167 5339707 Tous reçus O3MA-24-659 224 -45 0 144,1 144,1 275221 5339538 Tous reçus O3MA-24-661 224 -45 0 144 144 275263 5339525 Tous reçus O3MA-24-666 224 -50 0 348 348 275368 5339727 Partiels O3MA-24-668 224 -45 0 126 126 275184 5339558 Tous reçus O3MA-24-670 224 -45 0 96 96 275144 5339517 Tous reçus O3MA-24-671 224 -46 0 168 168 275481 5339614 Tous reçus O3MA-24-672 224 -45 0 180 180 275725 5339392 Tous reçus O3MA-24-673 224 -45 0 114 114 275150 5339580 Tous reçus O3MA-24-674 224 -60 0 273 273 275327 5339635 Tous reçus O3MA-24-675 224 -77 0 177 177 275481 5339614 Tous reçus O3MA-24-676 252 -47 0 246 246 275460 5339589 Tous reçus O3MA-24-677 224 -50 0 129 129 275113 5339603 Tous reçus O3MA-24-678 224 -45 0 405 405 275382 5339908 Tous reçus O3MA-24-679 226 -47 0 222 222 275460 5339589 Tous reçus O3MA-24-680 202 -50 0 235 235 275327 5339635 Tous reçus O3MA-24-681 245 -47 0 231 231 275598 5339669 Tous reçus O3MA-24-682 224 -45 0 201 201 275233 5339658 Tous reçus O3MA-24-684 224 -45 0 150 150 275670 5339384 Tous reçus O3MA-24-685 224 -50 0 240,1 240,1 275280 5339648 Partiels

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par Mme Élise Bourgault, géo. (OGQ no 894), directrice de l'exploration de Minière O3, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43‑101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43‑101 »).

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Les intersections se trouvent à l'intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n'ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l'instant. Les échantillons de demi-carottes sont envoyés au laboratoire AGAT à Val-d'Or (Québec) et à Mississauga (Ontario) pour y être analysés. La carotte est concassée à 75 % passant -2 mm (10 mesh), une fraction de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85 % passant 75 microns (200 mesh) et 50 g est analysé par pyroanalyse (« FA ») avec une finition par spectrométrie d'absorption atomique (« AAS »). Les échantillons titrant >10,0 g/t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g.

Dans le cadre du programme d'assurance de la qualité et contrôle de la qualité (« AQ/CQ »), les géologues de Minière O3 insèrent systématiquement des matériaux de référence certifiés commerciaux et des blancs dans la chaîne d'échantillonnage à tous les 18 échantillons de carottes. Des analyses tierces sont soumises à d'autres laboratoires désignés pour 5 % des échantillons minéralisés. La conception du programme de forage, l'AQ/CQ et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées qui emploient un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43‑101 et aux meilleures pratiques du secteur.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (107 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur les travaux de forage planifiés et en cours, l'importance des résultats de forage, la capacité de poursuivre le forage, l'impact du forage sur la définition de ressources, la capacité d'intégrer de nouveaux résultats de forage dans une mise à jour du rapport technique et de la modélisation des ressources, la capacité de la Société à faire croître le gîte Malartic H et la capacité de convertir les ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage dans le secteur Malartic H; l'importance des résultats de forage; la capacité des résultats de forage de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

Pour de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec :

José Vizquerra | Chef de la direction, président et administrateur

[email protected]

Alex Rodriguez | Vice-président, développement corporatif

[email protected]

Téléphone : +1 (647) 391-7724

Sans frais : +1 (833) 979-3516

