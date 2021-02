Faits saillants du sondage O3AL-20-326:

1.2 g/t Au sur 28.2 mètres

sur incl. 2.0 g/t Au sur 5.1 mètres

sur

incl. 8.0 g/t Au sur 0.5 mètres

sur

incl. 4.4 g/t Au sur 2.7 mètres

sur 2.2 g/t Au sur 5.1 mètres

sur incl. 17.8 g/t Au sur 0.5 mètres

Un modèle 3D de la propriété Alpha est disponible sur le site Web de la société à l'adresse https://miniereo3.com/presentations/dernieres-resultats/ .

Le secteur de Simkar comprend plusieurs gabbros et basaltes riches en fer à tendance est-ouest couvrant une superficie de 5 kilomètres sur 2 kilomètres. Le dyke principal abrite l'ancienne mine Simkar. Les trous de forage rapportés aujourd'hui visaient à tester les extensions de plusieurs zones connues à partir de travaux de surface historiques et de trous de forage peu profonds s'étendant sur une superficie d'environ 1,2 kilomètres carrés, situés à environ 700 mètres au sud de la mine historique Simkar. Le programme de tranchées 2020 de Minière O3 a permis d'améliorer la compréhension géologique des contrôles de ces zones en vue du forage de cet hiver. Les résultats encourageants reçus de ce programme de forage initial appuient la décision de poursuivre le forage pour explorer davantage les extensions de la zone VD-L17, qui reste partiellement ouverte latéralement et entièrement ouverte en profondeur.

« Le forage à Simkar réussit à intercepter la minéralisation aurifère à des profondeurs relativement faibles et à faire progresser la possibilité de développer un autre gisement potentiel avec une bonne teneur et une bonne largeur. Le succès de ces sondages valide davantage l'approche technique multi-exploration que nous adoptons pour développer des cibles de forage, ce qui est de bon augure pour le succès futur de la recherche d'extensions de ces zones à mesure que notre programme de forage se poursuit, » a déclaré le Président et chef de la direction Jose Vizquerra.

Le programme de forage 2020-2021 de Minière O3 comprend 100 000 mètres pour la propriété Alpha, qui héberge plusieurs systèmes minéralisés sur une longueur approximative de 20 kilomètres. Le programme est axé sur l'expansion des gisements connus en profondeur dans les secteurs Bulldog-Orenada, Simkar et Akasaba, ainsi que sur le suivi d's intercepts minéralisés pour prouver la continuité des teneurs et largeurs pour définir de nouveaux gisements et faire de nouvelles découvertes à proximité de ces gisements ou dans le secteur Omega. Ces cibles ont été générées en 2020 à partir d'une combinaison de données de compilation géologique interne, d'un programme de tranchées d'été et de l'utilisation de l'étude de ciblage de l'intelligence artificielle («IA») par Mira Geoscience (voir le communiqué de presse du 2 décembre 2020).

Le tableau 1 comprend des interceptions supplémentaires d'intérêt des zones VD. L'interprétation se poursuit pour comprendre leur importance et décider d'un éventuel forage de suivi. Au total, sept sondages totalisant 3282 mètres ont été forés en 2020 dans cette partie du secteur Simkar. Les résultats d'analyse de trois sondages sont en attente. Maintenant que les conditions hivernales permettent l'accès aux terres humides, le forage s'est déplacé vers d'autres zones de la propriété Alpha. Des forages de suivi sur les intersections reportées ici auront lieu pendant les mois d'été.

Tableau 1: Interceptions des sondages (seules les intersections supérieures à 5 g/t Au * m sont signalées)

Sondage De

(m) A

(m) Interval

(m) Au non coupé (g/t) Ag (g/t) Zone O3AL-20-324 75.0 83.3 8.3 0.7

VD-L10 O3AL-20-324 239.0 240.0 1.0 7.2

VD-L17 O3AL-20-325 18.0 28.5 10.5 0.8

VD-L17 O3AL-20-326 174.8 203.0 28.2 1.2

VD-L17 inclus 175.4 180.5 5.1 2.0 4.2 183.0 183.5 0.5 8.0 4.8 193.6 199.2 2.7 4.4

O3AL-20-326 218.6 223.7 5.1 2.2

inclus 218.6 219.1 0.5 17.8 1.0 O3AL-20-327 39.0 47.4 8.4 0.9

VD-L17 O3AL-20-327 212.0 215.0 3.0 6.0

- O3AL-20-327 332.0 333.0 1.0 5.2

- O3AL-20-331 185.6 193.7 8.1 0.7

VD-PN O3AL-20-333 153.0 153.6 0.6 17.0 2.6 -

Remarque: La détermination de la largeur réelle est actuellement inconnue mais est estimée à 65-80% de l'interval de longueur de carotte rapporté pour les zones.

Tableau 2: Détails des collets de sondage

Sondage Azimut

(˚) Pendage

(˚) Longueur

(m) UTM E UTM N O3AL-20-324 358 -60 468 308300 5325675 O3AL-20-325 358 -55 431 308400 5325800 O3AL-20-326 358 -50 395 308650 5325750 O3AL-20-327 358 -60 372 308550 5325825 O3AL-20-331 358 -60 414 308389 5325486 O3AL-20-333 358 -55 666 308395 5325216 O3AL-20-324 358 -60 468 308300 5325675

Le sondage O3AL-20-326 a recoupé VD-L17 à environ 150 mètres sous les rainures O3AL-D20-01-015 qui a retourné 9,0 g / t Au sur 1,3 mètre et O3AL-D20-01-008 a coupé 7,8 g / t Au sur 0,7 mètre (Voir le communiqué de presse du 27 août 2020). Des sondages historiques peu profonds à 50 mètres sous la tranchée ont rapporté 1,5 g / t Au sur 13,7 mètres et 3,4 g / t Au sur 4,6 mètres. L'intersection dans le trou O3AL-20-326 a prolongé la zone VD-L17 100 mètres verticalement. La zone correspond à une zone de cisaillement affectant un dyke gabbroïque riche en fer et les roches volcaniques mafiques environnantes. Le premier intervalle s'étend du contact supérieur au milieu du dyke et a donné 1,2 g / t Au sur 28,2 mètres, y compris trois intervalles à plus haute teneur. Le contact supérieur a retourné 2,0 g / t Au et 4,2 g / t Ag sur 5,1 mètres où les roches volcaniques bréchifiées mafiques sont fortement cisaillées. La minéralisation comprend jusqu'à 2% de filons de sphalérite, contrairement au gabbro où la minéralisation consiste en la percolation de pyrrhotite et de chalcopyrite. Le gabbro est en outre traversé par une veine de remplissage de faille riche en tourmaline donnant 8,0 g / t Au et 4,8 g / t Ag sur 0,5 mètre. La minéralisation près du milieu du gabbro se compose de pyrrhotite, de chalcopyrite et de calcite de remplissage de fractures, produisant 4,4 g / t Au sur 2,7 mètres. Le contact inférieur avec les roches volcaniques mafiques a donné 2,2 g / t Au sur 5,1 mètres. Ce contact est également fortement cisaillé et contient jusqu'à 5% de veinules de quartz contenant localement de l'or visible et retournant 17,8 g / t Au sur 0,5 m.

Le sondage O3AL-20-324 a retourné 7,2 g / t Au sur 1,0 mètre situé à 300 mètres à l'ouest de O3AL-20-326 à 200 mètres de profondeur verticale. Même si les teneurs sont relativement faibles, cette intersection est importante puisqu'elle confirme la continuité de la zone VD-L17.

Figure 1 : Carte de la propriété Alpha

Figure 2: Carte de forage du secteur Simkar

Personne Qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Gariepy. (OIQ # 107538), VP Exploration, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 - Normes d'information sur les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Protocoles de contrôle de la qualité et de rapport

La détermination de la largeur réelle est actuellement inconnue mais elle est estimée à 65-80% de l'intervalle de longueur de carotte rapporté pour les zones. Les dosages ne sont pas coupés sauf indication contraire. Les interceptions se produisent dans les limites géologiques des zones principales, mais n'ont pas été corrélées aux domaines de veines individuels pour le moment. Les demi-carottes sont expédiées au laboratoire Agat à Val-d'Or, Québec et Mississauga, Ontario pour analyse. Le noyau est écrasé à 75% passant -2 mm (10 mesh), une division de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85% passant 75 microns (200 mesh) et 50 g est analysé par Fire Assay (FA) avec une absorption atomique Finition spectrométrie (AAS). Les échantillons titrant> 10,0 g / t Au sont ré-analysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g. Les matériaux et les blancs standard certifiés commerciaux sont systématiquement insérés par les géologues d'O3 Mining dans la chaîne d'échantillonnage tous les 18 carottes dans le cadre du programme AQ / CQ. Des tests tiers sont soumis à d'autres laboratoires désignés pour 5% de tous les échantillons. La conception du programme de forage, l'assurance qualité / contrôle de la qualité (« AQ / CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées employant un programme d'AQ / CQ conforme à la norme NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie.

Au sujet de Minière O3

Minière O3, qui fait partie du groupe d'entreprises d'Osisko, est une entreprise d'exploration aurifère et un développeur minier prêt à produire à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe Osisko chevronnée en construction minière alors que Minière se dirige à devenir un producteur aurifère avec des gisements de plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V :OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com/

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des «informations prospectives» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une «information prospective». Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent mais pas toujours en utilisant des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu « , » interprété « , » l'avis de la direction « , » anticipe « ou » n'anticipe pas « , » planifie « , » budget « , » planifié « , » prévisions « , » estimations « , » croit « ou » a l'intention « ou des variantes de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient » ou « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » censés se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation du COVID-19; l'impact des perturbations liées au COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et d'autres impacts sur le marché financier et social du COVID-19 et les réponses au COVID 19. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction pense, ou considérées à l'époque comme des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne seront pas ceux anticipés, estimés ou prévu, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

