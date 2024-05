TSXV : OIII | OTCQX : OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 27 mai 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») est heureuse de réaffirmer son engagement envers un développement minier harmonieux et responsable.

À cette fin, Minière O3 souhaite annoncer qu'elle prend l'engagement formel de ne pas effectuer des travaux d'exploration sur les titres d'exploration (claims) de son projet Harricana qui se retrouvent sous le golf, la forêt récréative et des aires de captage d'eau souterraine de catégorie 1.

En s'appuyant sur une réflexion stratégique amorcée il y a plus d'un an, notamment en contribuant à la démarche participative gouvernementale sur le développement harmonieux de l'activité minière, Minière O3 a initié des discussions avec des organisations du territoire pour identifier des solutions durables afin de limiter voire exclure les activités d'exploration minière à ces endroits.

Plutôt que d'abandonner ces titres d'exploration (claims), ce qui permettrait à d'autres compagnies minières ou autre propriétaire de les explorer, Minière O3 les conservera tout en recherchant des pistes de réconciliation des usages potentiels et futurs.

Cette démarche inédite pour une compagnie minière s'articule autour d'une vision d'ouverture, de transparence et d'authenticité et s'inscrit en continuité avec l'engagement clé de Minière O3 de mettre en place des solutions concrètes afin de favoriser un développement minier responsable.

Cet engagement ferme à favoriser le développement harmonieux de l'activité minière a d'ailleurs été reconnu tant à l'échelle québécoise que canadienne où Minière O3 s'est vue décernée le Prix d'excellence en développement durable de l'Association de l'exploration minière du Québec en 2023 et le Prix en développement durable de l'Association des Prospecteurs et des Développeurs du Canada en 2024.

En parallèle, Minière O3 focalise ses efforts sur le développement de son projet phare Marban Alliance localisé dans le quartier Dubuisson à Val-d'Or et la ville de Malartic.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien de l'expertise et du succès de leaders de l'industrie en construction de mines dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (107 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com.

Mémoire de Minière O3

Mémoire déposé en mai 2023 dans le cadre de la démarche participative du développement harmonieux de l'activité minière : https://o3mining.com/wp-content/uploads/Memoire-Miniere-O3_Developpement_Harmonieux_Activite_Miniere_Mai-2023-VF-1.pdf

