TORONTO, le 10 nov. 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSX.V : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir de présenter une première estimation de ressources minérales (« ERM ») pour son gîte aurifère Bulldog sur la propriété Alpha, entièrement détenue par la Société et située à Val-d'Or, Québec (Canada).

Faits saillants :

Ressources présumées de 318 000 oz Au à Bulldog et Kappa

à Bulldog et Kappa 76 % du forage a été réalisé par Minière O3 depuis septembre 2019 sur Bulldog et Kappa

Les meilleurs intervalles sous les ressources actuelles à Bulldog montrent un potentiel d'expansion en poursuivant le forage

5,3 g/t Au sur 3,8 mètres dans le sondage O3AL-22- 351B -W4EXT , 125 mètres sous les ressources, et 4,4 g/t Au sur 2,2 mètres dans le sondage O3Al-21-387 , 250 mètres sous les ressources

dans le sondage , 125 mètres sous les ressources, et dans le sondage , 250 mètres sous les ressources La découverte Kappa reste ouverte vers l'est et en profondeur

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a déclaré : « Nous sommes très heureux de continuer à franchir toutes les étapes prévues pour 2022, en commençant avec notre étude de préfaisabilité pour Marban en septembre et maintenant une première ERM pour Bulldog et Kappa. Ce sont d'énormes pas en avant pour notre équipe, notre société et nos actionnaires. Le forage 2022 sur Alpha a été concentrée sur l'extension Kappa et Bulldog, et cette ERM démontre qu'il reste encore de la place pour la croissance. La continuité de la minéralisation et la proximité des zones Kappa et Bulldog créent un potentiel pour un projet d'envergure avec une teneur, une épaisseur et une continuité robustes. »

Une première estimation de ressources minérales

Cette ERM englobe environ 50 000 mètres de forage distribués dans 116 sondages, incluant 42 817 mètres dans 88 sondages complétés par Minière O3 de septembre 2019 à avril 2022. L'ERM a été préparée de façon indépendante par G Services Miniers conformément au Règlement 43-101, avec une date d'effet au 10 novembre 2022 et une base de données en date du 7 octobre 2022. Le rapport technique complet, qui est en voie de préparation conformément aux dispositions du Règlement 43-101, sera disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de la Société dans un délai de 45 jours. Le tonnage estimé pour le gîte Bulldog est contenu en grande partie dans trois zones subparallèles au sein d'un corridor de 75 mètres de large à partir de la surface et couvrant une superficie de 620 mètres à la verticale par 360 mètres de large. L'épaisseur réelle des zones Bulldog varie de 2 à 10 mètres. Les ressources associées aux zones Kappa sont réparties dans deux zones subverticales à partir de 60 mètres et 560 mètres de profondeur verticale, respectivement, et couvrant chacune une superficie d'environ 200 mètres de long par 100 mètres de large. L'horizon Kappa est situé à 175 mètres au nord du corridor Bulldog.

Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées présentées dans ce communiqué sont de nature incertaine et il n'y a pas eu suffisamment de travaux d'exploration réalisés pour définir ces ressources comme étant des ressources indiquées ou mesurées; toutefois, il est raisonnable de s'attendre à ce que la majeure partie des ressources minérales présumées puisse être convertie en ressources minérales indiquées en poursuivant l'exploration.

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales du gîte Bulldog (teneur de coupure : Au ≥ 1,8 g/t)

Catégorie Gîte Tonnage Teneur en or Contenu en or kt g/t koz Présumées Bulldog 2649 3,2 270 Kappa 403 3,7 48 Total 3052 3,2 318

Remarques : 1. Les ressources minérale décrites plus haut ont été préparées en suivant les normes de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (l'« ICM ») (2014) et les meilleures pratiques décrites par l'ICM (2019).) 2. La PQ pour cette estimation des ressources minérales est James Purchase, géo., de G Services Miniers inc. M. Purchase est membre de l'Ordre des géologues du Québec (no 2082). 3. La date d'effet de l'estimation des ressources minérales est le 10 novembre 2022. 4. Les ressources minérales souterraines sont présentées selon une teneur de coupure de 1,8 g/t. 5. Le gîte Bulldog a été classé dans les ressources minérales présumées en fonction de l'espacement entre les forages et des passes d'estimation. Les ressources minérales souterraines ont été classées manuellement au sein d'un volume circonscrit afin de retirer les secteurs isolés qui ne respectaient pas le critère des perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme et sont présentées en utilisant une épaisseur minimum de 2 m. 6. Il n'y a aucune galerie souterraine connue au gîte Bulldog. 7. La densité a été appliquée à partir de mesures prises sur les carottes de forages et assignée par lithologie. 8. Une épaisseur minimum de 2 m a été utilisée pour interpréter les corps minéralisés. 9. L'ERM est basée sur des modèles de sous-blocs, où les dimensions des blocs principaux sont de 10 m x 3 m x 5 m, et les dimensions des sous-blocs sont de 2,5 m x 0,75 m x 2,5 m. 10. Les tonnages sont représentés avec le système métrique et le contenu en or est présenté en onces troy. 11. Les tonnages et les contenues en métaux ont été arrondis au millier près. Les teneurs en or ont été présentées à une décimale afin de refléter l'incertitude associée aux ressources minérales présumées

La personne qualifiée n'a connaissance d'aucun facteur ou problème connu qui affecte d'une manière appréciable l'estimation des ressources minérales autres que les risques normaux auxquels sont confrontés les projets miniers dans la province en termes de facteurs environnementaux, fiscaux, socio-économiques, politiques, liés aux permis ou à la commercialisation et les autres facteurs de risque associés aux ressources présumées

Les ressources minérales ont été estimées en utilisant des résultats d'analyse provenant d'échantillons de carottes de forage au diamant avec des longueurs d'intervalles variant entre 0,5 m et 1,5 m. Les modèles enveloppes modélisées de la minéralisation ont été produits en utilisant une teneur de coupure nominale de 2,0 g/t, avec une épaisseur minimum de 2 m. Les teneurs de coupure supérieure appliquées aux résultats d'analyse ont été choisies en fonction de diagrammes de probabilités et d'analyses par déciles et varient entre 15 g/t Au pour Bulldog et 40 g/t Au pour Kappa. Le modèle de blocs a été construit en utilisant des blocs parents de 10 m x 3 m x 5 m et des sous-blocs de 2,5 m x 0,75 m x 2,5 m. Les teneurs en or ont été interpolées sur des composites de 1 mètre de long en utilisant la méthode de l'inverse de la distance au carré (ID2) avec une stratégie impliquant quatre passes. Pour Kappa, une teneur de coupure supérieure de 10 g/t Au a aussi été appliquée durant l'interpolation des dernières passes d'estimation afin de restreindre l'influence des teneurs plus élevées. Le modèle de blocs a été classé dans la catégorie des ressources présumées en fonction de la distance entre les forages et des passes d'estimation. Le modèle de blocs a été estimé au sein d'un volume circonscrit afin de retirer les blocs isolés au-dessus de la teneur de coupure de 1,8 g/t Au qui ne respectaient pas le critère de perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme. Le tableau 2 présente les ressources minérales selon différentes teneurs de coupure.

Tableau 2 : Sensibilité des ressources minérales à la teneur de coupure

Catégorie Teneur de

coupure Tonnage Teneur en or Contenu en or

g/t kt g/t koz Présumées 1,5* 3929 2,9 366 1,8 2722 3,2 318 2,0 2724 3,4 298 2,5 1890 3,9 239

* Non circonscrit par le volume d'estimation

Les tonnages et les teneurs à différentes teneurs de coupure indiqués ci-dessus sont présentés à titre comparatif uniquement et ne constituent pas des ressources minérales officielles.

Figure 1 : Carte de la propriété Alpha

Figure 2 : Section longitudinale

Essais environnementaux et métallurgiques

Minière O3 procède actuellement à des essais environnementaux et métallurgiques sur les deux gîtes. Des essais environnementaux permettront de caractériser le minerai et le stérile à Bulldog et Kappa pour le potentiel de drainage rocheux acide et de lessivage de métaux suivant leur exposition à des conditions ambiantes et ainsi, le risque associé au matériel stérile et aux pratiques de gestion éventuelles des stériles miniers. Ces essais ont pour but de simuler les conditions météo accélérées afin de vérifier le potentiel acidogène respectif et la qualité du drainage à court, moyen et long terme, et d'évaluer le potentiel de génération de drainage contaminé. Des essais métallurgiques seront effectués sur un composite par gîte afin de calibrer la granulométrie de broyage et déterminer le taux de récupération de l'or.

Potentiel d'exploration

En plus de l'ERM actuelle, Minière O3 présente des intersections de forage situées à l'extérieur de l'ERM actuelle, qui montrent un potentiel d'augmenter sensiblement l'étendue des ressources en poursuivant les travaux de forage.

Bulldog

Dans le prolongement en profondeur du gîte Bulldog, le sondage O3AL-22-351B-W4EXT a livré une teneur de 5,3 g/t Au sur 3,8 m, à 125 mètres sous les ressources actuelles. De plus, le sondage O3AL-21-387 a livré une teneur de 4,4 g/t Au sur 2,2 m, à 235 mètres sous les ressources actuelles. Les deux intervalles démontrent que la minéralisation du gîte Bulldog se prolonge sur une distance verticale d'au moins 250 mètres supplémentaires.

Corridor Bulldog

Le sondage O3AL-22-426 est situé à 1 000 mètres à l'ouest du gîte Bulldog. À 281 mètres, le sondage a recoupé une structure qui a livré une teneur de 5,4 g/t Au sur 1,3 m dans une enveloppe de roches cisaillées et séricitisées avec une minéralisation similaire à celle observée à Bulldog. La faible quantité de forage dans ce secteur offre un potentiel significatif de générer des ressources additionnelles le long du corridor Bulldog.

Kappa

La zone Kappa a été découverte lors du forage d'expansion en profondeur du gîte Bulldog, et la zone reste ouverte en profondeur ainsi que vers l'est. Le pourcentage significatif de sulfures qui caractérise ce gîte permet d'utiliser la polarisation provoquée de trou à trou afin d'optimiser la quantité de forage requise pour délimiter les corps minéralisés le long de ce corridor.

Intrusions Centremaque

Les branches O3AL-21-353-W1 et O3AL-21-353-W3 ont recoupé de multiples zones avec veines de quartz et quartz-tourmaline au sein ou à proximité d'intrusions situées au nord de la faille Cadillac-Larder Lake, un style de minéralisation rappelant celui du gisement Sigma-Lamaque. Les deux branches à partir du même sondage sont situées à 1,6 km à l'ouest du gîte Bulldog et à 2 km au sud du gisement Triangle d'Eldorado Gold. Ces intersections demeurent ouvertes à l'expansion latéralement ainsi qu'en profondeur.

Tableau 3 : Nouvelles intersections de forage à proximité du secteur des ressources (seules les intersections à plus de 5 g/t Au*m sont présentées)

Sondage De (m) À

(m) Au

(g/t) Intervalle

(m) Zone O3AL-22-351B-W4EXT 843,7 847,5 5,3 3,8 Bulldog O3AL-21-387 1118,5 1120,7 4,4 2,2 O3AL-22-426 281,7 283,0 5,4 1,3 Bulldog Ouest O3AL-21-391 169,0 170,0 12,5 1,0 Mid-Canada Zone Sud O3AL-21-353-W1 682,5 684,0 3,7 1,5 Intrusions Centremaque Et 688,0 689,9 5,1 1,9 Et 878,6 884,3 1,5 5,7 Et 1075,5 1078,5 2,9 3,0 O3AL-21-353-W3 1055,5 1058,6 1,6 3,1 Et 1134,0 1135,0 6,3 1,0

Figure 3 : Carte de surface du projet Alpha

À propos de la propriété Alpha

La propriété Alpha est située à 8 kilomètres à l'est de Val-d'Or au Québec, au sud du projet Lamaque d'Eldorado Gold et tout autour de la propriété Akasaba Ouest d'Agnico Eagle. La propriété couvre plus de 7 754 hectares et suit, sur près de 20 kilomètres, la prolifique Faille de Cadillac-Larder Lake. La propriété Alpha englobe des ressources historiques de 0,5 million d'onces mesurées et indiquées (7,7 Mt @ 2,0 g/t Au)1 et 0,4 million d'onces de ressources présumées (4,0 Mt @ 3,1 g/t Au)1.

Minière O3 continue d'étendre la minéralisation aurifère avec le potentiel d'augmenter les ressources à courte distance de l'usine Aurbel de 1 400 tpj (« Aurbel »). Le 14 mai 2020, la Société a signé une option d'achat avec QMX Gold Corporation (acquise par Eldorado Gold en janvier 2021) pour acquérir une participation de 100 % d'Aurbel, une installation minière détenant tous les permis nécessaires et située à 10 kilomètres de la propriété Alpha de Minière O3.

1/ Inventaire minéral : i) rapport technique Orenada 2018, ii) rapport technique Akasaba 2014, iii) rapport technique Simkar Gold 2015

Personne qualifiée

Les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse ont été examinées et approuvées par M. Sébastien Vigneau, géo. (OGQ no 993), géologue principal de Minière O3, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

L'épaisseur réelle est présentement inconnue, mais est estimée à 65-80 % des longueurs présentées dans l'axe de forage pour les zones. Les résultats d'analyse présentés n'ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l'intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n'ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l'instant. Les échantillons de demi-carottes sont envoyés au laboratoire Agat à Val-d'Or (Québec) et à Mississauga (Ontario) pour y être analysés. La carotte est concassée à 75 % passant -2 mm (10 mesh), une fraction de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85 % passant 75 microns (200 mesh) et 50 g est analysé par pyroanalyse (« FA ») avec une finition par spectrométrie d'absorption atomique (« AAS »). Les échantillons titrant >10,0 g/t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g. Dans le cadre du programme d'assurance de la qualité et contrôle de la qualité (« AQ/CQ »), les géologues de Minière O3 insèrent systématiquement des échantillons standard certifiés commerciaux et des blancs dans la chaîne d'échantillonnage à tous les 18 échantillons de carottes. Des analyses tierces sont soumises à d'autres laboratoires désignés pour 5 % des échantillons minéralisés. La conception du programme de forage, l'AQ/CQ et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées qui emploient un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques du secteur.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective.

Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenus dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

