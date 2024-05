TSXV: OIII | OTCQX:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 9 mai 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») est fière d'annoncer qu'elle a publié son rapport 2023 sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») décrivant la performance, les pratiques et les engagements de la Société à développer ses projets de façon responsable.

Documents connexes VOIR PDF Télécharger le communiqué de presse (Groupe CNW/O3 Mining Inc.)

Le rapport ESG 2023 est le quatrième rapport de Minière O3 décrivant la performance en matière d'ESG au fil des ans. Nous sommes conscients que la pratique du développement durable et responsable de nos activités est en constante évolution exigeant un engagement et une réflexion en continu. Nous poursuivrons le travail en collaboration avec toutes les parties prenantes pour créer un avenir en cohésion avec le développement durable tout en bâtissant les projets de demain.

Faits saillants du rapport

Obtention de deux prix pour excellence en développement durable de L'Association d'Exploration Minière du Québec (AEMQ) et l'Association Canadienne d'Explorateurs et Développeurs (PDAC).

Publication du Programme d'exploration responsable et le maintien de la certification ECOLOGO.

Atteinte la parité hommes-femmes avec 52 % d'effectifs féminins, soulignant l'engagement de l'entreprise en faveur de l'égalité des sexes.

Réduction de 52% des émissions de gaz à effet de serre (GES) en absolu comparativement à 2022.

Utilisation d'un système de recirculation de l'eau, ce qui a réduit la consommation d'eau de 40 % par rapport à l'année précédente.

Plantation de 10 000 arbres dans le cadre des efforts de reboisement.

Création d'un comité santé et sécurité au travail composé d'employés et de gestionnaires, dont l'objectif est de faire participer tous les travailleurs au maintien d'un milieu de travail sécuritaire.

Plus de 250 rencontres individuelles avec des membres de la communauté locale en plus de consultations spécifiques, atelier de travail et rencontre d'Information avec la communauté locale et les communautés des Premières Nations.

Augmentation significative de l'engagement avec les parties prenantes grâce à différents outils, y compris une page Web spécifique pour le projet Marban Alliance .

. Contribution de 181 400 $CAN en dons de bienfaisance et commandites, ce qui témoigne d'un engagement ferme envers le soutien communautaire.

« Depuis notre premier rapport, nous avons fait des progrès significatifs en développant nos projets de manière responsable et en mesurant nos performances à l'aide de trois années de données. Nous sommes plus déterminés que jamais à jouer notre rôle de leader positif et inspirant pour l'industrie ainsi que nos pairs. La collaboration entre les entreprises, les producteurs, les développeurs et les explorateurs est essentielle pour stimuler le changement dans l'industrie minière et notre équipe s'engage à jouer un rôle dans le façonnement de son avenir.», a déclaré M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3.

Myrzah Bello, Vice-présidente, Développement durable et Ressources humaines de Minière O3, a commenté : « En poursuivant notre parcours pour développer nos projets de manière responsable, nous cherchons sans cesse à améliorer nos pratiques, avec la conscience que des défis peuvent survenir en cours de route. Notre rapport ESG 2023 démontre l'engagement et le dévouement de notre équipe à toujours progresser.»

Les bonnes pratiques de Minière O3 en matière des critères ESG ont été reconnues par la PDAC et L'AEMQ en nous accordant des prix d'excellence en développement durable. Ces prestigieux prix, tant aux niveaux canadien que provincial, sont la preuve d'un engagement et d'une volonté d'améliorer constamment nos pratiques, de créer des partenariats durables et façonner l'avenir responsable de l'exploration et l'exploitation minière.

Le rapport ESG 2023 a pour but de présenter aux parties prenantes les progrès de la Société alors qu'elle continue d'atteindre ses objectifs liés aux critères ESG. Le rapport a été révisé et approuvé par le comité du développement durable établi par le conseil d'administration de la Société ainsi que par la haute direction et la Vice-présidente, Développement durable et Ressources humaines de la Société.

Cliquer ici pour consulter le rapport ESG 2023 de Minière O3.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (107 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Dans le présent communiqué de presse, ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur le développement des projets de la Société. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futures explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à la capacité des activités d'exploration (incluant le forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation de la direction; la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable; la capacité de la Société d'obtenir tous les permis nécessaires, les consentements ou les autorisations requis pour ses activités planifiées; la capacité de la Société d'amasser les fonds nécessaires ou d'être pleinement en mesure de mettre en œuvre ses stratégies d'affaires; et le prix de l'or. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables, mais rien ne garantit que ces attentes s'avèreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indument aux énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

SOURCE O3 Mining Inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec : José Vizquerra | chef de la direction, président et administrateur, [email protected]; Myrzah Bello | Vice-présidente au développement durable et aux ressources humaines, [email protected], Téléphone : +1 (647) 526-3151