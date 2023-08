Minière O3 a foré huit sondages totalisant 1 806 mètres dans le secteur Upper Camflo, dans le prolongement près de la surface d'une structure aurifère identifiée lors de la compilation des travaux de forage d'exploration historiques réalisés par Barrick Gold à l'ancienne mine Camflo.

Le programme a obtenu une teneur de 1,6 g/t Au sur 1,5 mètre dans le sondage O3MA-23-503, associée à une andésite contenant 5 % de veinules de quartz-calcite-pyrite

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a commenté : « Nous sommes encouragés par les travaux effectués sur le gisement Camflo à date et sommes heureux de poursuivre notre programme de forage sur notre propriété Marban Alliance en vue de potentiellement accroître les ressources. Les résultats s'ajoutent aux nombreuses zones aurifères retrouvés près de la surface dans le secteur. Nous espérons qu'avec davantage de forage nous pourrons démontrer que ces zones forment l'empreinte potentielle d'un gisement de plus grande envergure.»

Le programme de forage à Upper Camflo a testé un secteur de 800 mètres d'étendue latérale à la recherche de minéralisation aurifère près de la surface, à partir de la limite de la propriété. Le programme de forage a été initié après qu'un travail de compilation des forages historiques de Barrick Gold ait révélé la présence de zones parallèles au nord de l'ancienne mine Camflo. L'une de ces zones a été recoupée par une série de sondages forés par Barrick à l'horizontale, vers le nord à partir de la limite de la propriété au niveau minier 2400 (700 mètres sous la surface). En particulier, le sondage O3MA-23-503 a recoupé 1,6 g/t Au sur 1,5 mètre près de la surface, associé à une andésite contenant 5 % de veinules de quartz-calcite-pyrite. Les travaux de forage réalisés jusqu'à maintenant constituaient la première phase de forage devant être complétée dans le secteur Upper Camflo, dans le but d'explorer le potentiel près de la surface au sein de l'empreinte du gisement Camflo. D'autres travaux de forage seront nécessaires pour continuer à tester cette cible.

En 2021 et en 2022, les efforts d'exploration de Minière O3 visaient à tester les extensions en profondeur du gisement historique à Camflo, et à vérifier la présence d'autres zones à haute teneur (voir le communiqué de Minière O3 daté du 30 juin 2022, intitulé « Minière O3 prolonge le corridor minéralisé dans l'extension de la mine Camflo avec une intersection de 94 mètres à 1,1 g/t Au ». Au cours du programme de forage de 2022, un total de 6 338 mètres en 2 sondages et 3 déviations ont été forés dans l'extension Camflo. Les résultats du programme de forage de 2021-2022 sont résumés au tableau 2 ci-dessous.

Table 1: Résultats significatifs de campagne de forage précédante et de la campagne sur Upper Camflo

Sondage

De (m) À (m) Intervalle

(m) Au (g/t) Zone De (m) O3MA-21-179

99,6 100,4 41,2 0,8 98 Orion #8 O3MA-21-179 et 684,0 685,0 7,5 1,0 672

O3MA-21-179 et 868,5 869,2 17,4 0,7 851

O3MA-22-254-W1

1141,5 1143,1 4,7 1,6 1118

O3MA-22-254-W1 et 1845,0 1923,6 0,6 78,6 1820 Camflo O3MA-22-254-W1 et 1969,8 1972,0 3,8 2,2 1901 Camflo O3MA-23-503

196,5 198,0 1,6 1,5 139 Upper Camflo

Tableau 2 : Résultats de forage du 30 juin 2022 dans l'extension Camflo. Seuls les intervalles supérieurs à 5 g/t Au * m sont rapportés.

Sondage

De (m) À (m) Intervalle

(m) Au (g/t) Zone O3MA-21-253

1268,0 1384,5 116,5 0,7 Camflo O3MA-21-253 et 1453,0 1454 1,0 26,8 Camflo O3MA-21-253 et 1517,0 1520,8 3,8 1,9 Camflo O3MA-22-253-W1

1258,9 1353,2 94,3 1,1 Camflo O3MA-22-253-W1 incluant 1274,8 1275,9 1,1 13,8 Camflo O3MA-22-253-W1 et 1541,4 1543,0 1,6 2,6 Camflo O3MA-22-253-W1 et 1551,0 1556,0 5,0 1,9 Camflo O3MA-22-253-W2

1391,5 1477,0 85,5 0,7 Camflo O3MA-22-253-W2 et 1501,9 1506,1 4,2 1,4 Camflo O3MA-22-253-W2 et 1657,0 1660,0 3,0 5,3 Camflo O3MA-21-254

98,9 99,8 0,9 69,1 Orion O3MA-21-254 et 1536,0 1538,0 2,0 5,2 Diorite Ore O3MA-21-254 et 1750,3 1914,2 163,9 0,5 Camflo O3MA-21-254 et 2036,0 2037,5 1,5 14,2 Camflo

Tableau 3 : Collets des sondages du programme de 2023

Sondage Azimut Pendage Profondeur

de

départ Profondeur

finale Longueur

(m) Zone ciblée UTM

Estant UTM

Nordant O3MA-23-490 178 -45 0 177 177 Upper Camflo 273750 5338244 O3MA-23-493 178 -45 0 192 192 Upper Camflo 273903 5338249 O3MA-23-495 181 -45 0 201 201 Upper Camflo 274057 5338244 O3MA-23-497 178 -45 0 201 201 Upper Camflo 274200 5338244 O3MA-23-498 178 -45 0 201 201 Upper Camflo 274350 5338244 O3MA-23-501 178 -45 0 201 201 Upper Camflo 274500 5338244 O3MA-23-503 178 -45 0 204 204 Upper Camflo 274650 5338244 O3MA-23-508 270 -45 0 228 228 Upper Camflo 274057 5338244 O3MA-23-511 90 -45 0 201 201 Upper Camflo 274057 5338244

À propos du secteur Camflo

Le gisement Camflo a d'abord été découvert en 1962 par Camflo Mines et a été en production pendant 30 ans, de 1962 à 1992. La mine a produit un total de 1,89 million d'onces d'or provenant de 10,3 millions de tonnes de minerai à une teneur de 5,7 g/t Au. De ce nombre, 0,24 million d'onces d'or ont été extraites au sein des claims actuels du projet Marban Alliance (Source : Publication QERPUB-M.E.R. DV93-01, Rapports des géologues résidents sur l'activité minière régionale, 1993). Historiquement, la production d'or se limitait surtout au stock de Camflo, une intrusion de monzonite quartzifère en forme de cigare plongeant à 60° vers le nord-est. Bien qu'en surface, le stock de Camflo se trouve à l'extérieur des claims détenus par Minière O3, l'extension du stock et de la mine, à une profondeur verticale de plus de 800 mètres, se retrouve à l'intérieur du projet Marban Alliance en raison de sa plongée vers le nord-est.

Figure 1 : Carte du projet Marban Alliance

Figure 2 : Localisation des intersections significatives à Upper Camflo

Figure 3 : Section transversale de l'extension Camflo

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal de Minière O3, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Les intersections se trouvent à l'intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n'ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l'instant. Les échantillons de demi-carottes sont envoyés au laboratoire Agat à Val-d'Or (Québec) et à Mississauga (Ontario) pour y être analysés. La carotte est concassée à 75 % passant -2 mm (10 mesh), une fraction de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85 % passant 75 microns (200 mesh) et 50 g est analysé par pyroanalyse (« FA ») avec une finition par spectrométrie d'absorption atomique (« AAS »). Les échantillons titrant >10,0 g/t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g.

Dans le cadre du programme d'assurance de la qualité et contrôle de la qualité (« AQ/CQ »), les géologues de Minière O3 insèrent systématiquement des échantillons standard certifiés commerciaux et des blancs dans la chaîne d'échantillonnage à tous les 18 échantillons de carottes. Des analyses tierces sont soumises à d'autres laboratoires désignés pour 5 % des échantillons minéralisés. La conception du programme de forage, l'AQ/CQ et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées qui emploient un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques du secteur.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (62 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com .

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Dans le présent communiqué de presse, ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les énoncés suivants : la capacité de la Société d'accroître ses ressources minérales en poursuivant ses travaux de forage; le potentiel près de la surface dans le secteur Upper Camflo; la capacité de la Société de démontrer l'empreinte du gisement avec davantage de forage; la capacité des travaux d'exploration (incluant le forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; l'importance de la production antérieure au sein du projet Marban Alliance ou à proximité; l'importance des intersections présentées dans ce communiqué; le caractère favorable du secteur Upper Camflo; l'atteinte de la production à l'une ou l'autre des propriétés de la Société; que la Société devienne un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces au Québec; et la capacité de la Société à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à la capacité des activités d'exploration (incluant le forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation de la direction; la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable; la capacité de la Société d'obtenir tous les permis nécessaires, les consentements ou les autorisations requis pour ses activités planifiées; la capacité de la Société d'amasser les fonds nécessaires ou d'être pleinement en mesure de mettre en œuvre ses stratégies d'affaires; et le prix de l'or. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

