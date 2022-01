Points saillants:

Marban

35,8 g/t sur 8,9 mètres incluant 440,0 g/t Au sur 0,7 mètres dans le forage O3MA-21-187 situé à l'intérieur de la fosse proposée pour l'étude économique préliminaire (" ÉÉP "). Des zones subsidiaires ont également été recoupées le long du même forage donnant 1,0 g/t Au sur 37,0 mètres, 3,3 g/t Au sur 3,2 mètres et 1,3 g/t Au sur 31,4 mètres;

incluant dans le forage situé à l'intérieur de la fosse proposée pour l'étude économique préliminaire (" ÉÉP "). Des zones subsidiaires ont également été recoupées le long du même forage donnant et 11,1 g/t Au sur 5,0 mètres et 5,3 g/t Au sur 7,2 mètres dans le forage O3MA-21-232 situé à l'intérieur de la fosse ÉÉP proposée;

Norlartic

44,1 g/t Au sur 2,3 mètres incluant 192,0 g/t Au sur 0,5 mètres dans le forage O3MA-21-203 situé à l'intérieur de la fosse ÉÉP proposée. Cet intercept est bordé par deux chantiers de mine historique et l'enrichissement en or va au-delà de ces chantiers, 1,1 g/t Au sur 6,4 mètres et 2,1 g/t Au sur 1,6 mètres ont été interceptés immédiatement avant et après;

incluant dans le forage situé à l'intérieur de la fosse ÉÉP proposée. Cet intercept est bordé par deux chantiers de mine historique et l'enrichissement en or va au-delà de ces chantiers, et ont été interceptés immédiatement avant et après; 2,1 g/t Au sur 17,4 mètres et 3,0 g/t Au sur 9,8 mètres dans le forage O3MA-21-211 situé à l'intérieur de la fosse ÉÉP proposée; Le forage a aussi recoupé 1,5 g/t Au over 7,9 mètres et 3,2 g/t Au over 2,3 mètres autour d'un chantier historique;

et dans le forage situé à l'intérieur de la fosse ÉÉP proposée; Le forage a aussi recoupé et autour d'un chantier historique; 2,1 g/t Au sur 13,7 mètres et 1,8 g/t Au sur 25,2 mètres de chaque côté d'une ouverture minière historique dans le forage O3MA-21-143 situé à l'intérieur de la fosse ÉÉP proposée pour la zone Norlartic;

Le président et chef de la direction de la Société, M. Jose Vizquerra, a déclaré : « Nous sommes très heureux de commencer l'année avec ces résultats de forages provenant de notre programme de forage intercalaire complété avec succès au projet Marban. Non seulement les résultats nous offrent le potentiel d'étendre la portée du projet, mais nous constatons également des teneurs plus élevées que la teneur moyenne des ressources. Nous sommes certains que ces résultats se refléteront dans notre ressource minérale mise à jour au début de 2022 ce qui sera un élément important composante dans la réalisation de l'étude de préfaisabilité de Marban. »

Table 1: Intervalles minéralisés des forages (seuls les intervalles minéralisés supérieurs à 20,0 g/t Au * m sont rapportés, seuil de coupure 0,3 g/t Au, au-dessus de 200 mètres verticaux ou à l'intérieur des fosses ÉÉP proposées)

Forage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Au (g/t) Zone O3MA-21-154 110,0 134,0 24,0 1,5 Marban O3MA-21-182 108,8 120,0 11,2 2,4 O3MA-21-187 58,0 95,0 37,0 1,0 incluant 82,5 83,0 0,5 20,7 et 177,0 185,9 8,9 35,8 incluant 183,2 183,9 0,7 440,0 et 185,9 189,9 Chantier de mine

et 189,9 193,1 3,2 3,3 et 228,6 260,0 31,4 1,3 O3MA-21-198 346,2 373,5 27,3 1,0 O3MA-21-213 248,0 249,9 1,9 0,8 et 249,9 252,7 Chantier de mine

et 252,7 270,7 18,0 1,5 et 298,0 319,0 21,0 1,2 O3MA-21-232 213,0 218,0 5,0 11,1 et 233,3 240,5 7,2 5,3 O3MA-21-143 177,0 190,7 13,7 2,1 Norlartic incluant 189,5 190,7 1,2 14,6 et 190,7 192,7 Chantier de mine

et 192,7 217,9 25,2 1,8 O3MA-21-176 103,5 113,6 10,1 1,5 et 113,6 117,6 Chantier de mine

et 117,6 120,7 3,1 1,8 et 128,8 142,2 13,4 1,7 O3MA-21-194 195,3 217,5 22,2 1,3 O3MA-21-197 81,5 91,5 10,0 2,2 O3MA-21-200 153,0 160,5 7,5 1,6 et 166,3 174,9 8,6 1,3 O3MA-21-203 162,0 168,4 6,4 1,1 et 168,4 174,3 Chantier de mine

et 174,3 176,6 2,3 44,1 incluant 175,4 175,9 0,5 192,0 et 176,6 178,8 Chantier de mine

et 178,8 180,4 1,6 2,1 O3MA-21-211 109,1 117,0 7,9 1,5 et 117,0 127,4 Chantier de mine

et 127,4 129,7 2,3 3,2 et 133,3 150,7 17,4 2,1 et 158,7 168,5 9,8 3,0 O3MA-21-217 59,4 92,7 33,3 1,2 O3MA-21-227 93,4 113,1 19,7 1,2

Les intervalles minéralisés des points saillants de la zone Marban consistent en un ensemble de veines et de veinules composées de quartz, de calcite et de chlorite au sein d'une unité basaltique plissée. Les intervalles minéralisés des points saillants provenant de la zone Norlartic consistent en un stockwerk de veinules de quartz avec de la pyrite disséminée dans des dykes intermédiaires et mafiques ainsi que dans une unité basaltique dans le toit du cisaillement Norbenite. Cette géologie est conforme à la description des zones minéralisées des mines historiques dans et autour du projet Marban. De nombreux forages dont les résultats sont publiés aujourd'hui ont traversé des chantiers miniers historiques et ont confirmé la présence de matériel à haute teneur à l'intérieur des parois minières et de larges enveloppes de part et d'autre de ces ouvertures minières.

Une partie du programme de forage de 2021 a été conçue pour convertir une proportion importante de la ressource dans les fosses Marban de la catégorie inférée à la catégorie indiquée. Il y a 1 662 échantillons en attente de résultats venant de 32 trous de forage intercalaires. Minière O3 s'attente à publier le reste des résultats de forage intercalaires dès qu'ils seront disponibles dans les semaines à venir. Tous les forages d'aujourd'hui font partie de ce programme et seront inclus dans une ressource mise à jour pour Marban qui devrait être publiée au cours du premier trimestre de 2022.

Figure 1: Carte de forage du projet Marban

Figure 2: Coupe longitudinale Kierens - Norlartic

Mise à jour des forages

Minière O3 continue d'exécuter son vaste programme de forage au cours des prochains mois avec des procédures de santé et sécurité supplémentaires pour assurer la sécurité de ses employés et atténuer la transmission de la COVID-19. Dans le cadre de ce programme, la saison de forage hivernale à Marban se concentrera sur l'extension du gisement Camflo en profondeur et à Alpha sur l'expansion des gisements Kappa et Bulldog et l'exploration dans le secteur Omega.

En 2021, la société avait effectué 118 951 mètres de forage sur ses propriétés de Val-d'Or, à la recherche de matériel potentiellement économique (" MPÉ "), avec des forages espacés de 100 mètres visant à accroître les ressources actuelles de 2,4 millions d'onces mesurées et indiquées (62,0 Mt @ 1,22 g/t Au)1 et de 1,5 million d'onces inférées (20,2 Mt @ 2,27 g/t Au)1 et à faire de nouvelles découvertes.

Figure 3 : Aperçu des propriétés Marban et Alpha

Marban -Developement du projet

Le projet Marban est au cœur du camp minier aurifère de Malartic. Le projet couvre 7 525 hectares et il est situé à 12 kilomètres de la mine Canadian Malartic. La production d'or projetée à partir de l'évaluation économique préliminaire (« ÉÉP ») prévoit une moyenne de 115 000 onces d'or par an pour une durée de vie de mine de 15,2 ans.

Le forage à Marban est concentré sur l'expansion de la minéralisation à l'intérieur et à l'extérieur des fosses proposées dans l'ÉÉP, ainsi que la découverte de nouvelles minéralisations. 63 756 mètres ont été forés en 2021 pour atteindre cet objectif utilisant jusqu'à 8 foreuses afin de tester le MPÉ pour convertir les ressources présumées en ressources mesurées et indiquées, qui feront partie de la première réserve minérale de Marban.

Également, une ÉÉP a été complétée sur le projet en 2020 et une étude de préfaisabilité (« ÉPF ») sera complétée en 2022. Cette étape est un pas de plus dans la concrétisation du projet Marban vers la production. Minière O3 vise à devenir un des principaux producteurs aurifères et de mettre le projet Marban en production d'ici 2026.

Alpha -Exploration avancée

Le projet Alpha est situé à huit kilomètres à l'est de Val-d'Or, au Québec, et à trois kilomètres au sud de la mine Lamaque d'Eldorado. La propriété couvre plus de 7 754 hectares et traverse 20 kilomètres de la prolifique Faille de Cadillac. Minière O3 a une option d'achat qui accorde le droit d'acquérir une participation de 100 pour cent dans l'usine Aurbel située seulement à 10 kilomètres de la propriété Alpha pour 5,0 M$ CAN au cours des cinq prochaines années.

Le forage à Alpha est à un stade moins avancé qu'au projet Marban et il est concentré sur l'exploration initiale, la délimitation et l'expansion des gisements. Un programme de forage de 54 121 mètres a été exécuté en 2021. En 2022, Minière O3 utilisera jusqu'à trois foreuses dans le but de faire de nouvelles découvertes en utilisant sa stratégie de forage MPÉ, tout en se concentrant sur la délimitation des gisements et l'expansion des ressources actuelles.

1/ Inventaire minéral: i) Voir Rapport Technique Marban 2020 préparé par Ausenco Engineering Canada, Moose Mountain Technical Services and WSP Canada , ii) Voir Rapport Technique Orenada 2018 préparé par InnovExplo Inc iii) Voir Rapport Technique Akasaba 2014 préparé par Geologica Inc. and Geopointcom Inc., iv) Voir Rapport Technique Simkar Gold 2015 préparé par MRB & Associates, v) Voir Rapport Technique East Cadillac 2017 préparé par MRB & Associates, vi) Voir Rapport Technique Sleepy 2014 préparé par GeoPointCom Inc.

Personnel qualifié

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ # 993), Directeur de l'exploration, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 - Normes d'information sur les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Protocoles de contrôle de la qualité et rapports

La détermination de la largeur réelle est actuellement inconnue, mais est estimée à 65-80% de l'intervalle de longueur de carotte rapporté pour les zones. Les analyses ne sont pas coupées, sauf lorsque cela est indiqué. Les intercepts se produisent dans les limites géologiques des zones principales, mais n'ont pas été corrélés à des domaines de veine individuels pour le moment. Les échantillons de demi-carotte sont expédiés au laboratoire Agat à Val-d'Or, au Québec, et à Mississauga, en Ontario, pour être analysés. La carotte est concassée à 75 % en passant par -2 mm (10 mesh), une fraction de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85 % en passant par 75 microns (200 mesh) et 50 g sont analysés par pyroanalyse (FA) avec une finition par spectrométrie d'absorption atomique (AAS). Les échantillons titrant >10,0 g/t Au sont ré-analysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50g. Dans le cadre du programme d'assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ), les géologues de Minière O3 insèrent systématiquement des échantillons standard certifiés commerciaux et des blancs dans la chaîne d'échantillonnage tous les 18 échantillons de carottes. Des analyses tierces sont soumises à d'autres laboratoires désignés pour 5 % de tous les échantillons. La conception du programme de forage, l'assurance de la qualité/contrôle de la qualité (" AQ/CQ ") et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées employant un programme AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gisements de plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V :OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com/

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des " informations prospectives " au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières qui sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans le présent communiqué concernant l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, les intentions de la société d'acheter des actions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, les convictions de la direction concernant la négociation et la valeur des actions et toute autre information contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peuvent être des " informations prospectives ". Toute déclaration impliquant des discussions relatives à des prévisions, des attentes, des convictions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent, mais pas toujours, au moyen d'expressions telles que " s'attend à ", ou " ne s'attend pas à ", " est attendu ", " anticipe " ou " n'anticipe pas ", " planifie ", " budget ", " prévu ", " prévisions ", "estime", "croit" ou "a l'intention de" ou des variantes de ces mots et expressions ou le fait d'affirmer que certaines actions, certains événements ou certains résultats "peuvent" ou "pourraient" se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives et sont destinés à identifier les informations prospectives. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, y compris les hypothèses énumérées ci-dessous, et sur les estimations de la direction de la société, au moment où elles ont été formulées. Elles comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à la volatilité du cours des Actions de la Société, la capacité de la Société à mettre en œuvre l'offre publique de rachat d'actions (NCIB), la capacité de la Société à mener à bien de nouvelles activités d'exploration, y compris le forage, les intérêts fonciers, les résultats des activités d'exploration, les risques liés aux activités minières, le climat économique mondial, les prix des métaux, la dilution, les risques environnementaux et les actions communautaires et non gouvernementales. Les principales hypothèses qui ont été formulées en rapport avec les énoncés prospectifs sont les suivantes : le prix des Actions ne reflète pas adéquatement la valeur de la Société ; le nombre d'Actions à racheter pour annulation dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des affaires ; et la génération de valeur pour les actionnaires de la Société. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction estime, ou a estimé à l'époque, être des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations ou informations prospectives contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.

SOURCE O3 Mining Inc.

Renseignements: José Vizquerra Benavides, Président, CEO et Directeur, Toll-Free: +1 (833) 979-3516, Telephone: +1 (873) 381-2014