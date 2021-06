Faits saillants du forage :

20,2 g/t Au sur 1,5 mètres dans le forage O3MA-20-021 ; situé à 25 mètres sous la fosse Kierens proposée.

dans le forage ; situé à 25 mètres sous la fosse Kierens proposée. 4,1 g/t Au sur 13,4 mètres incluant 23,0 g/t Au sur 1,2 mètre dans le forage O3MA-21-046 ; prolongement de la minéralisation dans la fosse Kierens proposée.

incluant dans le forage ; prolongement de la minéralisation dans la fosse Kierens proposée. 2,7 g/t Au sur 3,3 mètres dans le forage O3MA-21-045 ; prolongement de la zone de Marban.

dans le forage ; prolongement de la zone de Marban. 7,3 g/t sur 0,8 mètre dans le forage O3MA-21-039 ; prolongement de la zone North.

Un modèle 3D du projet Marban est disponible sur le site Web de la société à l'adresse https://miniereo3.com/presentations/dernieres-resultats/.

Plusieurs intervalles minéralisés de Marban sont situées près de la surface à une profondeur verticale de moins de 200 mètres démontrant le potentiel d'augmenter les ressources minérales en périphérie et à l'intérieur des fosses proposées dans l'évaluation économique préliminaire (« ÉÉP ») publiée le 8 septembre 2020.

" Ces résultats témoignent encore une fois de notre capacité d'accroître la valeur de nos propriétés grâce à notre programme d'exploration dynamique. Nous croyons être en mesure d'apporter plus d'or au sein des actifs de notre projet phare Marban, un atout extrêmement précieux pour notre projet d'exploitation minière, nous donnant la possibilité de prolonger la durée de vie de la mine et d'augmenter sa production ", a déclaré le président et chef de la direction de Minière O3, M. Jose Vizquerra.

Tableau 1 : Résultats des forages (seuls les résultats supérieurs à 5 g/t Au * m sont rapportés, seuil de coupure 0,3 g/t Au et au-dessus de 200 m vertical)

Forage De

(m) À (m) Intervalle

(m) Au (g/t) Zone O3MA-20-006 82.3 86.3 4.0 1.6 Kierens O3MA-20-021 43.4 44.9 1.5 20.2 O3MA-21-046 17.6 31.0 13.4 4.1 incluant 23.8 25.0 1.2 23.0 O3MA-21-047 18.5 23.5 5.0 1.1 O3MA-21-066 49.2 59.0 9.8 9.5 O3MA-21-040 63.5 80.5 17.0 0.5 Marban et 86.5 107.0 20.5 0.6 O3MA-21-042 190.4 195.3 4.9 2.2 O3MA-21-044 113.5 115.0 1.5 9.1 O3MA-21-045 45.5 48.8 3.3 2.7 O3MA-21-036 41.0 45.5 4.5 2.4 O3MA-21-031 165.0 169.5 4.5 2.6 North et 181.2 184.7 3.5 1.9 et 205.2 211.0 5.8 1.2 O3MA-21-037 163.0 171.2 8.2 1.6 O3MA-21-039 206.1 206.9 0.8 7.3 O3MA-20-019 98.0 99.5 1.5 4.5 Orion

Figure 1 : Carte des forages du projet Marban

Mise à jour du programme de forage hivernal

La société a foré 86 000 mètres en 2019 et 2020 sur ses propriétés de Val-d'Or afin de tester le matériel potentiellement économique (« MPÉ ») en appliquant une maille de forage de 100 mètres pour étendre les ressources actuelles de 2,4 millions d'onces mesurées et indiquées (62,0 Mt @ 1,22 g/t Au) et de 1,5 million d'onces inférées (20,2 Mt @ 2,27 g/t Au) et pour faire des découvertes de nouvelles zones minéralisées. Minière O3 prévoit dévoiler d'autres résultats de forage de son programme hivernal 2021 dans les prochaines semaines.

Figure 2: Survol des propriétés Marban et Alpha

Marban - Développement de gisements

Le projet Marban est au cœur du district aurifère de Malartic. Le projet couvre 7 525 hectares et il est situé à 12 kilomètres de la mine Canadian Malartic. La production d'or projetée à partir de l'évaluation économique préliminaire (« ÉÉP ») prévoit une moyenne de 115 000 onces d'or par an pour une durée de vie de mine de 15,2 ans.

Le forage à Marban est concentré sur l'expansion de la minéralisation à l'intérieur et à l'extérieur des fosses proposées dans l'ÉÉP, ainsi que la découverte de nouvelles minéralisations. Un programme de forage de 80 000 mètres est en cours d'exécution cette année, avec 15 766 mètres forés à ce jour à Marban. Jusqu'à 8 foreuses seront mises à contribution afin de tester le MPÉ pour convertir les ressources présumées en ressources mesurées et indiquées, qui feront partie de la première réserve minérale de Marban. Les résultats de forage à proximité des fosses Marban et de son projet souterrain continueront d'être publiés dans les prochaines semaines.

Également, une ÉÉP a été complétée sur le projet en 2020 et une étude de préfaisabilité (« ÉPF ») sera complétée en 2022. Cette étape est un pas de plus dans la concrétisation du projet Marban vers la production. Minière O3 vise à devenir un des principaux producteurs aurifères d'ici 2026.

Alpha - Exploration avancée

Le projet Alpha est situé à 8 kilomètres à l'est de Val-d'Or, au Québec, et à 3 kilomètres au sud de la mine Lamaque d'El Dorado. La propriété couvre plus de 7 754 hectares et traverse 20 kilomètres de la prolifique Faille Cadillac. Minière O3 a une option d'achat qui accorde le droit d'acquérir une participation de 100 pourcents dans l'usine Aurbel située seulement à 10 kilomètres de la propriété Alpha pour 5,0 M $ CAN au cours des cinq prochaines années.

Le forage à Alpha est à un stade moins avancé que les forages du projet Marban et il est concentré sur l'exploration initiale, la délimitation et l'expansion des gisements. Un programme de forage de 56 000 mètres est en cours d'exécution cette année et la société a foré 31 384 mètres jusqu'à présent. Minière O3 mettra à contribution jusqu'à 3 foreuses dans le but de faire de nouvelles découvertes en utilisant sa stratégie de forage MPÉ et en visant la délimitation des gisements et l'expansion de la ressource actuelle. Les résultats de forage d'Alpha seront publiés dans les mois à venir dès que les résultats d'analyses seront disponibles.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Gariépy. (OIQ # 107538), VP Exploration, qui est une « personne qualifiée» au sens du Règlement 43-101 - Normes d'information sur les projets miniers («Règlement 43-101»).

Protocoles de contrôle de la qualité et de rapport

La détermination de la largeur réelle est actuellement inconnue, mais elle est estimée à 65-80% de l'intervalle de longueur de carotte rapporté pour les zones. Les résultats d'analyse n'ont pas de teneur de coupure supérieure,sauf indication contraire. Les interceptions se produisent dans les limites géologiques des zones principales, mais n'ont pas été corrélées à des zones individuels pour le moment. Les demi-carottes sont expédiées au laboratoire Agat à Val-d'Or, Québec et Mississauga, Ontario pour analyse. Les échantillons sont broyés à 75% passant -2 mm (10 mesh), une portion de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85% passant 75 microns (200 mesh) et 50 g est analysé à l'aide d'une digestion par fusion suivie d'une analyses par absorption atomique. Les échantillons titrants plus de 10,0 g / t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g. Les matériaux et les blancs standard certifiés commerciaux sont systématiquement insérés par les géologues de Minière O3 dans la chaîne d'échantillonnage tous les 18 carottes dans le cadre du programme AQ / CQ. Des tests tiers sont soumis à d'autres laboratoires désignés pour 5% de tous les échantillons. La conception du programme de forage, l'assurance qualité / contrôle de la qualité («AQ / CQ») et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées employant un programme d'AQ / CQ conforme à la norme NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie.

Au sujet de Minière O3

Minière O3, qui fait partie du groupe d'entreprises d'Osisko, est une entreprise d'exploration aurifère et un développeur minier engagé à mettre en production des gisements aurifères dans des camps miniers prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe chevronnée d'Osisko en matière de construction minière, alors que Minière O3 se dirige vers son objectif de devenir un producteur aurifère avec des gisements de plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V :OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com/

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent, mais pas toujours en utilisant des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu « , » interprété « , » l'avis de la direction « , » anticipe « ou » n'anticipe pas « , » planifie « , » budget « , » planifié « , » prévisions « , » estimations « , » croit « ou » a l'intention « ou des variantes de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient » ou « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » censés se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futures exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation du COVID-19; l'impact des perturbations liées au COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et d'autres impacts sur le marché financier et social du COVID-19 et les réponses au COVID 19. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction pense, ou considérées à l'époque comme des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne seront pas ceux anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

