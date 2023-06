TSXV:OIII | OTCQX:OIIIF - O3 Mining

TORONTO, le 27 juin 2023 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le changement de nom de certains projets au sein de la société afin d'en simplifier et clarifier la compréhension pour nos communautés et parties prenantes. Son projet phare, Marban Ingénierie, est renommé le projet Marban Alliance, et le projet précédemment appelé Marban Régional, qui couvre nos actifs régionaux d'exploration plus vaste, est renommé projet Horizon. La société a également le plaisir d'annoncer une mise à jour de l'avancée des études techniques, économiques et environnementales.

Figure 1: Carte délimitant les actifs Marban Alliance et Horizon (Groupe CNW/O3 Mining Inc.) Figure 2: Étapes du processus de développement minier (Groupe CNW/O3 Mining Inc.) Figure 3: Carte délimitant Marban Alliance (Groupe CNW/O3 Mining Inc.) Figure 4: Vue par satellite de Marban Alliance (Groupe CNW/O3 Mining Inc.) Figure 5: Carte délimitant l’actif Horizon (Groupe CNW/O3 Mining Inc.) Figure 6: Vue par satellite d’Horizon (Groupe CNW/O3 Mining Inc.) Related Documents View PDF Télécharger le communiqué de presse (Groupe CNW/O3 Mining Inc.)

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a déclaré, « Je suis très heureux de dévoiler le nouveau nom de notre projet phare : Marban Alliance, qui reflète notre engagement à ce qu'il se concrétise au bénéfice de toutes les communautés et les parties prenantes de la région. Nous continuerons de le développer en privilégiant des avenues gagnant-gagnant pour nos partenaires, les communautés d'accueil et nos actionnaires et nous restons déterminés à ce que les valeurs de développement durable et de responsabilité sociale soient au centre de nos actions alors que nous travaillons avec diligence pour faire avancer le projet Marban Alliance vers la production".

Faits saillants:

Afin de distinguer et de différencier la stratégie de la société en matière de développement minier et d'exploration régionale au sein de sa propriété Marban, la Société a décidé de différencier ses deux projets dans des actifs nouvellement définis.

Marban Ingénierie devient le projet Marban Alliance qui est au stade de développement avancé ( voir les figures 1 et 2). Ces types de projets font généralement l'objet de travaux approfondis et d'études menées par des tiers, qui évaluent la faisabilité technique et économique d'un projet minier.

qui est au stade de avancé voir les figures 1 et 2). Ces types de projets font généralement l'objet de travaux approfondis et d'études menées par des tiers, qui évaluent la faisabilité technique et économique d'un projet minier.

Marban Régional, avec l'ajout de l'actif Héva, devient le projet Horizon , qui est à l'étape initiale d'exploration qui représente un regroupement de l'exploration régionale de la Société dans le secteur de Malartic-Rivière-Héva (voir les figures 1 et 2) Les travaux sur ces projets visent à déterminer s'il y a une minéralisation significative qui justifie des travaux supplémentaires.

, qui est à l'étape qui représente un regroupement de l'exploration régionale de la Société dans le secteur de Malartic-Rivière-Héva (voir les figures 1 et 2) Les travaux sur ces projets visent à déterminer s'il y a une minéralisation significative qui justifie des travaux supplémentaires. Afin de refléter l'avancement du projet Marban Alliance , la Société a développé plusieurs outils informationnels et proposé une démarche participative . (www.Marban-Alliance.com)

, la Société a développé plusieurs . (www.Marban-Alliance.com) Minière O3 a entrepris des études d'optimisation afin d'améliorer les aspects techniques, environnementaux et économiques du projet Marban Alliance . Avec la création de nouvelles opportunités, le calendrier d'exécution de l'étude de faisabilité est en cours de révision (avec une amorce prévue dans la première moitié de 2024) afin d'assurer le développement de la meilleure version possible du projet qui prendra en compte les intérêts des parties prenantes et favorisera une cohabitation réussie en générant des retombées positives pour les communautés autochtones et locales.

La Société souhaite, avec ces changements, clarifier l'amalgame que les désignations antérieures pouvaient créer.

Figure 1 - Carte délimitant les actifs Marban Alliance et Horizon

Figure 2 - Étapes du processus de développement minier

Projet Marban Alliance

La Société a développé plusieurs outils de communication, ainsi qu'une approche collaborative spécifique, adaptée au stade de développement actuel du projet Marban Alliance. Dès aujourd'hui, le projet dispose de son propre site web, qui rassemble toutes les informations relatives au projet en un seul endroit : www.marban-alliance.com. Les nouveaux outils illustrent la progression du projet au-delà des considérations techniques et économiques et soulignent la contribution des partenaires locaux qui ont permis de faire avancer le projet jusqu'à son stade actuel.

Avec la participation active des membres des communautés locales, la Société estime que ce dialogue approfondi favorisera une intégration harmonieuse à l'Environnement, au fur et à mesure de l'avancement du projet vers la production.

La Société a la conviction que le projet Marban Alliance s'inscrit dans la continuité de la riche histoire minière du secteur Val-d'Or-Malartic.

Figures 3 - Carte délimitant Marban Alliance

Figures 4 - Vue par satellite de Marban Alliance

Rencontres avec les communautés

Minière O3 est à l'écoute des communautés, des citoyens, des organisations environnementales, des gouvernements, les premières nations et des autres parties prenantes avant et depuis qu'elle a déposé la description initiale du projet auprès de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et l'avis de projet auprès du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). (Voir communiqué du 22 novembre 2022).

Plusieurs rencontres se sont tenues à l'hiver et au printemps avec différents organisations et groupes citoyens. Dans le cadre de notre démarche participative, nous continuons le dialogue avec les résidents des communautés entourant le projet et les différentes autorités. Comme annoncé le 30 mai dernier (Communication au milieu), Minière O3 accueillera aujourd'hui, le 27 juin, les citoyens et citoyennes des communautés environnantes, lors de la Rencontre de voisinage qui se tiendra à la Maison du Citoyen à Dubuisson. Les participants pourront s'informer et échanger sur toutes les facettes du projet. Les détails concernant les prochaines rencontres et ateliers participatifs prévus par Minière O3 seront présentés lors de cette rencontre et seront disponibles sur le site de Marban Alliance dans le calendrier de la démarche participative du projet (www.marban-alliance.com/demarches-participatives)

Mise à jour des études

Études d'optimisation

Depuis la publication de l'étude de préfaisabilité (tel que définie ci-dessous) (Voir communiqué du 6 septembre 2022), Minière O3 s'est engagée dans un processus d'optimisation technique et technologique afin de déterminer le scénario unique qui sera évalué en détail lors de l'étude de faisabilité à venir.

Les évaluations de la première série d'opportunités d'optimisation du projet ont été complétées en T2-2023 et ont permis d'identifier une deuxième série d'opportunités qui sont en cours d'évaluation. Les leviers d'amélioration visés incluent la réduction du ratio de découvrement (ratio stérile : minerai), la réévaluation des infrastructures, y compris l'usine et les résidus, ainsi que l'ajout d'onces dans le plan de minage. Les contributions reçues dans le processus de consultations menées par l'AEIC et le MELCCFP ont permis d'identifier des opportunités en cours d'évaluation. La méthode d'évaluation des options a aussi été revue à la suite des suggestions reçues, afin d'ajouter certains indicateurs d'impact sociaux.

Une mise à jour du concept de la déviation du cours d'eau Keriens sera complétée d'ici la fin du deuxième trimestre de 2023.

Récolte de données terrain

Minière O3 a poursuivi la récolte de données environnementales et techniques en début 2023 afin de compléter les informations nécessaires à l'étude de faisabilité et aux études d'impacts potentielles. Les principaux éléments sont les suivants :

Des forages et tranchées géotechniques ont été complétés dans l'empreinte des infrastructures et de la déviation du chemin Gervais projetée. D'autres forages géotechniques et hydrogéologiques sont planifiés pour l'été 2023.

Des essais géochimiques sur les stériles, le minerai et le mort-terrain sont en cours.

L'inventaire de la faune aviaire se poursuit en début d'été 2023.

Les compléments aux études de l'habitat du poisson complétés au printemps 2023.

La caractérisation environnementale des sols phase 1 et 2 sur les endroits ciblés complétés en au début de T2-2023.

Études de faisabilité

Le calendrier de l'étude de faisabilité est en cours de révision et sera confirmé lorsque la deuxième série d'études d'optimisation sera complétée, ce qui pourrait aussi inclure le récent calcul des ressources du gîte Malartic H. (Voir le communiqué de presse du 20 juin 2023). Par conséquent, nous estimons que l'étude de faisabilité devrait débuter au premier semestre de 2024. Les études d'optimisation permettront de définir les éléments suivants essentiels à l'étude de faisabilité :

Taux de production annuel;

Sélection des équipements miniers;

Infrastructures minières nécessaires aux opérations;

Empreinte et accessibilité.

Projet Horizon

Le projet Horizon, nouvellement nommé englobe l'ensemble des actifs faisant précédemment partie de Marban Régional, la propriété Héva ainsi que certains claims récemment acquis indiqués sur la carte ci-dessous. Le projet Horizon demeure un actif d'exploration pour Minière O3 et continue de faire l'objet de travaux comme planifiés et annoncés (Voir Communiqué du 16 janvier 2023).

Figure 5 - Carte délimitant l'actif Horizon

Figures 6 - Vue par satellite d'Horizon

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien de l'expertise et du succès d'une équipe de chefs de file de l'industrie alors qu'elle grandit pour devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (62 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.miniereo3.com.

Informations scientifiques et techniques

Rapport technique

Les informations scientifiques et techniques relatives au projet Marban Alliance ( auparavant le projet Marban Ingénierie) sont étayées par le rapport technique intitulé " Marban Engineering Project NI 43-101 Technical Report & Pre-Feasibility Study Val-d'Or Quebec, Canada ", daté du 7 octobre 2022 (avec une date d'entrée en vigueur du 24 août 2022) (l'" étude de préfaisabilité "), qui a été préparé, révisé et approuvé par Renée Barrette, ing, James Purchase, P.Geo., Carl Michaud, P.Eng., Ali Hooshiar, P.Eng., Davood Hasanloo, P. Eng. et Andréanne Hamel, ing. qui sont tous des " personnes qualifiées " au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Il convient de se référer au texte intégral de l'étude de préfaisabilité, dont une copie est disponible électroniquement sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de O3 Mining.

Déclaration de la personne qualifiée

L'information scientifique et technique contenue dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par M. Louis Gariepy, P.Geo. B.Sc., vice-président, exploration de Minière O3, qui est une " personne qualifiée " au sens de l'instrument national 43-101 - Information concernant les projets miniers.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Dans ce communiqué de presse, ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations suivantes : la production annuelle prévue pour le projet Marban Alliance ; la durée de vie de la mine pour le projet Marban Alliance ; l'autorisation sociale d'exploitation de la société ; le calendrier et la capacité de la société à réaliser une étude de faisabilité pour le projet Marban Alliance, le cas échéant ; le calendrier et les résultats des études d'optimisation de la société ; et les travaux prévus, y compris les collectes de données sur le terrain. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage à Malartic H; l'importance des résultats de forage; la capacité des résultats de forage de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de la Société de produire une mise à jour de l'estimation des ressources minérales à Malartic au T2 2023 (ou à tout autre moment); la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables, mais rien ne garantit que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

SOURCE O3 Mining Inc.

Renseignements: sur Minière O3, veuillez communiquer avec : José Vizquerra | Président, chef de la direction et administrateur, [email protected]; Jean-Félix Lepage | Vice-président, projets, [email protected], Telephone: +1 (819) 864-7070; Sans frais : +1 (833) 979-3516, Téléphone : +1 (873) 381-2014, [email protected], 1440-155 University Avenue, Toronto (Ontario) M5H 3B7