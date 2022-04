Faits saillants du rapport

Obtention de la certification UL 2723 ECOLOGO MD

Tenue de la première réunion d'information citoyenne pour les résidents autour du projet Marban;

Aucun cas de COVID-19 en 2021;

Production de son premier inventaire des émissions de GES;

8 953 arbres plantés dans le cadre du plan de réhabilitation environnementale ;

Taux de diversité des genres d'approximativement 39 %;

2 542 heures de formation pour les employés sur l'environnement, l'exploration et la géologie, la santé et la sécurité, la gouvernance/gestion et les ressources humaines,

70 000 $ CA contribués sous forme de dons et de commandites.

« Minière O3 a continué d'intégrer les pratiques de développement durable comme élément fondamental de notre stratégie d'affaires, ce qui nous a permis de franchir des jalons importants. Je suis très fier de ce que l'équipe a accompli au cours de la dernière année alors que nous travaillons en collaboration pour créer un avenir en cohésion avec le développement durable tout en bâtissant les projets de demain », a déclaré M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3.

Myrzah Bello, Vice-présidente, Développement durable et Ressources humaines, a commenté : « Notre rapport ESG 2021 souligne comment le développement durable a été davantage intégré dans notre stratégie d'entreprise, alors que nous avons maintenu les changements climatiques et les considérations ESG à l'avant-plan de toutes nos actions. Nous sommes fiers de maintenir des relations ouvertes et transparentes avec nos parties prenantes; ce rapport intègre ce que nous avons entendu et leurs commentaires continueront d'avoir une influence sur la suite des choses. »

Le rapport ESG 2021 est le deuxième rapport divulgué par Minière O3 et a pour but de fournir aux actionnaires et aux parties prenantes un outil clair permettant de suivre les progrès de Minière O3 alors qu'elle continue d'atteindre ses objectifs liés aux critères ESG. Le rapport a été révisé et approuvé par la vice-présidente au développement durable et aux ressources humaines, par le comité du développement durable du conseil d'administration et par la haute direction.

Cliquer ici pour consulter le rapport ESG 2021 de Minière O3.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien, de l'expertise et du succès de l'équipe d'Osisko en construction de mines dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereO3.com

Renseignements: José Vizquerra Benavides, Président, chef de la direction et administrateur, Sans frais : +1 (833) 979-3516, Téléphone : +1 (873) 381-2014; Sans frais : +1 (833) 979-3516, Téléphone : +1 (873) 381-2014, [email protected], 1440-155 University Avenue, Toronto (Ontario) M5H 3B7