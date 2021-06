« Tout en avançant vers notre vision de devenir un producteur minier de premier ordre, nous continuons d'implanter des pratiques plus durables, une composante fondamentale de notre stratégie d'affaires. Dans ce rapport, vous découvrirez ce que nous avons fait à ce jour, ce que nous avons l'intention de faire dans le futur et comment nous envisageons réaliser nos objectifs de développement durable. » conclut Jose Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3.

Cliquez ici afin de visionner le premier rapport ESG de Minière O3.

En Bref

Les pratiques et valeurs au sein de l'industrie minière ont beaucoup évoluées et Minière O3 est fière de participer à cette transition vers de nouvelles façons de faire, au bénéfice de tous. En tant que minière nouvelle génération, l'entreprise croit fermement que le développement durable doit être au cœur de sa stratégie d'affaires tout au long de la poursuite de ses activités au Québec.

« Lors de l'élaboration des projets de demain, les changements climatiques et les critères ESG doivent être intégrés dès leur conception, et ce, jusqu'à l'achèvement de ceux-ci. Comme vous le verrez dans ce rapport, le développement durable est une partie intégrante de la stratégie de Minière O3 », explique Myrzah Bello, Directrice du développement durable de Minière O3.

Points Saillants

Minière O3 s'engage à une intégration de pratiques de développement durable via un travail sécuritaire et éthique respectant le contexte social, environnemental et économique existant au sein des communautés d'accueil ;

Minière O3 s'engage à consulter et travailler avec les Premières Nations afin de s'assurer que ses projets seront développés en considérant leurs attentes et leurs besoins ;

Minière O3 vise l'obtention de la certification ECOLOGO en 2021 ;

Minière O3 minimise son impact environnemental en privilégiant des façons de faire à la fine pointe de la technologie, notamment l'intelligence artificielle pour ses explorations ;

Depuis ses débuts, Minière O3 s'est donnée comme mission de contribuer aux organismes locaux dans les secteurs de l'éducation et de la santé ;

Minière O3 vise à atteindre un taux de diversité de 40% au sein de son conseil d'administration d'ici 2022 ;

Minière O3 s'engage à faire un suivi et une mise à jour constante de ses objectifs ESG. La transparence et les pratiques responsables guideront ce processus.

Au sujet de Minière O3

Minière O3, qui fait partie du groupe d'entreprises d'Osisko, est une entreprise d'exploration aurifère et un développeur minier engagé à mettre en production des gisements aurifères dans des camps miniers prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe chevronnée d'Osisko en matière de construction minière, alors que Minière O3 se dirige vers son objectif de devenir un producteur aurifère avec des gisements de plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V :OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com/

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent, mais pas toujours en utilisant des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu « , » interprété « , » l'avis de la direction « , » anticipe « ou » n'anticipe pas « , » planifie « , » budget « , » planifié « , » prévisions « , » estimations « , » croit « ou » a l'intention « ou des variantes de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient » ou « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » censés se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futures exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation du COVID-19; l'impact des perturbations liées au COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et d'autres impacts sur le marché financier et social du COVID-19 et les réponses au COVID 19. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction pense, ou considérées à l'époque comme des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne seront pas ceux anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

SOURCE O3 Mining Inc.

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec : Jose Vizquerra, Président, chef de la direction et administrateur, Numéro sans frais : +1 (833) 979-3516, Téléphone : +1 (873) 381-2014

Liens connexes

https://o3mining.com/