TORONTO, le 31 janv. 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir de fournir une rétrospective de 2023 ainsi qu'un aperçu des perspectives pour 2024, en se concentrant sur les catalyseurs essentiels pour réduire les risques du projet Marban Alliance, progresser dans les synergies stratégiques potentielles, et lancer l'étude de faisabilité. La Société est enthousiaste à l'idée d'entrer dans une nouvelle phase de développement en 2024 tout en maintenant son engagement communautaire dans le cadre d'un développement durable.

« En 2023, notre équipe s'est fixé des objectifs ambitieux de maximiser la valeur pour les actionnaires et les parties prenantes, et de démontrer le potentiel de croissance et d'améliorations techniques pour le projet Marban Alliance. Les efforts acharnés de notre équipe pour atteindre ces objectifs témoignent de notre confiance envers Marban Alliance et de notre engagement à générer de la valeur pour nos actionnaires et autres parties prenantes. En envisageant la transition de l'exploration au développement en 2024, nous nous concentrons sur le développement des opportunités du projet Marban Alliance en améliorant la ressource à Malartic H, en peaufinant nos paramètres d'ingénierie et d'estimation, et en développant des partenariats stratégiques potentiels sur des synergies dans le traitement du minerai et la gestion des résidus. Nous continuerons à collaborer activement avec les communautés locales et autres parties prenantes dans le développement du projet Marban Alliance pour adopter les meilleures pratiques de l'industrie et maintenir un standard d'excellence en matière de développement durable. », a déclaré le président et chef de la direction de Minière O3, M. José Vizquerra.

Perspectives pour 2024 - Marban Alliance

Études d'ingénierie et techniques

Lancement de l'étude de faisabilité sur Marban Alliance prévu au T2 2024 suite aux résultats de l'optimisation technique du scénario autonome présenté dans l'étude de préfaisabilité vers des scénarios de traitement alternatifs.

Discussions avec des pairs de l'industrie afin d'évaluer de potentielles synergies de traitement du minerai et développer des partenariats mutuellement bénéfiques.

Finalisation des études métallurgique, géotechnique et géomécanique requises pour l'étude de faisabilité.

Ressources

28 000 mètres de forage intercalaire à Malartic H (342 000 oz d'or basées sur 10 203 Kt à 1,04 g/t d'or) pour convertir les ressources minérales présumées en ressources minérales de catégorie indiquée (voir le communiqué de Minière O3 daté du 20 juin 2023, intitulé « Minière O3 publie une première estimation de ressources minérales pour Malartic H »).

Obtention des permis environnementaux

Nous nous attendons à finaliser les études environnementales de base et à initier l'étude d' impacts.

Engagements communautaires

Création d'un groupe de travail avec des représentants des communautés locales : citoyens, élus municipaux, Premières Nations, organismes sociaux, etc., dans le but d'intégrer les idées, les suggestions et les préoccupations de la communauté et d'explorer certains thèmes spécifiques afin d'améliorer le projet Marban Alliance.

Ouverture d'un bureau de relations communautaires dans la communauté locale.

Poursuite des consultations avec les parties prenantes clés, incluant sans s'y limiter, les citoyens, les communautés d'accueil, les Premières Nations, les représentants municipaux, provinciaux et fédéraux, etc.

Figure 1 : Marban Alliance et Projet Horizon

Perspectives pour 2024 - Projets d'Exploration

Projet Horizon

Plus de 3 000 mètres de forage sur le secteur Horizon SW / Ludovick où des intercepts de forage aurifères historiques justifient un suivi le long d'un segment de 2,5 km du corridor de la faille Parfouru.

Suivi sur les résultats des deux premiers sondages qui ont affiché un contexte favorable à la présence de minéralisation de type sulfure massif volcanogène (« SMV ») sur la propriété Horizon, incluant du forage sur 8 autres anomalies de polarisation provoquée qui ont été identifiées au sein de la séquence volcanique de 14 km de long. Les cibles sélectionnées seront testées par forage selon un espacement de 400 mètres à une profondeur verticale de 300 mètres et des levés électromagnétiques de type Pulse seront effectués dans chaque sondage afin de couvrir rapidement les horizons et découvrir une minéralisation de SMV significative.

Projet Kinebik

Compilation des travaux historiques sur le projet Kinebik.

Un programme de forage du mort-terrain devrait débuter à l'hiver 2024 afin d'établir des cibles de forage initiales dans certains secteurs spécifiques le long des 40 km d'étendue latérale couverts par le projet Kinebik le long de la zone de faille de Casa Berardi.

Des travaux de cartographie géologique, de prospection et d'échantillonnage de sols devraient débuter à l'été 2024.

Projets secondaires

Évaluation continue de cibles d'exploration potentielles ou de stratégies de monétisation pour les projets secondaires.

Figure 2: Carte des propriétés de Minière O3

Perspectives pour 2024 - Développement Durable

Engagement à maintenir notre certification UL 2723 ECOLOGO MD pour les sociétés d'exploration minière. La formation continue de nos employés, l'application de nos procédures ESG et la recherche constante de solutions innovantes afin d'améliorer le bilan ESG, seront au cœur de nos activités d'exploration. Un deuxième audit de terrain visant à maintenir la certification est planifié à l'été 2024.

Engagement à améliorer continuellement nos pratiques, à favoriser des partenariats collaboratifs et à façonner l'avenir responsable de l'exploration et de l'exploitation minière.

Nous prévoyons élaborer et adopter une politique de dialogue avec les communautés autochtones et une politique de dialogue avec les communautés d'accueil.

Nous prévoyons élaborer et adopter une politique de dialogue avec les communautés autochtones et une politique de dialogue avec les communautés d'accueil.

Faits saillants de 2023

Réalisation de robustes campagnes de forage à Marban Alliance et Horizon - Plus de 19 000 mètres ont été forés en 86 sondages à Marban Alliance en 2023, incluant des campagnes de forage sur les cibles Upper Camflo, Orion, Hygrade Fold, Malartic H, Malartic W, Kierens-Norlartic et Norlartic Extension. Plus de 8 000 mètres ont été forés à Horizon en 2023 sur les cibles Marbenite/Norbenite Extensions et SMV.

Dépôt d'une première estimation de ressources minérales (« ERM ») pour Malartic H - Des ressources minérales présumées à ciel ouvert ont été définies sur la zone Malartic H, totalisant 342 000 oz Au basées sur 10 203 Kt à 1,04 g/t d'or en appliquant une teneur de coupure de 0,30 g/t . L'ERM a été basée sur près de 29 000 mètres de forage contenue dans 103 sondages, incluant 8 036 mètres en 25 sondages forés par la Société en 2022 et 2023. (Voir le communiqué de Minière O3 daté du 20 juin 2023, intitulé « Minière O3 publie une première estimation de ressources minérales pour Malartic H »).

Découverte d'un environnement propice aux sulfures massifs volcanogènes (« SMV ») sur le projet Horizon - Les deux premiers sondages forés dans la ceinture favorable aux SMV sur le projet Horizon ont rencontré des valeurs anomales en métaux de base et précieux, qui sont comparables aux gammes de valeurs que l'on retrouve dans les horizons exhalatifs associés à des SMV dans d'autres prolifiques ceintures de l'Abitibi comme le Contact C à Noranda et la Tuffite Clé à Matagami .

Présence renforcée dans le secteur de Casa Berardi - Acquisition des propriétés Kinebik de NewOrigin Gold Corp. et des propriétés Cameron d'Entreprises minières Globex inc., lesquelles chevauchent, sur une étendue latérale de plus de 40 km, la prolifique zone de faille aurifère de Casa Berardi et qui ont été combinées par la Société en un projet consolidé nommé le « projet Kinebik ».

Transfert de la propriété Éléonore Opinaca dans « Electric Elements Mining Corp. » - La création et la capitalisation de « Electric Elements Mining Corp. », avec d'autres propriétés provenant d'Osisko Développement Corp., procurent à la Société une exposition à l'exploration pour le lithium dans la région d'Eeyou Istchee au Nunavik (Québec).

Reconnaissance des pratiques de développement durable exemplaires - La Société a remporté le Prix du développement durable 2024 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs ainsi que le Prix 2023 pour l'excellence en développement durable de l'Association de l'exploration minière du Québec. Ces prestigieux prix, tant au niveau canadien que québécois, témoignent de notre engagement et de notre détermination à améliorer continuellement nos pratiques, à favoriser les partenariats collaboratifs et à façonner l'avenir responsable de l'exploration et de l'exploitation minière.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal de Minière O3, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43‑101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43‑101 »).

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com .

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Dans le présent communiqué de presse, ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les énoncés suivants : le potentiel de croissance et d'améliorations techniques sur le projet Marban Alliance; les perspectives de marché positives pour 2024; la réalisation de l'EF selon l'échéancier prévu ou à tout autre moment; les énoncés portant sur les plans d'exploration et autres objectifs d'affaires de la Société; la capacité de convertir les ressources présumées à ciel ouvert à Malartic H à la catégorie indiquée; la capacité de l'exploration (incluant le forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; l'achèvement et les résultats des études d'optimisation de la Société et des autres évaluations détaillées en vue de l'étude de faisabilité planifiée par la Société; les discussions avec des partenaires stratégiques; le maintien par la Société de sa certification UL 2723 ECOLOGOMD pour les sociétés d'exploration minière et l'audit de terrain associé; le fait que la Société améliore continuellement ses pratiques, favorise les partenariats collaboratifs et façonne l'avenir responsable de l'exploration et de l'exploitation minière; que la Société élabore et adopte une politique de dialogue avec les communautés autochtones et une politique de dialogue avec les communautés d'accueil; que la Société termine les études environnementales du milieu d'accueil et commence l'étude d'évaluation des impacts sur le projet Marban Alliance; l'atteinte de la production sur l'une ou l'autre des propriétés de la Société; que la Société devienne un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces au Québec; et la capacité de la Société à livrer des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à la capacité des activités d'exploration (incluant le forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation de la direction; la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable; la capacité de la Société d'obtenir tous les permis nécessaires, les consentements ou les autorisations requis pour ses activités planifiées; la capacité de la Société d'amasser les fonds nécessaires ou d'être pleinement en mesure de mettre en œuvre ses stratégies d'affaires; et le prix de l'or. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

