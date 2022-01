« 2021 a été une année couronnée de succès pour Minière O3. À Marban, nous avons réalisé un programme de forage intercalaire qui nous a permis de convertir les ressources présumées au sein des fosses de l'évaluation économique préliminaire (« EEP »), et nous avons aussi agressivement foré pour augmenter l'étendue de la minéralisation à l'extérieur des fosses envisagées dans l'EEP. Les résultats de ces travaux seront intégrés à la mise à jour des ressources au cours des prochains mois. En 2022, nos objectifs sont de terminer l'étude de préfaisabilité (« EPF ») à Marban tout en poursuivant nos travaux de forage dans l'extension Camflo en profondeur, à la recherche de matériel potentiellement économique (« MPE »), en vue d'augmenter l'envergure de l'exploitation minière potentielle. Sur le projet Alpha, nous voulons convertir le MPE en ressources de catégorie présumée dans le secteur Akasaba, augmenter l'étendue des ressources aux gîtes Kappa et Bulldog, tout en mettant l'accent sur l'exploration dans le secteur Omega. Le projet Alpha comporte une option d'achat convenue pour l'usine Aurbel, où nous réaliserons une étude préliminaire sur le redémarrage potentiel de l'usine et du parc à résidus. Nous sommes très excités de voir ce que l'année 2022 nous réserve, et avons hâte de franchir chacune des étapes qui nous attendent », a déclaré José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3.

Résumé des travaux de forage prévus en 2022

La Société a foré un total de 118 951 mètres en 2021 sur ses projets Marban et Alpha, et continuera d'accroître ses ressources actuelles, qui s'établissent à 2,4 millions d'onces mesurées et indiquées (62,0 Mt @ 1,22 g/t Au)1 et 1,3 million d'onces présumées (19 Mt @ 2,13 g/t Au)1, et de faire de nouvelles découvertes.

En 2022, Minière O3 avancera son programme de forage à grande échelle, avec 73 000 mètres planifiés sur ses projets Alpha et Marban.

Survol de forage 2022



Q1 Q2 Q3-Q4

Forage 7 foreuses (30 000 mètres) 4 foreuses (16 000 mètres) 4 foreuses (27 000 mètres)



Détails Expansion des ressources à

Bulldog, Kappa et Camflo, et

vérification de cibles à Omega et

près de la surface à Marban Forage de délimitation

à Bulldog, expansion

des ressources à Kappa

et Camflo Dépôt de l'EPF pour

Marban, expansion des

ressources à Bulldog,

Akasaba et dans

l'extension Camflo, et

lancement du

programme de forage

de stérilisation à Marban







Figure 1 : Survol des propriétés Marban et Alpha

Projet Marban - 40 000 mètres

Le projet Marban est au cœur du camp minier aurifère de Malartic. Le projet couvre 7 525 hectares et est situé à 12 kilomètres de la mine Canadian Malartic. Les efforts à Marban seront axés sur le volet Marban Ingénierie, essentiellement la réalisation de l'EPF pour Marban et les futures études économiques, et le programme d'exploration du volet Marban Régional, couvrant l'ensemble du projet Marban incluant les secteurs moins explorés.

Marban Ingénierie :

Mise à jour des ressources d'ici la fin du premier trimestre de 2022 , incluant les résultats de notre programme de forage à grande échelle.

Réalisation de l'étude de préfaisabilité (« EPF ») d'ici le troisième trimestre de 2022 en mettant l'accent sur la réalisation des travaux de terrain, la finalisation des essais métallurgiques, géotechniques et géomécaniques, les études d'optimisation économique, ainsi que l'avancement des études de références environnementales.

Marban Régional :

Vérifications dans le secteur de l'extension Camflo pour du matériel potentiellement économique , qui permettrait d'accroître les ressources au sein du projet Marban.

Lancement du programme d'exploration sur le reste de la propriété minière. La superficie de ce secteur qui a été est trois fois plus grande que la superficie du secteur ciblé par le volet Marban Ingénierie, elle englobe plusieurs indices aurifères historiques et a été relativement peu foré.

Feuille de route de l'étude de préfaisabilité pour Marban :

Travaux qu'il est prévu de réaliser Q1 Q2 Q3 Essais métallurgiques

Estimation des ressources

Travaux de terrain

géotechniques et

géomécaniques et essais

en laboratoire Analyse hydrologique et

hydrogéologique

Conception minière

Conception de l'usine

et du parc à résidus Estimation des coûts

et évaluation

économique

EPF - Rapport

technique conforme

au Règlement 43-101

Figure 2 : Survol du projet Marban

Projet Alpha - 33 000 mètres

Expansion des gisements connus à Kappa et Bulldog et préparation d'une estimation des ressources lorsque les ressources seront suffisantes pour générer un scénario économique.

et préparation d'une estimation des ressources lorsque les ressources seront suffisantes pour générer un scénario économique. Suivi des veines de type Sigma recoupées dans le secteur Omega afin de confirmer l'existence d'un système aurifère proximal à la mine Lamaque d' Eldorado , encaissé dans un contexte géologique similaire.

afin de confirmer l'existence d'un système aurifère proximal à la mine Lamaque d' , encaissé dans un contexte géologique similaire. Conversion et expansion des ressources du gisement Akasaba, qui présente un potentiel pour la production d'or à court terme, puisque la majeure partie du gisement a déjà été foré selon une maille serrée dans les 300 premiers mètres à partir de la surface.

Figure 3 : Survol du projet Alpha

Développement durable

Le développement de projets responsables est au centre de la stratégie de Minière O3. La capacité de son équipe à gérer les enjeux de développement durable s'est accrue de façon exponentielle. La Société est déterminée à continuer sa progression en la matière, par l'entremise des initiatives suivantes :

Conserver la certification UL 2723 ECOLOGO MD - La Société continuera d'appliquer les procédures de développement durable déjà mises en place, tout en veillant à continuellement améliorer ses pratiques actuelles.

- La Société continuera d'appliquer les procédures de développement durable déjà mises en place, tout en veillant à continuellement améliorer ses pratiques actuelles. Santé et sécurité - Selon l'évolution de la pandémie de COVID-19, Minière O3 poursuivra ses efforts de renforcement de ses mesures sanitaires visant à préserver la santé et la sécurité de ses employés, des entrepreneurs et des communautés. La Société continuera de promouvoir une culture de santé et de sécurité dans toutes ses activités, puisque la sécurité est au centre des valeurs de la Société. La prévention est le pilier de son programme de gestion de la santé et de la sécurité; ainsi la formation, le suivi des performances et la production de rapports seront les éléments notables cette année.

- Selon l'évolution de la pandémie de COVID-19, Minière O3 poursuivra ses efforts de renforcement de ses mesures sanitaires visant à préserver la santé et la sécurité de ses employés, des entrepreneurs et des communautés. La Société continuera de promouvoir une culture de santé et de sécurité dans toutes ses activités, puisque la sécurité est au centre des valeurs de la Société. La prévention est le pilier de son programme de gestion de la santé et de la sécurité; ainsi la formation, le suivi des performances et la production de rapports seront les éléments notables cette année. Environnement - Cette année, en plus de maintenir ses procédures et protocoles environnementaux, la Société veut déterminer ses risques en matière de changements climatiques, identifier les innovations qui permettraient de réduire davantage ses impacts, et poursuivre la réhabilitation de sites d'exploration. Enfin, la Société complètera les études environnementales de référence et entreprendra le processus d'avis de projet au fédéral et au provincial pour le projet Marban.

- Cette année, en plus de maintenir ses procédures et protocoles environnementaux, la Société veut déterminer ses risques en matière de changements climatiques, identifier les innovations qui permettraient de réduire davantage ses impacts, et poursuivre la réhabilitation de sites d'exploration. Enfin, la Société complètera les études environnementales de référence et entreprendra le processus d'avis de projet au fédéral et au provincial pour le projet Marban. Relations communautaires - Minière O3 contribue au développement social et économique des communautés par l'achat local de biens et de services, l'emploi de travailleurs locaux et le soutien d'initiatives communautaires. La Société veut s'intégrer encore plus dans la communauté locale et veut continuer de développer des partenariats avec les parties prenantes importantes comme les communautés algonquines.

- Minière O3 contribue au développement social et économique des communautés par l'achat local de biens et de services, l'emploi de travailleurs locaux et le soutien d'initiatives communautaires. La Société veut s'intégrer encore plus dans la communauté locale et veut continuer de développer des partenariats avec les parties prenantes importantes comme les communautés algonquines. Talent et culture - Les employés de la Société ont un potentiel de croissance personnelle et professionnelle chez Minière O3. Comme toute entreprise, la Société est confrontée au défi actuel que posent le recrutement et la rétention de talent. Minière O3 s'efforcera d'élaborer une stratégie d'entreprise de talent et de culture, puisque son personnel constitue un atout incontournable.

Revue de l'année 2021

Minière O3 a le plaisir de partager son rapport Revue de l'année 2021. L'année 2021 a été une année couronnée de succès, avec notamment la vente du projet Garrison et le début du partenariat stratégique avec Moneta Gold, la découverte de nouvelles zones à Alpha et Marban, la publication du tout premier rapport ESG de la Société, l'obtention de la certification UL 2723 ECOLOGOMD pour l'exploration minière, et la mise en œuvre de procédures et de pratiques exemplaires dans tous les piliers de l'ESG.

Le rapport peut être consulté sur le site web de la Société à l'adresse : https://miniereo3.com/revue-de-lannee/

1/ Inventaire minéral: i) Voir Rapport technique Marban 2020 préparé par Ausenco Engineering Canada, Moose Mountain Technical Services et WSP Canada , ii) Voir Rapport technique Orenada 2018 préparé par InnovExplo inc., iii) Voir Rapport technique Akasaba 2014 préparé par Geologica inc., et Geopointcom inc., iv) Voir Rapport technique Simkar Gold 2015 préparé par MRB et Associés, v) Voir Rapport technique East Cadillac 2017 préparé par MRB et associés vi) Voir Rapport technique Sleepy 2014 préparé par GeoPointCom inc.

Personnel qualifié

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ # 993), Directeur de l'exploration, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 - Normes d'information sur les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gisements de plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V :OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com/

