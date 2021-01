«2020 a été une année historique pour Minière O3 et l'année 2021 est en passe de surpasser son succès, avec d'importants catalyseurs à l'horizon », a commenté José Vizquerra, PDG et président de Minière O3.

« Après avoir négocié avec succès le partenariat de notre projet Garrison dans le district de Timmins en Ontario (voir le communiqué de presse du 14 janvier 2021), l'entreprise a stratégiquement priorisé son attention sur ses propriétés et se concentrera désormais sur ses propriétés dans le district de l'Abitibi au Québec en même temps que nous poursuivons le plus grand programme de forage de l'histoire de l'entreprise. Nous visons à tirer parti de l'élan produit par le EEP Marban en définissant plus de ressources alors que nous déplaçons le projet vers un PFS, tandis que sur Alpha, continuer avec l'essentiel du forage alors que nous ciblons le forage de définition des ressources à travers notre paquet de terre. Restez à l'écoute pour la publication régulière des résultats de forage dans ce qui promet d'être une année très chargée pour l'entreprise. "

Objectifs 2021

En juin 2020, Minière O3 a lancé une campagne bien financée de forage de 150,000 mètres sur ses projets à Val-d'Or Québec, qui se poursuivra jusqu'en 2021.

PROJET MARBAN

« Marban est notre projet étoile et nous visons à tirer parti du PEA de l'année dernière en lançant le PFS en 2021. Nous pensons qu'il y a beaucoup plus d'or que nous pouvons apporter dans les ressources existantes en développant les gisements existants et en forant d'autres zones potentielles à proximité avec le potentiel de croissance de l'exploitation minière que nous prévoyons. Nous nous engageons à faire progresser Marban aussi vite que possible et à réaliser notre vision de devenir un producteur d'or. » a déclaré M. Vizquerra.

Figure 1: Propriété Malartic

50 000 mètres de forage.

Tester les extensions des gisements de minerai inclus dans l'EEP de septembre 2020 (voir communiqué de presse du 8 septembre 2020) pour accroître la base de ressources minérales spécifiquement concentrée sur les gisements Norlartic - Kierens, North-North, North Shear, Marban et Gold Hawk.

D'autres cibles de forage, Orion #8, MK, Malartic H, Marban NE et Camflo deep, comprennent des extensions de zones minéralisées historiques à moins de 3 kilomètres des coquilles de la fosse EEP, qui offrent un potentiel supplémentaire pour augmenter les ressources dans la zone du projet minier Marban.

Lancer Marban PFS en 2021, en mettant l'accent sur le travail sur le terrain, les essais métallurgiques et les études de compromis économiques, en plus de faire progresser les études d'impact environnemental. L'entreprise continuera également d'explorer le potentiel géologique du projet Marban.

PROPRIÉTÉ ALPHA

« Chez Alpha, nous avons une stratégie en trois volets sur un pipeline de cibles allant de la base à la délimitation et à l'expansion des gisements, que nous forons simultanément. Alpha est souvent éclipsé par Marban mais c'est tout aussi excitant en raison de l'importante position foncière que nous avons au cœur du district de l'Abitibi. Avec une option d'achat convenue pour l'usine d'Aurbel l'année dernière, Minière O3 a l'opportunité de mener une opération minière à un coût relativement bas, une fois que nous avons défini et délimité des ressources suffisantes et terminé les études économiques. Pour cette raison, la majeure partie des forages de cette année se concentre sur Alpha afin de fournir rapidement des ressources afin que nous puissions commencer à conceptualiser les scénarios miniers possibles. Comme le montre le récent partenariat de notre projet Garrison, l'appétit pour les gisements d'or dans les principales régions productrices d'or augmente, ce qui est de bon augure pour l'avancement futur d'Alpha et c'est pourquoi nous poursuivons également des découvertes », a déclaré Jose Vizquerra.

Figure 2: Propriété Alpha

100,000 mètres de forage.

Étendre les gisements connus en profondeur à Orenada, Simkar, Akasaba et Bulldog et procéder à une estimation des ressources lorsque nous estimons qu'il y a suffisamment de ressources pour générer un scénario économique.

Suivi des intersections de forage importantes pour prouver la continuité des teneurs et des largeurs dans le but de se transformer en nouveaux gisements à Epsilon, Pontiac Est, Omega, Valdora et El Sol.

Tester des cibles à travers la propriété pour faire de nouvelles découvertes sur les quatre types de minéralisation: Faille Cadillac, Skarn / porphyre, Sill Anamaque et corridor Sigma - Lamaque. Ces objectifs ont été générés l'année dernière à partir d'une combinaison de compilation interne, de programme d'été de tranchées et d'utilisation d'une étude de ciblage de l'intelligence artificielle (« IA ») par Mira Geoscience.

RÉSUMÉ DU FORAGE 2021



Q1 Q2 Q3-Q4

Forage 12 Fourreuses (50,000 mètres) 6 Fourreuses (20,000 mètres) 4 Fourreuses (30,000 mètres)



Details Forage de délimitation à Bulldog,

expansion des ressources sur les

gisements les plus prometteurs et

tests de cibles régionales axés sur

les zones humides gelées Forage de délimitation,

expansion des ressources

sur les gisements les plus

prometteurs et tests de

cibles régionales Initier PFS à Marban Expansion des ressources

sur les gisements les plus

prometteurs et test des

cibles régionales







RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE

Minière O3 se consacre à devenir une société d'exploration et de développement minier de premier plan en offrant un rendement supérieur à nos actionnaires et des avantages à long terme à nos parties prenantes. En tant qu'organisation, nous croyons que nos valeurs fondamentales, la sécurité, l'intégrité, l'éthique de travail, le respect, l'unité et la responsabilité, sont une force directrice pour nous et nous nous engageons à les suivre avec diligence.

Santé et Sécurité - La sécurité étant une de nos valeurs fondamentales, nous continuons à renforcer les mesures sanitaires pour préserver la santé et la sécurité de nos employés, sous-traitants et de nos communautés, alors que nous naviguons dans la pandémie du COVID-19. Notre programme de gestion de la santé et de la sécurité continuera d'être affiné et amélioré pour protéger et promouvoir une culture de la santé et de la sécurité dans toutes nos activités.

- La sécurité étant une de nos valeurs fondamentales, nous continuons à renforcer les mesures sanitaires pour préserver la santé et la sécurité de nos employés, sous-traitants et de nos communautés, alors que nous naviguons dans la pandémie du COVID-19. Notre programme de gestion de la santé et de la sécurité continuera d'être affiné et amélioré pour protéger et promouvoir une culture de la santé et de la sécurité dans toutes nos activités. Environnement - Nous assurons la gérance de l'environnement en intégrant la responsabilité environnementale dans nos opérations. Nous continuerons à adopter nos procédures et les protocoles environnementaux, en outre, notre programme de formation sur les meilleures pratiques environnementales pour garantir la conformité aux lois, permis et réglementations applicables et minimiser nos impacts. Nous poursuivrons les études environnementales de base de nos projets principaux.

- Nous assurons la gérance de l'environnement en intégrant la responsabilité environnementale dans nos opérations. Nous continuerons à adopter nos procédures et les protocoles environnementaux, en outre, notre programme de formation sur les meilleures pratiques environnementales pour garantir la conformité aux lois, permis et réglementations applicables et minimiser nos impacts. Nous poursuivrons les études environnementales de base de nos projets principaux. Relations Communautaires - Dans le but de nous associer et de contribuer positivement à l'avancement socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons, nous continuerons à établir des relations de confiance et grande valeur avec un large éventail de parties prenantes dans nos communautés locales.

- Dans le but de nous associer et de contribuer positivement à l'avancement socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons, nous continuerons à établir des relations de confiance et grande valeur avec un large éventail de parties prenantes dans nos communautés locales. Responsabilité Sociale des Entreprises (« RSE ») - Nous mettons en place nos procédures de RSE conformément aux certifications RSE telles que ECOLOGO pour un développement responsable de l'exploration minière.

Jalons 2020

2020 a été une année de réalisations chez O3 Mining, car nous avons franchi de nombreux jalons importants. Il s'agit notamment de la livraison d'un EEP sur Marban avec une valeur actuelle nette (VAN) après impôts de C$423 M et un taux de rendement interne (TRI) de 25,2% à un prix de référence d'or de US$1450/oz, la livraison d'un EEP sur Garrison avec une VAN après impôts de C$321 M et un TRI de 33%, l'option d'achat sur l'usine Aurbel pour Alpha et l'achèvement de 68,263 mètres forés, dépassant les 50,000 mètres initialement prévus pour l'année (voir le communiqué de presse de janvier 20, 2020). En outre, Minière O3 a levé C$40,2 M via un achat ferme (voir le communiqué de presse du 19 juin 2020) et est désormais cotée sur le marché OTCQX pour aider à renforcer notre base d'actionnaires américains.

Personne Qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Gariepy. (OIQ # 107538), VP Exploration, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 - Normes d'information sur les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Protocoles de contrôle de la qualité et de rapport

La détermination de la largeur réelle est actuellement inconnue mais elle est estimée à 65-80% de l'intervalle de longueur de carotte rapporté pour les zones. Les dosages ne sont pas coupés sauf indication contraire. Les interceptions se produisent dans les limites géologiques des zones principales, mais n'ont pas été corrélées aux domaines de veines individuels pour le moment. Les demi-carottes sont expédiées au laboratoire Agat à Val-d'Or, Québec et Mississauga, Ontario pour analyse. Le noyau est écrasé à 75% passant -2 mm (10 mesh), une division de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85% passant 75 microns (200 mesh) et 50 g est analysé par Fire Assay (FA) avec une absorption atomique Finition spectrométrie (AAS). Les échantillons titrants> 10,0 g / t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g. Les matériaux et les blancs standard certifiés commerciaux sont systématiquement insérés par les géologues d'Minière O3 dans la chaîne d'échantillonnage tous les 18 carottes dans le cadre du programme AQ / CQ. Des tests tiers sont soumis à d'autres laboratoires désignés pour 5% de tous les échantillons. La conception du programme de forage, l'assurance qualité / contrôle de la qualité (« AQ / CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées employant un programme d'AQ / CQ conforme à la norme NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie.

Au sujet de Minière O3 Inc.

Minière O3, qui fait partie du groupe d'entreprises d'Osisko, est une société de mise en valeur minière et un nouveau consolidateur de propriétés d'exploration dans des camps aurifères potentiels au Canada, qui concentre ses efforts sur les projets situés à Québec - dont le but est de devenir une société à forte croissance qui produit plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est une société bien capitalisée qui est propriétaire d'une participation à 100 % dans des propriétés situées au Québec (133,557 hectares). Minière O3 exerce un contrôle sur 66, 064 hectares à Val-d'Or et sur plus de 50 kilomètres le long de la zone de faille Cadillac-Larder Lake. De plus, Minière O3 possède un portefeuille d'actifs situés dans la région de Chibougamau au Québec.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent mais pas toujours en utilisant des expressions telles que "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est prévu "," interprété "," l'avis de la direction "," anticipe "ou" n'anticipe pas "," planifie "," budget "," planifié "," prévisions "," estimations "," croit "ou" a l'intention "ou des variantes de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats "pourraient" ou "pourraient", "seraient", "pourraient" ou "seront" censés se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation du COVID-19; l'impact des perturbations liées au COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et d'autres impacts sur le marché financier et social du COVID-19 et les réponses au COVID 19. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction pense, ou considérées à l'époque comme des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne seront pas ceux anticipés, estimés ou prévu, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

