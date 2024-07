/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ PAR UN SERVICE DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 4 juill. 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») annonce qu'en date du 30 juin 2024, la Société a octroyé à certains administrateurs de la Société des unités d'actions différées de la Société (« UAD ») en règlement de certains honoraires d'administrateurs qui ont été réglés en UAD plutôt qu'en trésorerie pour le deuxième trimestre de 2024. À cet effet, les administrateurs de la Société peuvent choisir, de temps à autre, de recevoir la totalité ou une portion de leurs honoraires d'administrateurs sous forme de trésorerie ou d'UAD. Tous les honoraires réglés en UAD sont réglés sur une base trimestrielle.

Documents connexes VOIR PDF (Groupe CNW/O3 Mining Inc.)

Pour le deuxième trimestre de 2024, un total de 6 679 UAD a été émis à certains administrateurs en date du 30 juin 2024, en règlement de certains honoraires d'administrateurs qui ont été réglés en UAD plutôt qu'en trésorerie, en se basant sur le cours du marché à cette date de 1,31 $ par action ordinaire de la Société.

Les UAD seront acquises conformément au régime d'unités d'actions différées de la Société, dont une copie est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de Minière O3 (voir la circulaire de sollicitation de procurations de Minière O3 datée du 11 mai 2022).

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (107 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse suivante : https://miniereo3.com/

